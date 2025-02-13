Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Şırnak\'ta Tiyatro Etkinliklerine Katıldı

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Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Gaziantep Şehir Tiyatrosu'nun turne programı kapsamında Şırnak'a gitti. Şırnak'ta minik izleyicilerle buluşan Başkan Şahin ayrıca kentte temaslarda bulundu.

Gaziantep Şehir Tiyatrosu, çocuklara tiyatro sevgisini aşılamak için Gazi şehirde ve diğer şehirlerde oyunlarını sergilemeye devam ediyor. Bu kapsamda turne programı kapsamında Şırnak'a giden tiyatro ekibi, Şırnak Üniversitesi 15 Temmuz Kongre ve Kültür Merkezi'nde "Uçtu Uçtu Hezarfen" oyunu ile miniklerle buluştu.

Tiyatro oyununu izlemeye Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'in yanı sıra Şırnak Valisi Birol Ekici ve Şırnak Belediye Başkanı Mehmet Yarka katıldı.

Şahin Şırnak için müjdeleri sıraladı

Başkan Fatma Şahin, tiyatro oyunu öncesinde yaptığı konuşmada Şırnak için müjdeler verdi. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nin Türkiye'ye örnek olan bebek ve çocuk kütüphanelerinin Şırnak'ta açılması için çalışmaların başlatıldığını duyurdu. Ayrıca, salonu dolduran miniklere Gaziantep Doğal Yaşam Parkı'nda misafir etme sözü vererek onları Gaziantep'e davet etti.

Şahin Şırnak'ta temaslarda bulundu

Başkan Fatma Şahin öte yandan Şırnak programı kapsamında Şırnak Belediyesi ve Şırnak Valiliği'ni ziyaret etti. Ziyarette birlik mesajı verilirken ortak çalışma konusu ve destekler noktasında projeler üzerinden görüş alışverişi yapıldı.

Gaziantep'te ne varsa Şırnak'ta da o olacak

Tiyatro oyunu öncesi konuşan Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, "Şırnak'ta çocuklarımızın çok iyi okumaları lazım. Ekibimizle buraya geldik. En büyük sermaye beşeri sermaye, yetişmiş insan gücü. Belediyeler Birliği başkanı iken hem adaleti hem kalkınmayı tesis ettik. Bu güzel şehre devlet aklıyla hizmet etmek, bu şehrin çocuklarını geleceğe hazırlamak için birlikte tüm kurumlar çalışıyor. Çocuklarımız bizim geleceğimiz. En güzel altınımız, zümrüdümüz. Yarının Şırnak'ını sizler inşa edeceksiniz. Şırnak bir eğitim, bilim şehri, olsun, terör konuşulmasın, bilim konuşulsun diye çalışıyoruz. Büyük bir medeniyetin emanetçileriyiz. Buradan aldığımız güçle Şırnak'ı enerjinin başkenti yapacağız. Milli birlik ve beraberlik içerisinde tek bayrak, tek millet, tek vatan, tek devlet diyeceğiz. Al yıldızlı bayrağımızı göklerde dalgalandıracağız. Ben siz çocuklara söz veriyorum. Gaziantep'te ne varsa Şırnak'ta da o olacak. Bu şehre çok hızlı bir bebek kütüphanesi ve çocuk kütüphanesi kuracağız. Gaziantep'te bulunan Doğal Yaşam Parkı'na bütün çocuklarımızı davet ediyoruz" şeklinde konuştu.

"Kardeş şehrimiz olarak Gaziantep desteğini sürdürüyor"

Şırnak Valisi Birol Ekici ise konuşmasında Başkan Fatma Şahin'in Şırnak'a verdiği desteklere vurgu yaparak, "Bugün Başkanımız Fatma Şahin'e geldiği için çok teşekkür ediyorum. Şehrin tüm aktörleriyle eğitim için bu şehirde çalışıyoruz. Bugün bizim kardeş şehrimiz olarak Gaziantep desteğini sürdürüyor. Destekler için çok teşekkür ediyorum" dedi.

"Şırnak ve Gaziantep yüzlerce kilometre ayrı da olsa aslında hep yan yanadır"

Şırnak Belediye Başkanı Mehmet Yarka da Gaziantep ile Şırnak arasında güçlü bağlar olduğunu vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:

"Bugün burada sadece iki şehrin bir araya gelişini değil, kalpten kalbe uzanan bir bağın güçlenmesine tanıklık ediyoruz. Bizleri yalnız yollar, ticaret ve projeler değil gönülden gönüle dostluk, kardeşlik ve dayanışma ruhu da birleştiriyor. Şırnak ve Gaziantep yüzlerce kilometre ayrı da olsa aslında hep yan yanadır. Aynı toprakların bereketinden beslenen aynı bayrağın gölgesinde huzur bulan ve aynı değerleri yaşatan insanlar ve biz geleneklerimiz, sofralarımız, türkülerimiz, acılarımız ve sevinçlerimiz ortaktır."

Gaziantep şehir tiyatrosu 3 gün boyunca Şırnak'ta sahne alacak

Gaziantep Şehir Tiyatrosu Şırnak'ta ki programı kapsamında 12-13-14 Şubat saat 10.30 ve 13.30 olmak üzere iki seans halinde, tek perdelik olarak sahnelenen, yönetmenliğini Ahmet Serhat Artunç'un yaptığı, genel sanat yönetmenliğini Nejat Şener'in üstlendiği Uçtu Uçtu HezarfenOyunu'nu sergileyecek.

Öte yandan Dünya'nın karşı karşıya olduğu çevre sorunlarına dikkat çekerek, herkesi daha sürdürülebilir bir yaşam için harekete geçmeye çağıran, Gaziantep Şehir Tiyatrosu'nun bir diğer oyunu olan "Toprak Dostları", Cizre ve İdil ilçelerinde okullarda çocuklara sergilenecek. - GAZİANTEP