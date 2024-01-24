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Gazeteci Uğur Mumcu, Katledilişinin 31. Yılında Eskişehir'de Anıldı - Son Dakika
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Gazeteci Uğur Mumcu, Katledilişinin 31. Yılında Eskişehir'de Anıldı

Atatürkçü Düşünce Derneği ve Eğitim İş Eskişehir Şubeleri tarafından Uğur Mumcu'nun ölümünün 31. yıldönümü nedeniyle anma töreni düzenlendi. Törende, Mumcu'nun katledilmesinin seri aydın cinayetlerinin zirve noktası olduğu vurgulandı ve ulusun siyasi cinayetleri unutmayacağına inanıldığı belirtildi.

Gazeteci Uğur Mumcu, Katledilişinin 31. Yılında Eskişehir\'de Anıldı
24.01.2024 - 17:52,
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MELTEM KARAKAŞ

Araştırmacı gazeteci ve yazar Uğur Mumcu, katledilişinin 31. yılında Atatürkçü Düşünce Derneği ve Eğitim İş Eskişehir Şubeleri tarafından Eskişehir'de anıldı.

Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) ve Eğitim İş Eskişehir Şubeleri tarafından Uğur Mumcu'nun ölümünün 31'inci yıldönümü nedeniyle anma töreni düzenlendi. Vilayet Meydanı'nda bulunan Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başlayan tören saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile devam etti.

"DEVRİM ŞEHİTLERİMİZİ SAYGIYLA ANIYORUZ"

ADD Eskişehir Şube Başkanı Cihan Taşar şunları söyledi:

"31. Adalet ve Demokrasi Haftası'nda da devrim şehitlerimizi saygıyla anıyoruz. Atatürkçü Düşünce Derneği'ni kurduktan sadece 8 ay sonra, 31 Ocak 1990 akşamı aramızdan alınan Kurucu Genel Başkanımız Prof. Dr. Muammer Aksoy'un, cenaze töreninde fotoğrafını taşıyan ve 3 yıl sonra 24 Ocak 1993 sabahı otomobiline konulan bomba ile yaşamdan, ailesinden, mücadelesinden koparılan kemalist, devrimci, kalpaksız kuvvacımız Uğur Mumcu'nun katledilmeleri ülkemizi bugünlerin karanlığına taşıma amaçlı seri aydın cinayetlerinin zirve noktasıdır. Her yıl 24-31 Ocak Adalet ve Demokrasi Haftası'nda devrim şehitlerimizi çeşitli etkinliklerle anarken hem bu emperyal tuzakların perde arkasını ulusumuza göstermeye çabalıyor hem nedenlerini ve sonuçlarını irdeliyor hem de laik cumhuriyetimizi ilelebet payidar kılma yolunda dersler çıkarıp Gençliğe Hitabe'den aldığımız görev bilincini pekiştirmeye çalışıyoruz. Hukuki olarak hala aydınlatıl(a)mamış olan failleri pek meşhur bu siyasi cinayetlerin ulusumuzu derinden yaraladığı ne kadar gerçekse, laik Cumhuriyet düşmanlarını, çok uluslu tekelleri, hukuk devleti karşıtlarını, kadın haklarından, aklın özgürleşmesinden, özgür bireyden, örgütlü toplumdan ve uluslaşma bilincinden korkan karşı devrimciler ile Türkiye'yi kemalizmin 'yurtta sulh cihanda sulh' rotasından saptırıp yeni Osmanlıcılık ham hayali ile Orta Doğu bataklığında soluksuz bırakmak isteyenleri çok sevindirdiği de bir o kadar gerçektir.

"GÜVENİLEN, SAYGIN AYDINLAR OLDUKLARI İÇİN HEDEF SEÇİLDİLER"

'Atatürk laikliği; yalnız uygarlığın, demokrasinin ve özgürlüğün değil, aynı zamanda iç barışın ve ulusal birliğin de güvencesidir. Laiklik karşıtı şeriat propagandasına izin vermek, Türkiye'nin geleceğinin yok edilmesini ve Türkiye Cumhuriyeti'nin intihar etmesini benimsemektir' diyen Muammer Aksoy da, 'Ben Atatürkçüyüm, ben cumhuriyetçiyim, ben laikim, ben antiemperyalistim, ben tam bağımsız Türkiye'den yanayım. Ben insan hakları savunucusuyum. Ben terörün karşısındayım. Ben yobazların, hırsızların, vurguncuların, çıkarcıların düşmanıyım. Dün sabaha değin, araştırarak yazdığım hiçbir konuyu yalanlayamadınız. Öyleyse vurun, parçalayın beni. Her parçamdan benim gibiler, beni aşacaklar doğacaktır' diyen Uğur Mumcu da cesur ve kararlı kemalist devrimciler, ödünsüz cumhuriyetçiler ve sözlerine sonuna kadar güvenilen, saygın aydınlar oldukları için hedef seçildiler. Senede bir gün evlerinin önüne, gömütlerine karanfiller bırakıp övgüler düzen kimilerinin söylediklerini benimsememeleri, savundukları fikir ve düşünceleri, uğruna can verdikleri değer ve idealleri unutmuş olmaları ne acıdır! Dediği gibi Mumcu'nun 'laiklik ilkesini savunmak için Atatürk gibi yürekli, Atatürk gibi inançlı olmak gerekir. İzinden gittiklerini söyleyenler gibi ürkek, kararsız ve inançsız değil.'

"HESABI BİR GÜN MUTLAKA SORULACAK"

Türk ulusunun siyasi cinayetlere kurban giden yiğit evlatlarını da katilleri ve azmettiricilerini de unutturmayacağına ve hesabını bir gün mutlaka soracağına yürekten inanıyoruz. Atatürkçü Düşünce Derneği olarak; Kemalizm'in namus sesini bir sis çanı gibi yurdumuz semalarına asarak Yeniden Atatürk Cumhuriyeti'ne ulaşma kararlılığımızla yitirdiğimiz bütün vatanseverlerimizi minnet ve şükranla anıyor, aziz hatıraları önünde saygıyla eğiliyoruz. Mücadeleleri ışığımız, yolları yolumuzdur."

Açıklamanın ardından ADD Eskişehir Gençlik Kolları Başkanı Tuna Can Ünver tarafından şiir okundu. Okunan şiirin sonrasında Cumhuriyet Korosu kısa bir müzik dinletisi gerçekleştirdi.

Kaynak: ANKA
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