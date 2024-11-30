Garaj Günleri'ne Yoğun İlgi - Son Dakika
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Yerel

Garaj Günleri'ne Yoğun İlgi

Bahçelievler'deki AVM'de düzenlenen Garaj Günleri'nde indirimler büyük ilgi gördü.

30.11.2024 22:13
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İstanbul Bahçelievler'de bulunan bir AVM'de 27'ncisi düzenlenen "Garaj Günleri" isimli indirim günlerine vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. 30 Kasım'dann 8 Aralık'a kadar sürecek olan Garaj Günleri'nde ünlü markalardaki yüzde 90'a varan indirimleri gören vatandaşlar poşet dolusu alışveriş yaparken, AVM'nin açılış saatlerinde vatandaşların mağazalara akın ettiği görüldü.

İstanbul'da Bahçelievler'de bulunan Starcity AVM'de 27'ncisi düzenlenen "Garaj Günleri" isimli geleneksel indirim kampanya günleri başladı. 30 Kasım'dan 8 Aralık'a kadar sürecek olan indirim günlerine vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Dünyaca ünlü markaların yüzde 90'a varan indirimle satışa sunulduğu AVM'de, açılış saatinde kepenklerin kaldırılmasıyla vatandaşlar mağazalara akın etti. Dekorasyon malzemelerinden tekstile, ayakkabıdan oyuncaklara kadar birçok ürün çeşidinin bulunduğu Garaj Günleri'ndeki indirimlerden vatandaşlar memnun olduğunu dile getirdi.

"42 markada yüzde 90'a varan indirimler var"

Gelenekselleşen "Garaj Günleri"nin 10 bin metrekarelik bir alanda kurulduğunu ifade eden AVM yetkilisi Nuray Çınar, "Gelenekselleşen Garaj Günlerimizin 27'ncisinin açılışını bugün gerçekleştirdik. 8 Aralık akşam 22.00'ye kadar sürecek kampanya günümüz. Stoklarımızı sürekli güncelliyoruz. Yüzde 90'a varan indirimlerle markalarımız çok iyi bir şekilde hazırlandılar. 42 markamız yer alıyor. 10 bin metrekarelik bir satış alanı oluşturduk. Fiyatlarla ilgili olarak 700 - 800 liraya mont bulabiliyorsunuz. 600 liraya bot bulabiliyorsunuz. 300 liraya kazak bulabiliyorsunuz. Ev tekstilinden aksesuarına kadar her şeye ulaşabiliyorsunuz çok geniş bir ürün çeşitliliğimiz var. Müşterilerimiz de gayet memnun. Şu an her şey keyifli gidiyor" dedi.

"Böyle zamanları değerlendirmek gerekiyor"

Çocukları ve kendisi için alışveriş yapmak üzere AVM'ye gelen Bülent Şen isimli vatandaş, "Ana baba günü burası, biz de indirimlerden faydalandık. Çocuklara bir şeyler aldık. Böyle zamanları değerlendirmek gerekiyor ekonomik sıkıntılardan dolayı. Ufaklıklara ve kendime ayakkabı aldım. Bir de en küçüğümüze de oyuncak alacağız. Aynı zamanda gezip fiyat bilgisi alıyoruz" diye konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Garaj Günleri'ne Yoğun İlgi - Son Dakika

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