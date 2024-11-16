Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, COP29\'da Şehrin Çevre Yatırımlarını Tanıttı

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Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 29'uncu Taraflar Konferansı'nda (COP29), Gazi şehirde Büyükşehir Belediyesi'nin başarılı çevre yatırımlarını anlattı.

Panelde yaptığı sunumda Şahin, Gaziantep'in 2011 yılından itibaren proje ve yatırımlara her yıl üstüne koyarak hız verdiğini ifade ederek, "En hızlı, en doğru ölçümleme yaparak ilerleyen şehir biziz" şeklinde konuştu.

İklim değişikliği, sera gazı salınımı ve küresel ısınma konuları çerçevesinde 169 ülkeden katılanların yer aldığı COP29 devam ediyor. Çevre ve iklim üzerine konuşmaların yapıldığı, dünya çapında en önemli organizasyonlardan biri olarak görülen COP29'da Başkan Fatma Şahin, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nin çevre ve yeşil enerji yatırımlarını katıldığı panelde anlattı.

Başkan Fatma Şahin, COP29'da panelde yaptığı sunumda katılımcı ve izleyicilere Gazi şehrin, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ile beraber şehirdeki kamu ve özel sektörle iş birliği konusuna değindi. Panelin devamında Başkan Şahin, son 10 yılda OECD Şampiyon Şehir ile EBRD Yeşil Şehir başarılarının sürecini aktarırken, çevre konusunda projeleri, tamamlanan tesisleri, ulusal ve uluslararası alanda takdir toplayan başarılı yatırımlarını anlattı.

Sunumda Şahin ayrıca Büyükşehir Belediyesi'nin güneş enerji santrali projeleri ile Oğuzeli Biyogaz Tesisi başta olmak üzere yeşil enerji tesislerinin özellikleri ve işleyiş modelleri hakkında bilgi verdi. Doğanın korunması ve iklim değişikliği konusunda yapılan çalışmaların oluşturduğu olumlu etkileri konuştu. Panelde sunumu sonrası Başkan Şahin, izleyicilerin merak ettiği konularda soruları yanıtladı.

"Söylem, fikir ve eylem birliğini sağladığı zaman Gaziantep'te yaşanan model oluşuyor"

Panelde sunumu öncesi konuşma yapan Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Türkiye'nin Paris İklim Anlaşması sonrası yönetimde yaşanan değişim ve hamlelerin yerel yönetimler üzerinde oluşturduğu olumlu etkiye değinerek, "Kalkınma, demokrasi yerelde başlıyor. Bu bir devlet duruşu. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde çok hızlı bir şekilde Paris Anlaşması imzalandı. Uygulama çok mühim. Şehrimizi bu kapsamda nasıl hazırlıyorsunuz, gelecek için ne vaat ediyor, bu anlamda bakmak gerek. Gaziantep OECD Şampiyon Şehri. Bu kapsayıcılık ve katılımcılığı gösteriyor. Kimseyi geride bırakmadan ilerlemeyi hedefliyor. EBRD'nin yeşil şehriyiz. Önce ölçümlemelere başladık. Master planları hazırladık. Liderlikle beraber yerel yönetim, sivil toplum, özel sektör, söylem birliği, fikir ve eylem birliğini sağladığı zaman Gaziantep'te yaşanan model oluşuyor. 2011'den itibaren 2023'e kadar her bir yıl üzerine koyarak ilerledik. En hızlı, en doğru ölçümleme yaparak giden şehir biziz. Çünkü gözümüzü kapatmıyoruz. Biliyoruz ki 2026 yılında ihracat yapması için özel sektörün yeşil sertifika alması lazım. Gaziantep göç alan bir şehir. Havasını, suyunu, toprağını korumamız lazım" diye konuştu. - GAZİANTEP