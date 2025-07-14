Fıskiyeden abdest alıp darbecilere direnen gazi akademisyen, 15 Temmuz'un izini bacağında taşıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

Fıskiyeden abdest alıp darbecilere direnen gazi akademisyen, 15 Temmuz'un izini bacağında taşıyor

Fıskiyeden abdest alıp darbecilere direnen gazi akademisyen, 15 Temmuz\'un izini bacağında taşıyor
14.07.2025 09:40
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ankara'da 15 Temmuz gecesi Genelkurmay Başkanlığı önünde bacağından ve sırtından vurularak gazi olan Öğretim Görevlisi Dr. Hasan Önsoy, o gece şehadet bilinciyle hareket ettiklerini belirterek, "Meclis bahçesindeki fıskiyelerden abdest aldık, orada tanımadığım insanlarla birlikte.

Ankara'da 15 Temmuz gecesi Genelkurmay Başkanlığı önünde bacağından ve sırtından vurularak gazi olan Öğretim Görevlisi Dr. Hasan Önsoy, o gece şehadet bilinciyle hareket ettiklerini belirterek, "Meclis bahçesindeki fıskiyelerden abdest aldık, orada tanımadığım insanlarla birlikte. Şehadet için gitmiştik. Benim gibi birçok insan da aynı düşünceyle oradaydı" dedi.

15 Temmuz 2016'daki FETÖ darbe girişiminin en sıcak noktalarından biri olan Genelkurmay Başkanlığı önünde ayağından ve sırtından vurularak gazi olan Kırıkkale Üniversitesi Öğretim Görevlisi Dr. Hasan Önsoy, karanlık geceyi İhlas Haber Ajansı'na anlattı. Darbe girişimi günü, saat 21.00 sularında kalkışmayı duyar duymaz Genelkurmay'ın önüne gittiğini belirten Önsoy, darbeci askerlerin tavırlarına birebir şahit olduğunu ve vatandaşların ellerinde silah olmadan tankların önüne çıkacak kadar cesaretli davrandığını söyledi.

Önsoy, "Durdurmaya çalıştığımız, önüne geçip engel olduğumuz zırhlı araçların önüne çıktığımız anlar oldu. Her birinde batan sevgisinin gençlerde ve yaşlılarda ne kadar güçlü olduğunu gördük. Bunu biri bana anlatsa, 'ancak filmlerde olur' derdim" dedi.

Kendisini her zaman cesur biri olarak gördüğünü, ancak o gece gerçek cesaretini gördüğünü dile getiren Önsoy, "Hayatımda hiç tank görmemiştim, üstüme de hiç ateş edilmemişti. Ateş edilmesine rağmen, korkuya dair içimde en ufak bir şey yoktu. Ama insanların içindeki o imanı hissedebiliyordum" diye konuştu.

"Bu vatan sevgisi, imanla olacak bir cesaret"

O gecenin unutulmaz kahramanlarından birini de anlatan Önsoy, "Belki o gün şehit olanlar yaşasaydı şimdi 26-27 yaşlarında olacaklardı. Bu vatan sevgisi, imanla olacak bir cesaret. Allah rahmet eylesin, Yasin isminde bir şehidimiz vardı. 'Nereden ateş ediyorlar' dedi. Ben de 'Genelkurmay Başkanlığı'ndan' dedim. Kaçacağını sandım ama o çocuk Genelkurmay'ın içine koşmaya başladı. Nereden ateş edildiğini sorup, ateş edilen yere doğru koşan bir çocuk. Onun gibi binlerce kahraman vardı" şeklinde konuştu.

Her yaştan vatandaşın orada olduğunu, özellikle yaşça büyük olanların daha da tepkili olduğunu dile getiren Önsoy, "Ülke, darbeler ülkesi olarak bugüne gelmişti ve yaşça büyük olanlar bu darbenin ülkeye ne büyük zararlar vereceğini çok iyi biliyordu. Bu yüzden onlar daha tepkiliydi" ifadelerini kullandı.

Şehadet bilinciyle hareket ettiklerini belirten Gazi Önsoy, "Meclis bahçesindeki fıskiyelerden abdest aldık, orada tanımadığım insanlarla birlikte. Şehadet için gitmiştik. Benim gibi birçok insan da aynı düşünceyle oradaydı. Kızılay'dan ilerleyen tankları durdurmaya çalıştık. O anlarda tanktan iki kez düşürüldüm" dedi.

"Yaralıyı da bir kez daha vurdu"

Silah seslerinin havaya sıkılan kurşunlardan çıktığını sandıklarını ancak bölgeye ulaştıklarında yaralıların olduğunu gördüklerini aktaran Önsoy, "Bir yaralı amcamızı taşırken, dört kişi birlikte vurulduk. Vuran askere, 'adam yaralı, bırak' dedik. Yaralıyı aldık ama darbeci asker bizimle hiç konuşmadı. Öfkesi ve darbeyi gerçekleştirme isteği, konuşma kabiliyetini bile bastırmıştı. Tek kelime etmeden şarjör değiştiriyordu. Biz, 'sonuçta insan, bize sıkmaz' dedik ve arkamızı döndük. Ama döner dönmez dördümüzü de tekrar vurdu. Yaralıyı da bir kez daha vurdu" diye konuştu.

"Bacağımdaki yaraya taş soktum"

Yaralandıktan sonra yaşadıklarını da anlatan Önsoy, şu ifadelere yer verdi:

"Biz yere düştük. Yaralıyı sürükleyerek Akay yokuşunun duvarının arkasına aldım. Ben vurulmuştum, şoktaydım. Ayağımdan kan akıyordu. Kanamayı durdurmak için deliğe taş sokmaya çalıştım. O heyecanla insan ne yaptığını bilmiyor. Tıbbi bilgimiz de yoktu. Bir genç kardeşimiz, Allah rahmet eylesin, o da şehit oldu. Ayağıma tişörtünü bağladı. 'Nereden ateş ediliyor' diyen çocuk da oydu. Tişörtü bağladıktan sonra Genelkurmay'a doğru koştu. O, şehadete çağrılmış bir kardeşimizdi. Mekanı cennet olsun. Amcam yurtdışından Yozgat'a gelmişti. Annemi aramış, 'tankın üstünde Hasan'ı gördüm' demiş. Cumhurbaşkanına olan hassasiyetimi bilir, 'Tayyip Erdoğan konuşmadan Hasan oradan gelmez. Boşuna arayıp sormayın, o gelmez. Tayyip Erdoğan ne zaman kurtulur, ülke ne zaman kurtulur, Hasan o zaman gelir' demiş."

"Gözlerimi yoğun bakımda açtım"

Önsoy, "Yaralıları hastaneye taşıdık. Motosikletli bir kurye vardı, beline bağlayıp o da yaralı vatandaşı taşıyordu. Sabaha karşı artık ben kan kaybından bitkin düşmüştüm. Sırtımdaki yaraları hastanede fark ettim. O gece dört kez hastaneye girişim olmuş. Duvara yaslanınca bir hemşire duvardaki kan izini gördü. 'Sırtınızdan vurulmuşsunuz,' dedi. Tişörtüm koyu renkti. Baktık ki iki kurşun yarası var. Artık her tarafı bembeyaz görüyordum, kan kaybından gözüm bulanmıştı. Bir gün sonra da gözlerimi yoğun bakımda açtım" dedi. - KIRIKKALE

