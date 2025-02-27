Gastronomi Festivali Bölge Finali Tamamlandı - Son Dakika
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Gastronomi Festivali Bölge Finali Tamamlandı

Gastronomi Festivali Bölge Finali Tamamlandı

MEB Uluslararası Gastronomi Festivali Bölge Finali, Aziziye Ilıca Lisesi'nde gerçekleştirildi.

27.02.2025 14:13
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Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen MEB Uluslararası Gastronomi Festivali ve Aşçılık Yarışması Bölge Finali Aziziye Ilıca Çok Programlı Anadolu Lisesi'nde gerçekleştirildi.

MEB Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü İdari ve Mali İşler Daire Başkanı Murat Gülşen, İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Yıldız, Aziziye İlçe Milli Eğitim Müdürü Nurullah Yavilioğlu, İl Milli Eğitim Şube Müdürü Bünyamin Pehlivan, okul müdürleri, öğretmen ve öğrencilerin katılımlarıyla Aziziye Ilıca Çok Programlı Anadolu Lisesi'nde gerçekleştirilen Gastronomi Festivali ve Aşçılık Yarışması Bölge Finalinde öğrencilerin yaptığı yemekler, her biri alanında uzman 4 kişilik jüri tarafından değerlendirildi.

Bölge yarışmasına 12 okul katıldı

Yarışmaya Erzurum'dan 5, Erzincan'dan 2, Bingöl'den 1, Muş'tan 2, Kars'tan 1 ve Ardahan'dan 1 olmak üzere toplam 12 okul katılım sağladı. Öğrenciler, hazırladıkları yemekler ile hem geleneksel tarifleri hem de modern gastronomi tekniklerini bir araya getirerek jüri üyelerinin beğenisine sundular.

Her biri alanında uzman 4 kişilik jüri üyeleri, yarışmacıların sunumlarını titizlikle inceleyerek lezzet, hijyen, teknik beceri gibi kriterler üzerinden değerlendirme yaptı. Yapılan değerlendirme sonucunda; birinciliği Erzurum/Aziziye Ilıca Çok Programlı Anadolu Lisesi, ikinciliği Erzincan/ Hürriyet Turizm ve Mesleki Teknik Anadolu Lisesi üçüncülüğü ise Erzurum/ Yakutiye Hamidiye Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen yarışma ile Türk Milli Eğitiminin genel amaç ve temel ilkeleri doğrultusunda Yiyecek İçecek Alanındaki öğretmen ve öğrencilerin yetkinliklerini ortaya koymaları ve kültürel mutfak mirasımıza katkı sunmaları amaçlanıyor.

15 gastronomi bölgesinde gerçekleştirilecek Bölge Yarışmaları ve ardından 15-22 Nisan 2025 tarihleri arasında düzenlenecek Final Yarışmaları ile Türkiye'nin dört bir yanından öğrencilerin katılımına sahne olacak. Yarışmada başarılı olan öğrenciler, Final Yarışmalarına katılmaya hak kazanarak Türkiye'nin en iyi genç şefleri arasına adını yazdırma fırsatını elde edecekler.

İl Milli Eğitim Müdürümüz Yakup Yıldız yaptığı açıklamada "Erzurum olarak böyle bir yarışmaya ev sahipliği yapmaktan dolayı gurur duyduk. Yarışma sonucunda bölge birinciliğini elde eden Aziziye Ilıca Çok Programlı Anadolu Lisemizin değerli idareci, öğretmen ve öğrencilerini tebrik ediyor; öğrencilerimize Türkiye finalinde de başarılar diliyorum" dedi. - ERZURUM

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Gastronomi Festivali Bölge Finali Tamamlandı - Son Dakika

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