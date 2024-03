GAGİAD, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü için mesaj yayımladı

Yerel

Gaziantep Genç İş İnsanları Derneği (GAGİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Yiğitcan Konukoğlu ve Kadınlar Kurulu Başkanı Deniz Yüksel Konukoğlu 8 Mart Dünya Kadınlar Günü sebebiyle mesaj yayımladı.

GAGİAD'ın kuruluşundan bu yana kadınların, bilgi, birikim ve tecrübelerinin katkısının büyük olduğunun, bu yönüyle Türkiye de ilk olarak dernek yönetiminde kadınların her zaman aktif rol aldığının altını çizen GAGİAD Yönetim Kurulu Başkanı Yiğitcan Konukoğlu, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü vesilesiyle yayımladığı mesajda, "Tarihin her döneminde kadınlar toplumumuzda önemli bir yer tutmuş, zor zamanlarda cesaretleri ve fedakarlıklarıyla ülkemizi aydınlığa taşımışlardır. Bu topraklarda işgal yıllarında kadın-erkek ayrımı olmaksızın yapabileceği görevler bilincinde tüm halk omuz omuza mücadele etmiş, kurtuluş savaşında tarihin yönünü değiştiren kahramanlıklara birlikte imza atmışlardır. Bugün ise kadınlar, hayatın her alanına varlıklarıyla değer katıyor, dokundukları her işte toplumun gelişimine katkı sağlıyorlar. Eşit fırsatlar sağlandığında iş hayatından eğitime, siyasetten sanata kadar her alanda kadınlarımızın başarılarını hepimiz görüyor, takdir ediyoruz. Bu nedenle ülkemizin gelişmesi ve kalkınmasının yolunun toplumda kadının hayata güçlü şekilde katılmasından, eşit fırsatlara erişim konusunda desteklenmesinden geçtiğine inanıyorum. Kadın erkek ayrımı olmadan toplumdaki bu ilişkiyi güçlendirmek ve anlayışı sağlamak için çaba göstermek, hepimizin ortak sorumluluğudur. Toplumumuzun gerçek potansiyelini ancak kadını ve erkeğiyle hayatın her alanında değer üreten, iş hayatına güçlü şekilde katılan bireylerle ortaya çıkarabiliriz. Bugün 30 yılı aşkın bir tarihe sahip olan GAGİAD, kuruluşundan bugünlere daima kadınlarla omuz omuza yürüyerek gelmiş, buradan aldığı güçle de kadınlarımızı her alanda desteklemek, kadınların iş hayatına katılımını sağlamak için çalışmalar yapmış, projeler üretmiştir. Şimdi de, İkiz dönüşümle değişen işgücü piyasasına kadınların tam, eşit, güvenceli ve etkin katılımlarının sağlanması, bu kapsamda ortaya çıkacak yeni beceri ve yeteneklerin kadınlara kazandırılmasına yönelik programlar geliştirmek için gayret gösteriyoruz. 12'nci Kalkınma Planı'nda 2028'e kadar ülkemizde kadının iş gücüne katılım oranının yüzde 40'a çıkartılması hedefi için kararlılıkla çalışmaya, üzerimize düşen sorumluluğu yerine getirmeye devam edeceğiz. Hayatın her alanında varlıklarıyla bize güç veren, emekleriyle ülkemizin aydınlık geleceğini inşa eden tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyorum" dedi.

İş dünyasının kapsayıcı ve sürdürülebilir bir büyüme için kadın bakış açısına ihtiyacı olduğunu belirten GAGİAD Kadınlar Kurulu Başkanı Deniz Yüksel Konukoğlu ise, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla şu görüşleri paylaştı:

"GAGİAD olarak, ülkemizde Genç İş Adamları Dernekleri (GİAD'lar) arasında Kadınlar Kurulu kuran ilk yapı olmaktan ve kadınların iş gücüne etkin katılımını teşvik eden öncü işlere imza atmaktan gurur duyuyoruz. Kadınlar Kurulumuz olarak, Gaziantep'te ekonomi başta olmak üzere kültür, sanat, sağlık, eğitim alanlarında kadının gücünü ve rolünü en iyi şekilde ortaya çıkartacak çalışmalar yürütüyoruz. Bu örnek çalışmalar, sadece GAGİAD kadınlarının değil, şehrimizde, bölgemizde ve ülkemizdeki tüm kadınların toplumdaki önemli katkılarını simgeliyor, iş dünyasında kendi ayakları üzerinde durmak isteyen kadınlara ilham ve cesaret vermeyi hedefliyor. Yürüttüğümüz çalışmalarda bir kez daha görüyoruz ki daha adil, ve sürdürülebilir bir dünya ve ekonomi için iş dünyasının mutlaka kadın bakış açısına, kadının liderliğine ihtiyacı var. Yalnızca bir kadına bile destek olup onu üretime kattığınızda, çevresini de dönüştürdüğünü, sadece ekonomik anlamda değil toplumsal anlamda da ülkemize katkı sağladığını görüyoruz. Eşit imkanlara kavuşan her kadın, ikinci yüzyılında sağlam adımlarla yürüyen Cumhuriyetimizin güvencesi ve destekçisidir. Kadın Erkek ayrımı olmaksızın, bir arada anlayışlı, empati yaparak, dayanışma içerisinde yaşayabilmek için mücadele ediyoruz. Bu anlamda ilişkilerin güçlendiği, hakların korunduğu bir dünyayı mümkün kılmak için iş birliği içerisinde olmamız gerektiğine inanıyorum. Bu özel gün vesilesiyle, tüm kadınlarımızın Dünya Kadınlar Günü'nü en içten dileklerimle kutluyor, sağlık, mutluluk ve başarılarla dolu bir gelecek diliyorum" ifadelerini kullandı. - GAZİANTEP