Kaynak: İHA

Genelkurmay Başkanlığı, 15 Temmuz, Ankara, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Fıskiyeden abdest alıp darbecilere direnen gazi akademisyen, 15 Temmuz'un izini bacağında taşıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İran basını: Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan İsrail saldırısında yaralandı İran basını: Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan İsrail saldırısında yaralandı
“Hesap“ kavgasında kadın turistleri darbedip yerde tekmelediler "Hesap" kavgasında kadın turistleri darbedip yerde tekmelediler
AK Parti’den “Terörsüz Türkiye“ mesajı: Komisyon günler içinde kurulacak AK Parti'den "Terörsüz Türkiye" mesajı: Komisyon günler içinde kurulacak
Kartalkaya faciasında evladını kaybeden acılı anne, mahkemede korkunç gerçeği ortaya çıkardı Kartalkaya faciasında evladını kaybeden acılı anne, mahkemede korkunç gerçeği ortaya çıkardı
AK Parti’den Pervin Buldan’ın “Bu ittifak süreç ittifakı“ sözlerine yanıt AK Parti'den Pervin Buldan'ın "Bu ittifak süreç ittifakı" sözlerine yanıt
Kredi kartı sahiplerine müjde Limitler artıyor, vadeler uzuyor Kredi kartı sahiplerine müjde! Limitler artıyor, vadeler uzuyor
Soyguncular anneyi katletti, 12 yaşındaki oğlu ölü numarası yaparak kurtuldu Soyguncular anneyi katletti, 12 yaşındaki oğlu ölü numarası yaparak kurtuldu
Macaristan’ın en eski kütüphanesini böcekler istila etti Macaristan'ın en eski kütüphanesini böcekler istila etti
Türkiye’nin gıda devi konkordato ilan etti Türkiye'nin gıda devi konkordato ilan etti
Ankara’da 1’i bebek 3 kişinin hayatını kaybettiği yangınla ilgili vahim iddia Ankara'da 1'i bebek 3 kişinin hayatını kaybettiği yangınla ilgili vahim iddia
Denize uçan lüks cipin üzerinde dakikalarca kurtarılmayı bekledi Denize uçan lüks cipin üzerinde dakikalarca kurtarılmayı bekledi

07:28
Asgari ücrete ’çifte’ zam talebi AK Partili vekiller Kabine’ye iletti
Asgari ücrete 'çifte' zam talebi! AK Partili vekiller Kabine'ye iletti
07:06
Chelsea - PSG maçının sonunda ortalık karıştı Luis Enrique, yıldız futbolcuya vurdu
Chelsea - PSG maçının sonunda ortalık karıştı! Luis Enrique, yıldız futbolcuya vurdu
02:38
Şile Belediyesi soruşturmasında Başkan Kabadayı ile birlikte 5 şüpheli tutuklandı
Şile Belediyesi soruşturmasında Başkan Kabadayı ile birlikte 5 şüpheli tutuklandı
17:33
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın sözleri sonrası yurdun dört bir yanı Türk bayraklarıyla donatıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözleri sonrası yurdun dört bir yanı Türk bayraklarıyla donatıldı
17:28
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan CHP lideri Özel’e: Ümmetin birliğini savunmak ne zamandan beri suç oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP lideri Özel'e: Ümmetin birliğini savunmak ne zamandan beri suç oldu?
17:13
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan net ’Terörsüz Türkiye’ mesajı: Yeni dönemin kapısı aralanıyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan net 'Terörsüz Türkiye' mesajı: Yeni dönemin kapısı aralanıyor
17:01
Güzelliğiyle büyüleyen kum zambaklarını koparması cüzdanı yakıyor
Güzelliğiyle büyüleyen kum zambaklarını koparması cüzdanı yakıyor
16:43
Adana’da ilginç kavga: Telefonunu alan arkadaşını yol kenarında boğdu
Adana'da ilginç kavga: Telefonunu alan arkadaşını yol kenarında boğdu
16:13
Bakan Ersoy duyurdu Antalya’da son 5 yılın temmuz ayı turist rekoru kırıldı
Bakan Ersoy duyurdu! Antalya'da son 5 yılın temmuz ayı turist rekoru kırıldı
15:47
AKOM uyardı İstanbul’da sıcaklıklar perşembe günü zirve yapacak
AKOM uyardı! İstanbul'da sıcaklıklar perşembe günü zirve yapacak
14:32
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Al Nahyan ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Al Nahyan ile görüştü
14:30
Yangın davasında boğaz düğümleyen sözler: Kızımı piliç kamyonunda ceset torbalarının içinden aldım
Yangın davasında boğaz düğümleyen sözler: Kızımı piliç kamyonunda ceset torbalarının içinden aldım
14:13
Denize uçan lüks cipin üzerinde dakikalarca kurtarılmayı bekledi
Denize uçan lüks cipin üzerinde dakikalarca kurtarılmayı bekledi
14:01
Ankara’da 1’i bebek 3 kişinin hayatını kaybettiği yangınla ilgili vahim iddia
Ankara'da 1'i bebek 3 kişinin hayatını kaybettiği yangınla ilgili vahim iddia
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.07.2025 09:41:23. #7.11#
SON DAKİKA: Fıskiyeden abdest alıp darbecilere direnen gazi akademisyen, 15 Temmuz'un izini bacağında taşıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.