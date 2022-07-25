Gazete ve dergi sayısı, 2021 yılında 2020 yılına göre yüzde 6 azalarak 4 bin 460 oldu. Bu yayınların yüzde 53,6'sını dergiler oluşturdu. Gazete ve dergilerin yıllık tirajı yüzde 7,2 azaldı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2021 yılı Yazılı Medya ve Uluslararası Standart Kitap Numarası İstatistikleri paylaştı. Buna göre gazete ve dergi sayısı, 2021 yılında 2020 yılına göre yüzde 6 azalarak 4 bin 460 oldu. Bu yayınların yüzde 53,6'sını dergiler oluşturdu.

Gazete ve dergilerin yıllık tirajı yüzde 7,2 azaldı

Gazete ve dergilerin tirajı, 2021 yılında 2020 yılına göre yüzde 7,2 azaldı. Türkiye'de 2021 yılında yayımlanan gazete ve dergilerin yıllık toplam tirajı 925 milyon 56 bin 17 olup, bunun yüzde 95,3'ünü gazeteler oluşturdu.

Dergilerin yüzde 21,4'ü aylık yayımlandı

Gazetelerin yüzde 28,2'si haftalık, yüzde 27,2'si haftada iki-altı gün arası, yüzde 19,5'i aylık olarak yayımlandı. Dergilerin ise yüzde 21,6'sı üç aylık, yüzde 21,4'ü aylık, yüzde 17,1'i altı aylık olarak yayımlandı. Gazetelerin yıllık tirajının yüzde 88,3'ünü günlük, yüzde 7,8'ini haftada iki-altı gün arası, yüzde 2,5'ini haftalık olarak yayımlanan gazeteler, dergilerin ise yıllık tirajının yüzde 65,7'sini aylık, yüzde 11,7'sini üç aylık, yüzde 8,7'ini iki aylık, yüzde 4,4'ünü haftalık yayımlanan dergiler oluşturdu.

Dergilerin yüzde 16,7'si sektörel/mesleki içerikli yayın yaptı

Yayınlanan dergilerin yüzde 16,7'si sektörel/mesleki, yüzde 14,9'u akademik, yüzde 8,7'si edebiyat/tarih içerikli olurken gazetelerin yüzde 90,3'ü siyasi/haber/güncel, yüzde 1,9'u sektörel/mesleki, yüzde 1,9'u yerel yönetim içerikli yayımlandı.

Resmi ilan ve reklam bedelleri yüzde 34,7 arttı

Basın İlan Kurumunun idari kayıtlarından elde edilen bilgilere göre 2021 yılında ilan sahiplerinin mevzuat hükümleri doğrultusunda gazetelerde yayınlattığı icra, ihale, tebligat ve personel alımı gibi resmi ilanları ile bu kurumların gazete ve dergilerde yayınlattığı resmi reklamlarının toplam bedeli önceki yıla göre yüzde 34,7 artarak 612 milyon 655 bin 609 TL oldu.

Türkiye'de 2021 yılında 72 bin 052 kitap yayımlandı

Yayımlanan materyallerin sayısı 2021 yılında, 2020 yılına göre yüzde 11,1 artarak 87 bin 231 oldu. Yayıncılar tarafından 2021 yılında; 72 bin 052 kitap, 329 elektronik kitap (DVD, VCD, CD), 13 bin 673 web tabanlı elektronik kitap, 815 konuşan kitap (çevrim içi, kaset, CD, DVD) ve 362 diğer olmak üzere toplam 87 bin 231 materyal için ISBN alındı. Satılan kitap bandrolü sayısı 2021 yılında, 2020 yılına göre yüzde 1,3 artarak 438 milyon 679 bin 864 adet oldu.

Yayınların yüzde 23,2'si eğitim konusunda gerçekleştirildi

Yayınlar konularına göre incelendiğinde 2021 yılında yayımlanan materyallerin yüzde 23,2'si eğitim, yüzde 21,1'i yetişkin kurgu edebiyat, yüzde 19,6'sı akademik, yüzde 16,4'ü yetişkin kültür, yüzde 14,6'sı çocuk ve ilk gençlik, yüzde 5,2'si ise inanç konulu olarak yayımlandı. - İSTANBUL