 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Fransız aktivist Eskişehir'e ulaştı - Son Dakika
Üye Girişi

Fransız aktivist Eskişehir'e ulaştı

Fransa'dan Adana'ya deprem farkındalığı için koşan Fransız aktivist Claude Cazes, Eskişehir'e ulaştı. Cazes, burada dinlendi ve sağlık desteği aldıktan sonra Adana'ya doğru yoluna devam etti.

Fransız aktivist Eskişehir\'e ulaştı
18.12.2023 - 17:11,
Abone Ol

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüklerindeki depremlerle 50 binden fazla vatandaşımızın hayatını kaybetmesinden etkilenen ve Fransa'dan Adana'ya 3 bin 600 kilometrelik yolu deprem farkındalığı için koşan Fransız aktivist Claude Cazes Eskişehir'e ulaştı.

Doğduğu yer olan Fransa'nın Beze şehrinde ailesi ile birlikte yaşayan, 6 Şubat 2023 tarihinde Türkiye'de meydana gelen deprem ve acılardan etkilenerek afet bölgesine deprem farkındalığı için koşmaya karar veren aktivist koşucu Claude Cazes zorlu yolculuğuna devam ediyor. Fransa'dan Adana'ya toplamda 80 günde 3 bin 600 km'lik yolu kat edecek olan 41 yaşındaki 2 çocuk babası Casez, günde 40 km koşarak İstanbul'dan sonra Eskişehir'e ulaştı.

Eskişehir'de Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı Dr. Mehmet Ali Çeliksoy ve belediye personeli tarafından karşılanan Cazes, dinlenmesi amacıyla Büyükşehir Belediyesi'nin bir gece misafiri oldu ve uzun maraton nedeniyle sağlık desteği de verildi. Deprem bölgesine ulaştığında yardım kampanyası da yapmak istediğini belirten Cazes, Eskişehir'de kendisine gösterilen sıcak ilgiden dolayı teşekkür etti. Cazes, "Yaşanan deprem beni ve ailemi çok derinden sarstı. Ben sade bir vatandaşım ama 8 ay çalışıp, özel beslenme programı ile bu koşuya hazırlandım. Amacım her gün deprem için fon toplamak ve destek sağlamak. Toplanan bütün destekleri Adana'dan Gaziantep'e kadar uzanan bölgede çalışan STK'lara ve ihtiyaç sahiplerine vereceğim. Fransa'dan Adana'ya 3 bin 600 km yol gitmiş olacağım. Gelecek yıl da tüm depremden etkilenen illerde koşu yapacağım" diye konuştu.

Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı Dr. Mehmet Ali Çeliksoy da yüksek insani duyarlılığı nedeniyle Cazes'e teşekkür ederek, "Sizi şehrimizde ağırlamaktan onur duyuyoruz. Başkanımız Prof. Dr. Yılmaz Büyükerşen'in de sevgilerini iletiyorum" dedi. Büyükşehir Belediyesi tarafından sağlık desteği verilen bir gece misafir edilen aktivist Claude Cazes daha sonra Adana'ya doğru koşmak üzere yola çıktı.

Kaynak: ANKA
YORUMLAR

Eskişehir, Fransa, Deprem, Adana, Deprem, Adana, Yerel, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Fransız aktivist Eskişehir'e ulaştı - Son Dakika


17:53
TEM Otoyolu'nun yanı başındaki metro şantiyesinde yangın çıktı TEM Otoyolu'nun yanı başındaki metro şantiyesinde yangın çıktı
17:50
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macaristan Başbakanı Orban ile görüştü Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macaristan Başbakanı Orban ile görüştü
17:48
İstanbul Üniversitesi'nde gerginlik! Güvenlik görevlileri yılbaşı ağacı süslemek isteyen öğrencilere saldırdı İstanbul Üniversitesi'nde gerginlik! Güvenlik görevlileri yılbaşı ağacı süslemek isteyen öğrencilere saldırdı
17:43
Yumrukçu başkan şimdi yandı! Saldırıya uğrayan Halil Umut Meler'in Adli Tıp raporu iddianameye girdi Yumrukçu başkan şimdi yandı! Saldırıya uğrayan Halil Umut Meler'in Adli Tıp raporu iddianameye girdi
17:35
Sırrı Süreyya Önder bildiğiniz gibi! TBMM'nin tek Hristiyan vekili George Aslan ek süre istedi, cevabı herkesi güldürdü Sırrı Süreyya Önder bildiğiniz gibi! TBMM'nin tek Hristiyan vekili George Aslan ek süre istedi, cevabı herkesi güldürdü
17:27
Hamsinin fiyatını duyan alabilmek için birbiriyle yarıştı Hamsinin fiyatını duyan alabilmek için birbiriyle yarıştı
17:22
Meksika'da Noel kutlaması yapan gençlere saldırı düzenlendi: 12 kişi öldü, 11 kişi yaralandı Meksika'da Noel kutlaması yapan gençlere saldırı düzenlendi: 12 kişi öldü, 11 kişi yaralandı
17:07
Beşiktaş ve Fenerbahçe 2010-2011 Süper Kupa Finali'ni oynamak için başvuru yapacak Beşiktaş ve Fenerbahçe 2010-2011 Süper Kupa Finali'ni oynamak için başvuru yapacak

Son Dakika
17:53 TEM Otoyolu'nun yanı başındaki metro şantiyesinde yangın çıktı
17:48 İstanbul Üniversitesi'nde gerginlik! Güvenlik görevlileri yılbaşı ağacı süslemek isteyen öğrencilere saldırdı
17:43 Yumrukçu başkan şimdi yandı! Saldırıya uğrayan Halil Umut Meler'in Adli Tıp raporu iddianameye girdi
17:35 Sırrı Süreyya Önder bildiğiniz gibi! TBMM'nin tek Hristiyan vekili George Aslan ek süre istedi, cevabı herkesi güldürdü
17:27 Hamsinin fiyatını duyan alabilmek için birbiriyle yarıştı
17:22 Meksika'da Noel kutlaması yapan gençlere saldırı düzenlendi: 12 kişi öldü, 11 kişi yaralandı
17:07 Beşiktaş ve Fenerbahçe 2010-2011 Süper Kupa Finali'ni oynamak için başvuru yapacak
16:52 Roketatar elinde patladı, fenomen feci şekilde yaralandı
16:51 Hamas'tan Gazze'de tünel bulan İsrail'e manidar mesaj: Geç geldiniz, görev tamamlandı
16:45 Türk-İş Genel Başkan Yardımcısı Ağar'a açıkça soruldu: Asgari ücrette kırmızı çizginiz ne?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.12.2023 18:33:56. #1.12#
SON DAKİKA: Fransız aktivist Eskişehir'e ulaştı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement