Elazığ'ın Palu ilçesinde düzenlenen 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlama programına sürpriz konuk olarak katılan Fırat Üniversitesi Devlet Konservatuvarı öğrencileri, seslendirdikleri şarkılarla öğretmenlere ve ilçe protokolüne duygu dolu, unutulmaz anlar yaşattı.

Palu İlkokulu Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen 24 Kasım Öğretmenler Günü programına, Fırat Üniversitesi Devlet Konservatuvarı öğrencilerinden oluşan "Anadolu Vokal Grubu" konuk oldu. Resmi tören akışının dışına çıkılarak hazırlanan sürpriz etkinlikte sahne alan konservatuvar öğrencileri, seslendirdikleri birbirinden güzel şarkılarla başta Palu Kaymakamı Fatih Çevik, Palu Belediye Başkanı Muhammet Septioğlu ve ilçe protokolü olmak üzere salondaki tüm öğretmenlere unutulmaz bir gün yaşattı. Etkinlik sonrası sürprize ilişkin memnuniyetlerini dile getiren Sınıf Öğretmeni Murat Demir, "Öğretmenler Günü'nde öğretmen arkadaşlarımızla o anlamlı günde çok güzel bir vakit geçirdik. Tabii buna vesile olan Fırat Üniversitesi Devlet Konservatuvarı öğrencilerine çok teşekkür ediyoruz. Bu anlamlı günümüze gerçekten büyük değer kattılar. Bütün arkadaşlarımıza ve aynı zamanda bir kısmı geleceğin öğretmenleri olan bu öğrencilerin hepsine tek tek teşekkür ediyoruz" dedi.

Murat İlkokulu Öğretmeni Yeşim Bakırcı ise "Bugün Cumhuriyetimizin kurucusu, Başöğretmenimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Millet Mektepleri Başöğretmenliği unvanını kabul ettiği ve Öğretmenler Günü olarak kutladığımız bu anlamlı günde, aziz hatırasına ve eğitime adanmış ömrüne saygı ve minnetimizi sunmak üzere bir araya geldik. Burada konservatuvar öğrencilerinin sürpriz müzik gösterilerini çok beğendik. Kendilerine çok teşekkür ederiz, iyi ki varsınız" şeklinde konuştu.

Sürpriz dinletiyi gerçekleştiren Anadolu Vokal Grubu üyelerinden Fırat Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Öğrencisi Hatice Merve Akgün de öğretmenleri mutlu etmenin sevincini yaşadıklarını belirterek, "Bugün ekip arkadaşlarımla, okul arkadaşlarımla birlikte bu anlamlı günü, 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutlamak için Palu Murat İlkokulu'na geldik. Öğretmenlerimiz bizi çok güzel ağırladılar, çok güzel bir programdı. Onlara bir sürpriz dinletisi yaptık. Başta Cumhuriyetimizin kurucusu, Başöğretmenimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bütün öğretmenlerimizin Öğretmenler Günü kutlu olsun" diye konuştu.

Program, günün anısına tüm öğretmenlere karanfil dağıtılması ve hatıra fotoğrafı çekilmesiyle son buldu.