ABD, İran'a yaptırımları arttırdı! 1 kişiyi ve 8 şirketi listeye eklediler - Son Dakika
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Ekonomi

ABD, İran'a yaptırımları arttırdı! 1 kişiyi ve 8 şirketi listeye eklediler

ABD, İran\'a yaptırımları arttırdı! 1 kişiyi ve 8 şirketi listeye eklediler
20.06.2025 18:41
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ABD Hazine Bakanlığı, İran'ın savunma sanayisi için hassas makinelerin tedariki ve nakliyesinde rol oynayan 1 kişi ve 8 şirketi yaptırım listesine ekledi. ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, yaptırımlarla İran'ın silah kabiliyetlerini geliştirmesini engellemeyi amaçladıklarını söyledi.

ABD yönetimi, İran'ın savunma sanayisi için hassas makinelerin tedariki ve nakliyesini sağladıkları gerekçesiyle 1 kişiyi ve 8 şirketi yaptırım listesine aldı.

İsrail'in İran'a yönelik saldırıları ile başlayan çatışmalar devam ederken; ABD'nin İran'a saldırıp saldırmayacağı tartışmalara neden oldu.

ABD 2 HAFTA DEDİ

Geçtiğimiz gün Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada ABD Başkanı Donald Trump'ın iki hafta içerisinde İran'a saldırıp saldırmayacağına karar vereceği bildirilirken; ABD'den dikkat çeken bir hamle geldi.

İRAN'IN KRİTİK SEKTÖRÜNE YAPTIRIM

ABD Hazine Bakanlığından yapılan açıklamada, İran'ın savunma sanayisi için hassas makine tedarik eden kuruluşların hedef alındığı aktarıldı.

Açıklamada, İran'ın savunma sanayisi için hassas makinelerin tedariki ve nakliyesini sağladıkları gerekçesiyle 1 kişinin ve 8 şirketin yaptırım listesine eklendiği kaydedildi.

Ayrıca Hong Kong merkezli Unico Shipping'e ait bir gemiye de yaptırım uygulandığı belirtilen açıklamada, söz konusu yaptırımlarla İran'ın füze ve diğer silah kabiliyetlerini geliştirmesinin engellenmesi ve İran Devrim Muhafızları Ordusu ile vekil unsurlarının kaynaklara erişiminin kesilmesinin hedeflendiği aktarıldı.

ABD HAZİNE BAKANI'NDAN AÇIKLAMA

Açıklamada görüşlerine yer verilen ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, "ABD, rejimin balistik füze, insansız hava aracı ve asimetrik silah programlarının temelini oluşturan hassas, çift kullanımlı teknoloji, bileşenler ve makinelerin tedarik edilmesi yönündeki İran'ın her türlü çabasını engellemeye kararlıdır." ifadelerini kullandı.

Bu planlara destek olanların sorumlu tutulacağını vurgulayan Bessent, İran'ın bölgesel istikrarı ve küresel güvenliği tehdit eden bu ölümcül silahları üretmeye ve yayma kabiliyetini azaltmaya devam edeceklerini kaydetti.

NE OLMUŞTU?

İsrail, 13 Haziran'da İran'ın çeşitli kentlerindeki nükleer tesisler başta olmak üzere ordunun üst komuta kademesini de hedef alan geniş çaplı saldırılar düzenledi.

İran'da Genelkurmay Başkanı, Devrim Muhafızları Genel Komutanı ve bazı üst düzey komutanlar ile 9 nükleer bilim insanı saldırılarda öldü.

İran Sağlık Bakanlığı, 15 Haziran'da yaptığı açıklamada, İsrail'in saldırılarında toplam sivil can kaybının 224, yaralı sayısının da 1277'den fazla olduğunu bildirdi.

İran ordusunun İsrail'e balistik füzelerle yaptığı misillemede 25 kişinin öldüğü, 2 bin 517 kişinin yaralandığı aktarıldı.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Dış Politika, Politika, Güvenlik, Savunma, Ekonomi, Dünya, İran, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi ABD, İran'a yaptırımları arttırdı! 1 kişiyi ve 8 şirketi listeye eklediler - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • Murat Sarıal:
    YAPTIRIM DEMEK SAVAŞA KATILMIYORUM DEMEK. 7 1 Yanıtla
  • Cihana Alp:
    Maçanız yemedi di savaşa girmeye Rusya bile Ukrayna da tökezledi 4 1 Yanıtla
  • güneş güneş:
    BU TRUMP DELİ DOLU BİRİSİ DÜNYAYI ATEŞE SÜRÜKLÜYOR AKLI SIRA KABADAYILIK YAPIYOR 3 1 Yanıtla
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