Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin Türkiye\'nin İlk Fair Play Annesi Seçildi

Gaziantep'te örnek bir liderlik sergileyen Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Türkiye'nin ilk "Fair Play Annesi" ünvanına layık görüldü.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ile Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) iş birliğiyle düzenlenen 1'inci Fair Play Anneleri Projesi Paneli, 25 Aralık Kahramanlık Panoraması ve Müzesi'nde gerçekleşti. TMOK tarafından seçilen Şahin, panel öncesi düzenlenen tören ile resmi olarak "Türkiye'nin İlk Fair Play Annesi" ünvanını aldı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, burada yaptığı konuşmada gönüllülük esaslı çalışma anlayışının önemine vurgu yaparak, "İnsan yetiştirmek kolay değil. Merhameti ve vicdanı öğreterek insanı yaşama hazırlamalıyız. O yüzden kendi gönüllülük esasıyla çalışan komiteye partiler üstü bir duruşla Gaziantep'in annelerini Fair Play annesi olarak seçtiği için teşekkür ediyorum" dedi.

"Bu şehri bir anne olarak çok önemsiyoruz"

Bu şehrin çocuklarını bir anne olarak çok önemsediğini belirten Başkan Şahin, "GASMEK'ler açtık. Anneye Süt Bebeğe Can, Hoş Geldin Minik Hemşerim, mahalle kreşleri projelerini devreye koyduk. Eğitim için 7 yaşın çok geç olduğunu söylüyor bilim dünyası. 6 yaş için altın çağ diyor. Merhameti, vicdanı daha sonraki yaşlarda çocuklarımıza öğretmek çok zor. O yüzden okul öncesine çok büyük gayret gösterdik. Gaziantep, doğumdan ölüme eğitim seferberliğinde her konuda ilk 10'da olması gerekiyor dedik. Hamdolsun çalışınca her şey oluyor. Bu yapılan çalışmaların bu gibi platformlarda görünmesi bizim için çok kıymetli" dedi.

Şahin, 6 Şubat deprem sürecini anlattı

Başkan Fatma Şahin, 6 Şubat tarihinde meydana gelen deprem süreci hakkında da önemli ve samimi görüşler bildirdi. Şahin, "Deprem sonrasında afetten en çok etkilenen Nurdağı'na yetişen ilk araç bizimdi. Yeni yolda üç metre büyüklüğünde yarıklar oluşmuştu. Nurdağı, Hatay'ın ve Kahramanmaraş'ın beslenme damarı. Eğer bu ilçemizi hızlıca hareket ederek açmasaydık, daha fazla çocuk, daha fazla anne enkaz altında belki de yaşamını yitirecekti" İfadelerini kullandı.

Deprem sürecinde sabahlara kadar battaniyeler dağıtıp depremzedelerin ihtiyaçlarına bir nebze de olsa cevap verme çabası içinde olduklarını dile getiren Şahin, "Eksi 5 derecede insanlarımız üşüyorlardı. O süreçte Cumhurbaşkanımızla konuştuk. Devletin bütün ağırlığını, babalığını bu bölgelerimizde gösterdik" şeklinde konuştu.

"Gaziantep'i seçerken istatistiki verilerden faydalandık"

Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi Fair Play Komisyonu Başkanı Erdoğan Arıpınar, Gaziantep'in Türkiye'nin kutlu toprakları olduğundan bahsederek, "Türkiye'de Gaziantep'in yeri başkadır. Bugün burada bulunmamızın ayrı bir önemi var. Sizlere Fair Play'i anlatmak istiyorum. Bu kavramın Türkçedeki manası insanlıktır. Fair Play, Allah'ın, vicdanının sesini duymaktır. Onun için bu kavramı ülkemizde canlandırmak için yola koyulduk. Hepimiz bu proje için gönüllüyüz. Fair Play Anneleri, dünyada ilk defa hazırlanan bir projedir. Bu proje bizim aklımıza yerel seçimlerdeki kadın belediye başkanlarının başarısıyla geldi" dedi.

Fair Play Anneleri projesinin başlangıç sürecinden de bahseden Arıpınar, "İstatistikleri inceledik. Kazanan belediye başkanları içerisinde Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'in arka arkaya 3 seçimi de kazandığını gördük ve projenin ilk adımı için Gaziantep'i seçtik. Buradaki katılımcılarımız, Türkiye'nin ilk Fair Play Anneleri ünvanını alacak. Tabi, Başkanımız Fatma Şahin'in ilk olma özelliği dolayısıyla ödülünü de bu program vesilesiyle takdim edeceğiz" diye konuştu.

Konuşmaların ardından Türkiye'nin ilk "Fair Play Annesi" seçilen Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'e elde ettiği ünvan dolayısıyla plaket verildi.

Panel öncesi fuaye alanında 11. Dünya Fair Play Karikatür, 1. ve 2. Dünya Fair Play Fotoğraf Yarışması'nda dereceye giren eserler için hazırlanmış sergilerin açılışı da yapıldı. Kurdele kesim töreni sonrası katılımcılar sergileri gezerek, bilgi aldı. - GAZİANTEP