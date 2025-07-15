Gazi İdris Akdoğan: "O gecenin içime düşen hissi vardı"

15 Temmuz gecesi İstanbul'da darbecilere karşı en önde mücadele eden ve bir ayağını kaybeden Gazi İdris Akdoğan, vurulma anını ve hastanede yaşadığı FETÖ baskısını anlatarak, "O gece içime doğmuştu, vurulacağımı hissetmiştim" dedi.

15 Temmuz Milli İrade Ocakları Genel Başkan Yardımcısı olan Malatyalı Gazi İdris Akdoğan, hain darbe girişimi gecesi yaşadıklarını anlattı. 43 yaşındaki 15 Temmuz gazisi İdris Akdoğan, 13 yaşına kadar Malatya'da eğitim gördükten sonra İstanbul'a yerleştiğini belirterek, 15 Temmuz gecesini aradan geçen 9 yıl sonra yeniden anlattı.

Evdeyken telefon geldiğini ve darbe kalkışması olduğunu öğrendiğini söyleyen Akdoğan, "Yeğenim arayıp 'Amca televizyonu aç, darbe olmuş' dedi. Duyar duymaz dışarı çıktım. Gaziosmanpaşa'dan Bayrampaşa Çevik Kuvvet'e kadar yürüdük. Orası hainlerce ele geçirilmişti. Tekbir getirerek içeri girdik ve darbecilere karşı durduk" ifadelerine yer verdi.

Sonrasında darbeci askerlerin İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni ele geçirdiklerini öğrenince Saraçhane'ye doğru yürüyüşe geçtiklerini anlatan Akdoğan, "Saat 02.00 civarında vardığımızda yerler kan doluydu. O anda kalabalığa bağırarak 'Bugün öne çıkmayacağız da ne zaman çıkacağız' diye haykırdım. Kurşunlar kulağımın yanından geçiyordu. O anlarda içime hep bir his doğmuştu, vurulacağımı hissediyordum. Yanımda 5 kişi şehit oldu. Ben de en öndeydim" ifadelerine yer verdi.

Buradaki çatışmada ağır yaralanan Akdoğan, yaşadığı anları şöyle anlattı:

"Vurulduğumu ilk anda anlamadım. Bir sıcaklık hissettim ama acı değildi. Sağ bacağım parçalanmış. Yere yığıldım, ayakkabım ağzıma kadar geldi. Bir vatandaş beni oradan alıp uzaklaştırmaya çalıştı. O esnada keskin nişancıların ateşi devam ediyordu. Bir kepçenin yardımıyla uzaklaştırıldım. Hastanede ise ikinci şoku yaşadım. Altıncı ameliyatta FETÖ'cü doktorların eline düştüğümü fark ettim. Süleyman Soylu'yu arayıp yardım istedim. Sağ olsun, o anda devreye girdi. 21 ameliyat geçirdim, 8 ay hastanede kaldım."

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da sürece bizzat müdahale ettiğini belirten Akdoğan, "Ameliyat olmak istemiyordum. Bacağımı kestirip protezle yaşarım diyordum. Ama Sayın Cumhurbaşkanımız aradı, beni ikna etti. Allah razı olsun. Bugün ayaktaysam onun sayesinde" dedi.

Gazi Akdoğan, "Şehit aileleri ve gazilerden sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevini ömrüm yettikçe sürdüreceğim. Hala baskılarla karşılaşıyoruz, hala tehdit alıyoruz ama mücadeleye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Bu arada Gazi Akdoğan'ı dernek binasında ziyaret eden Malatya Girişimci İş İnsanları Derneği (MAGİNDER) Başkanı Salih Karademir'de, "Biz 15 Temmuz'u sadece bir tarih olarak değil, bir direniş ruhu olarak görüyoruz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısıyla o gece milletimiz destan yazdı. Bu millet gerektiğinde yine aynı duruşu sergiler. Hain FETÖ ve benzeri tüm terör yapılarıyla mücadele kararlılıkla sürmelidir. Bizler sadece 15 Temmuz'da değil, yılın her günü şehit ailelerimizin ve gazilerimizin yanındayız. Onların duası bizim için en büyük değerdir. Devletimizin ve milletimizin bekası için her zaman göreve hazırız" şeklinde konuştu.

15 Temmuz Milli İrade Ocakları Genel Başkanı Bilal Uludağ'da ziyarette yaptığı açıklamada, "15 Temmuz 2016'daki hain işgal girişiminde şehadet şerbetini içen tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet, kahraman gazilerimize de saygılarımı sunuyorum. O gece ezan susmasın, bayrak inmesin, vatan bölünmesin diyerek canlarını feda edenlere ne yapsak azdır. Şehit ailelerimiz ve gazilerimiz bizim baş tacımızdır" diye konuştu. - MALATYA