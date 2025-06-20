İstanbul'un Sarıyer ilçesine bağlı Ayazağa semtinde yer alan bir rezidansın önünde henüz resmi boşanma süreci başlamamış Katarlı Nızar R. ile Ukraynalı Yana R. çiftinin 7 yaşındaki çocukları D.R., annesi tarafından zorla araca bindirilerek götürüldü.
O anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Olayın ardından şikayetçi olan baba Nızar R.'nın ifadesine başvuruldu.
Baba N.R. eşiyle henüz resmi olarak boşanmadıklarını, herhangi bir velayet davasının da açılmadığını söyledi. Ayrıca baba Nızar R. çocuğunun, eşi Y.R. ile birlikte erkek bir kişi tarafından bir araca bindirilip kaçırıldığını söyledi. Daha öncesinde de eşinin kızını öldürmekle tehdit ettiğini belirtti.
Olayın ardından havalimanlarına ve sınır kapılarına çocuğun kimlik ve araç bilgileri iletildi. Sarıyer İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri konuyla ilgili çalışma başlattı. Güvenlik kamera kayıtları incelemeye alınırken, anne Yara R. ve onunla hareket ettiği değerlendirilen kişinin yakalanması için çalışma başlattı.
Son Dakika › Güncel › Sarıyer'de Ukraynalı anne, 7 yaşındaki çocuğunu kaçırdı - Son Dakika
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