Gazi Tümgeneral Ala: "Mevcut 9 parmağım ve hayatımı bu millet uğruna feda etmeye her zaman hazırım"

Samsun'da düzenlenen 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anma programında konuşan Samsun Garnizon Komutanı Gazi Tümgeneral Davut Ala, "Mevcut 9 parmağım ve hayatımı bu millet uğruna feda ederek tekrar söz söylemeye ve tekrar bu vatan uğruna canımı feda etmeye her zaman hazırım" dedi.

15 Temmuz hain darbe girişiminin 9. yıl dönümü, Samsun'da çeşitli etkinlikler ile anıldı. Zaferin Adı Türkiye adlı yürüyüş ile başlayan program arından Cumhuriyet Meydanı'nda devam etti. Samsun Cumhuriyet Meydanı, Demokrasi Nöbeti için binlerce vatandaşla doldu taştı. Program, Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı. Sahra Sıhhiye Okulu ve Eğitim Merkezi Bando Komutanlığı'nın gösterisiyle devam etti. Ardından, 15 Temmuz Şehitleri Sancak Koşusu Ekibi, taşıdıkları sancağı Vali Orhan Tavlı'ya teslim etti. Gecede öğrenciler ve gaziler tarafından okunan şiirler dinleyicilere duygusal anlar yaşatırken, İçişleri Bakanlığı tarafından hazırlanan 15 Temmuz konulu belgesel büyük ilgi gördü. Tekkeköy AİHL Mehter Takımı'nın coşkulu gösterisi ve 15 Temmuz videosunun izlenmesinin sonrasında ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın canlı bağlantıyla halka hitabı dinlendi. Programda konuşmacılarından biri de 15 Temmuz Gazisi Samsun Garnizon Komutanı Tümgeneral Davut Ala oldu. Gazi Paşa'nın konuşması duygu dolu anlar yaşanmasına neden oldu.

"Mevcut 9 parmağım ve hayatımı bu millet uğruna feda etmeye her zaman hazırım"

Kendisinin de 15 Temmuz gazisi olduğunu ifade eden Davut Ala, "Bu 15 Temmuz hain darbe girişiminde ben de gazi olma şerefine ulaştım. Rabbim bu millete bir daha 15 Temmuz'u yaşatmasın. Yaşatmaya teşebbüs edecekleri ise kahru perişan eylesin. Beni böyle bir milletin ferdi olarak yaratığı için Allah'ıma hamdüsenalar ediyorum. Bendeniz de o darbe günü vücuduma yediğim kurşunlar nedeniyle 25 kez ameliyat oldum. O gece bütün sözleri 253 şehit ve 2 bin 737 gazimiz söyledi ancak eğer kalan söz var ise mevcut 9 parmağım ve hayatımı bu millet uğruna feda ederek tekrar söz söylemeye ve tekrar bu vatan uğruna canımı feda etmeye her zaman hazırım" dedi.

Vali Tavlı: "15 Temmuz gecesi, Aziz Türk Milleti'nin istikbalini yine milletin azim ve kararlılığı kurtarmıştır"

Programda konuşan Samsun Valisi Orhan Tavlı, "O gece tam anlamıyla tek yürek olan aziz milletimiz, milli iradeye ve demokrasiye sahip çıkmış, hain darbe girişiminin bir demokrasi zaferine dönüştürerek birlik, beraberlik ve kardeşlik ruhunun bu topraklarda sonsuza kadar var olacağını tüm dünyaya büyük bir iftiharla yeniden ilan etmiştir. Tıpkı Çanakkale'de, İstiklal Harbi'nde olduğu gibi 15 Temmuz gecesi de Aziz Türk Milleti'nin istikbalini yine milletin azim ve kararlılığı kurtarmıştır. 15 Temmuz Türk Milletinin aziz şehitlerimizin ve kahraman gazilerimizin bir zaferi olarak nesilleri boyunca şanla, şerefle ve gururla anlatılacak bir direniş olmasının yanı sıra milletimizin küllerinden yeniden doğuşunun simgesi olmuştur" diye konuştu.

Başkan Doğan: "Samsun, İstiklal Madalyasına 101 yıl sonra kavuşuyor"

Türk Milletine 15 Temmuz gibi acıların bir daha yaşatılmaması temennisinde bulunan Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, "Yüce rabbimiz, bir daha milletimize böyle kötü günler göstermesin. Vatanımıza göz dikenlerin tüm hilelerini boşa çıkartan rabbimize sonsuz hamdüsenalar olsun. Samsun Mavnacılar Yoncası, 1919'da istiklal meşalesinin yakıldığı zorlu günlerde İstanbul'dan Anadolu'ya mühimmat taşıyarak bağımsızlık destanında yer alan isimsiz kahramanlar arasında yerini almıştır. Yapılan fedakarlıklardan dolayı Gazi Mustafa Kemal'in imzasıyla 11 Şubat 1924'te TBMM tarafından Trabzon, İnebolu ve Samsun'a 'istiklal madalyası' ile onurlandırılmasına karar verilmiş, ancak bu zaman zarfında Samsun bu madalyasına kavuşamamıştı. 101 yıl sonra Samsun, İstiklal Madalyası'na kavuşuyor. Tüm gayretleri için Milli Savunma Bakanımıza, Valimize, Milletvekilimiz, Mehmet Muş'a ve tüm emeği geçenlere Samsunlular adına şükranlarımı arz ediyorum" şeklinde konuştu.

Protokol konuşmalarının ardından, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Samsun Şube Başkanı Ahmet Diril'in okuduğu şiir büyük beğeni topladı. Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı Türk Halk Müziği Korosu Ses Sanatçılarından "Kahramanlık Türküleri", meydanı dolduran kalabalığı coşturdu. "Direnişten Diriliş'e Samsun" belgeseli izlendi. İl Müftülüğü Tasavvuf Musiki Korosu ezgi dinletisi gerçekleştirdi.

Program, tüm camilerde okunan selalarla 15 Temmuz şehitlerinin anılmasıyla son buldu. - SAMSUN