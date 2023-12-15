Gazi Yarı Maratonu için bazı yollar trafiğe kapanıyor

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından, Gaziantep Valiliği ve Türkiye Atletizm Federasyonu iş birliğinde bu yıl 5'incisi düzenlenen Gazi Yarı Maratonu için şehir içinde bazı yollar trafiğe kapatılacak.

Maraton kapsamında 17 Aralık Pazar Günü Gaziantep Büyükşehir Belediyesi önünden başlayacak koşu için saat 08: 00-12: 00 arasında Prof. Dr. Muammer Aksoy Bulvarı, Dere Kenarı Caddesi, Şirvani Cami Sokak, Lale Paşa Caddesi, Keçehane Caddesi, İstasyon Caddesi, Ali Fuat Cebesoy Bulvarı, Gazi Muhtar Paşa Bulvarı, Zübeyde Hanım Bulvarı, Bahriye Üçok Bulvarı, Abdulkadir Aksoy Bulvarı, Üniversite Bulvarı, Burç Kavşağı, Milli Egemenlik Caddesi, Ordu Caddesi, Atatürk Bulvarı ve Şehit Yusuf Erin Caddeleri trafiğe kapanacak. - GAZİANTEP