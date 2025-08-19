Filistin için imza kampanyasına destek veren Cemile teyze: "Her bir imza İsrail\'e bir bomba olacak"

Kırıkkale'de "Soykırıma Karşı Vicdan İmzası" kampanyası kapsamında vatandaşlar, Filistin için bir araya gelerek imza topladı. Etkinliğe katılan 65 yaşındaki Cemile Erdoğan, "Ben inanıyorum ki her bir imza bir bomba olacak. 'Ne yapalım, neye yarar bunlar' demeyelim, 'faydasız' demeyelim; bir damladan göller oluşur" dedi.

Kırıkkale'de Filistin için "Soykırıma Karşı Vicdan İmzası" adıyla anlamlı bir program düzenlendi. Cumhuriyet Meydanı'nda toplanan vatandaşlar, imza kampanyasına yoğun ilgi gösterdi. Program, İstiklal Marşı'nın okunması ve Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Filistin'de yaşanan insanlık dramına dikkat çekmek amacıyla düzenlenen etkinlikte sivil toplum kuruluşları adına Mustafa İşler, Birleşmiş Milletler'e (BM) hitaben yazılan mektubu okudu. Boykot edilen İsrail ürünlerinin markaları sergilenerek katılımcılar bilgilendirildi. Toplanan imzaların Cumhurbaşkanlığı'na ve TBMM'ye gönderileceği belirtildi.

"Ben inanıyorum ki her bir imza bir bomba olacak"

Etkinliğe katılan vatandaşlardan 65 yaşındaki Cemile Erdoğan, Filistin, Gazze ve tüm İslam coğrafyası için dua etmek amacıyla bir araya geldiklerini söyledi. Erdoğan, "Filistin'e, Gazze'ye, Türkistan'a ve tüm İslam coğrafyasına dua için buradayız. Aynı zamanda İsrail'i, çocuk katillerini ve soykırımcıları lanetlemek için buradayız. İmza attık, imza topladık, elhamdülillah TBMM'ye ve Cumhurbaşkanımıza gönderdik. Ben inanıyorum ki her bir imza bir bomba olacak. 'Ne yapalım, neye yarar bunlar' demeyelim, 'faydasız' demeyelim; bir damladan göller oluşur. Kafirler için yaşasın cehennem, zalimler için yaşasın cehennem. Bizim saflarımızı İslam eylesin, Müslüman eylesin. Bu kalabalık inşallah her gün devam etsin" dedi.

"Tüm mazlumların, tüm İslam aleminin umudu durumundayız"

AK Parti İl Başkanı Engin Pehlivanlı ise Türkiye'nin mazlumların sesi olduğunu vurgulayarak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bu konuda kararlı bir duruş sergilediğini belirtti. Başkan Pehlivanlı, "Yüzyıllardır dünyaya hükmetmiş, üç kıtaya hakim olmuş yüce bir milletin mensuplarıyız. Bugün de yine aynı 'Türk beklenendir' şiarıyla tüm dünyaya koşmaya çalışıyoruz. Tüm mazlumların, tüm İslam aleminin umudu durumundayız. Buradan katil İsrail için 'kahrolsun' diyorum. Onlar da şu an Filistinli kardeşlerimizin çektiği zulümlerin benzerini yaşamadan bu dünyadan gitmeyecekler inşallah" diye konuştu. - KIRIKKALE