Fındıklı'da Geleneksel Ata Tohumları Ücretsiz Dağıtıldı - Son Dakika
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Yerel

Fındıklı'da Geleneksel Ata Tohumları Ücretsiz Dağıtıldı

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13.06.2025 09:52  Güncelleme: 10:03
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Fındıklı\'da Geleneksel Ata Tohumları Ücretsiz Dağıtıldı
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Rize'nin Fındıklı ilçesinde, Fındıklı Belediyesi ve Ziraat Odası işbirliğiyle geleneksel ata tohumlarından üretilen 100 bin sebze fidesi, halka ücretsiz olarak dağıtıldı. Etkinliğe yoğun ilgi gösteren vatandaşlar izdihama neden oldu.

Haber: Gençağa KARAFAZLI

(RİZE) - Rize Fındıklı Belediye Başkanı Ercüment Şahin Çervatoğlu, "Fındıklı Ziraat Odasıyla birlikte, her yıl yaptığımız, geleneksel fidelerimizi, yani sebze fidelerimizi veya geleneksel ata tohumlarımızı halkımıza ücretsiz bir şekilde dağıtıyoruz. Halkımız, tarıma ve bu tür ata tohumluk, yani geleneksel tohumlarımıza hasret, onun için yapıyorlar. Biz bunu kamucu bir yerel yönetim anlayışı çerçevesinde yürütmeye çalışıyoruz. Meci kültürünü devam ettiriyoruz" dedi.

Rize'nin Fındıklı ilçesinde 'Geleneğimize ve geleceğimize sahip çıkıyoruz, Fındıklı'da meci var' çağrısıyla Fındıklı Belediyesi, Fındıklı Ziraat Odası ve MECİ Koop işbirliğiyle, geleneksel ata tohumlarından üretilen 100 bin sebze fidesini üçüncü kez halka ücretsiz dağıtıldı. Yüzlerce yurttaş geleneksel ata tohumlarından üretilen sebze fidelerinden alabilmek için birbiriyle yarıştı. Fide dağıtımı esnasında yer yer izdiham yaşandı.

"Kamucu bir yerel yönetim anlayışı yürütmeye çalışıyoruz"

Ercüment Şahin Çervatoğlu, şunları söyledi:

"Fındıklı Ziraat Odasıyla birlikte, her yıl yaptığımız, geleneksel fidelerimizi veya geleneksel ata tohumlarımızı halkımıza ücretsiz bir şekilde dağıtıyoruz. Evet, izdiham var. Her dönem böyle oluyor nedense. Demek ki halkımız, tarıma ve bu tür ata tohumluk, yani geleneksel tohumlarımıza hasret, onun için yapıyorlar. Biz bunu kamucu bir yerel yönetim anlayışı çerçevesinde yürütmeye çalışıyoruz. Meci kültürünü devam ettiriyoruz. 6. Yılımız 2019 yılında bir araya geldik. Ziraat Odasıyla birlikte ortak mekanlar sağladık o mekanlarla birlikte devam ettiriyoruz, 6 yıldır."

"6 yılda çiftçimize 12 milyon TL'lik destek vermişiz"

Fındıklı Ziraat Odası Başkanı Mehmet Özsoy ise şunları söyledi:

"Yoğun bir ilgi var. Fındıklı Ziraat Odası ve Fındıklı Belediyesi olarak bizim, 2015 yılından beri görevdeyiz. 10 yıllık görev süremizin 6 yılında 12 milyon TL'lik çiftçimize destek verdik. 10 yıllık, bugün arkadaşlarımızdan istedim, bizim bugüne kadar 10 yılda topladığımız üye aidatı ne diye sordum, 3 milyon 700 TL aidat toplamışız. 10 yılda 6 yılda 4 katı bir bedelle çiftçimizi desteklemişiz. 12 milyon TL'lik destek vermişiz. Bu bizim için çok onurlandırıcı, gurur verici bir şey. Bundan sonra da devam edeceğiz. Söylediğim gibi, çiftçiyi desteklemeye devam edeceğiz."

Fındıklı Belediyesi gıda mühendisi Güneş Engin Alptekin, "Bunlar hibrit tohumlardan elde edilmediği için insanlar kendi sürdürülebilirliği de sağlıyorlar. Aslında genel olarak, yani hepimizin bu dönemde işlenmiş gıdalardan, paketlenmiş gıdalardan bir tık daha uzaklaşmaya çalıştığımız şu çağda, sağlıklı beslenmeye özen gösterdiğimiz dönemde gerçekten kendi besinimizi, kendi sebzemizi üretmemiz, yani yerelde üretip yerelde tüketmemiz aslında çok anlamlı" dedi.

"Ziraat Odası- belediye işbirliğine çok teşekkür ederim"

Yoğunluktan dolayı bir saatten fazla kuyrukta olmaktan sıkıldığını organizasyonun yeterince iyi yapılamadığından yakınan bir yurttaş, "Organizasyon çok iyi değil vallahi. Şu anda helak olduk. Bir saattir bekliyoruz. Ata tohumu olayı beni çok rahatlatıyor. Ata tohumu diye almak istiyorum aslında, günümüzde zaten ata tohumu diye bir şey kalmadı. Artık iyice bölgenin ürünleri yok oldu. Onu devam ettirmek istiyorum. Aynı zamanda Ziraat Odası'na, belediye iş birliğine çok teşekkür ederim böyle bir çalışmadan dolayı. Sadece organizasyon biraz sıkıntı yarattı" dedi.

Ata tohumunun yok edildiği bir süreçte belediyenin böyle bir etkinliği düzenlemesinden memnun olduğunu belirten bir yurttaş, "Şimdiden tebrik ediyorum. Ata tohumuyla büyüdük biz aslında. Çok güzel bir değer kattığı, o organik tarımın getirmiş olduğu ata tohumun artık kullanmadığımız, yok edildiği, tamamen bizlere ulaşılmadığı hale geldiği bu dönemde gerçekten belediye başkanımızı kutluyorum. Atalarımızdan gelen o çok güzel değerleri kullanmak, bizlere sunmak çok güzel bir heyecan içinde. Tebrik ediyorum" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Fındıklı'da Geleneksel Ata Tohumları Ücretsiz Dağıtıldı - Son Dakika

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