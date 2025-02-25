Fırat Üniversitesi\'nden İftar Kampanyası

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Elazığ Fırat Üniversitesi Ramazan ayına sayılı günler kala, eğitim için Elazığ'a gelen öğrencilere iftar yemeği sunabilmek adına kampanya başlattı.

Elazığ Fırat Üniversitesi Ramazan ayı dolayısıyla eğitimini tamamlamak adına Elazığ'a gelen öğrenciler için kampanya başlattı. Mübarek ayda öğrencilerin sıcak bir sofrada buluşmasını sağlamak amacıyla başlatılan kampanyaya destek olmak isteyenler, Fırat Üniversitesi Geliştirme Vakfı hesaplarına bağış yaparak bir veya daha fazla öğrencinin iftarını yapması hedefleniyor.

Fırat Üniversitesinden yapılan açıklamada, "Ramazan, birlik ve beraberliğin en güçlü hissedildiği, paylaşmanın ve dayanışmanın kalpleri ısıttığı bir aydır. Ancak bu kutsal günlerde, ailesinden uzakta eğitim gören binlerce öğrencimiz, bereketli ve kalabalık iftar sofralarına duyduğu özlemi içinde taşıyor. İşte bu nedenle, öğrencilerimizin iftarlarını sıcak ve samimi bir ortamda yapabilmesi için anlamlı bir kampanya başlatıyoruz. Üniversite Evinde, Ramazan boyunca öğrencilere ücretsiz iftar yemeği sunabilmek için hayırseverlerin desteğine ihtiyaç var. Bir öğrencinin iftar yemeği bedeli, üniversitenin karşıladığı miktar düşüldüğünde sadece 25 lira, Ramazan ayı boyunca hafta içi her gün toplam 500 lira. Küçük bir destek, bir öğrenci için büyük bir iyiliğe dönüşebilir. Üniversiteye yeni başlayan ve ailesinden ilk kez ayrılan gençler, iftar saatinde evlerinin sıcaklığını ararken, bu kampanya onların yalnız olmadığını hissettirmek için büyük bir fırsat. Elazığ'dan, Türkiye'nin dört bir yanından ya da yurtdışından gelen öğrenciler, hayırseverlerin desteğiyle Ramazan'ı huzur içinde geçirebilirler. Bu kampanya, sadece bir yemek desteği değil, aynı zamanda bir öğrenciye 'Sen yalnız değilsin' diyebilmenin en güzel yolu. Bir öğrencinin duasında yer almak, bir gencin yüzünde tebessüm oluşturmak, Ramazan'ın ruhuna en uygun iyiliklerden biridir. Bu kampanyaya katılmak isteyen hayırseverler, Fırat Üniversitesinin resmi vakfı olan Fırat Üniversitesi Geliştirme Vakfı hesapları üzerinden bağış yapabilirler" denildi. - ELAZIĞ