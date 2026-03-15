Fidan dikmek için bahçeye indi, toprağı eşeleyince dehşetle karşılaştı
Fidan dikmek için bahçeye indi, toprağı eşeleyince dehşetle karşılaştı

15.03.2026 22:00  Güncelleme: 22:26
Kocaeli'nin Körfez ilçesinde bir sitenin bahçesinde fidan dikimi yapan vatandaşlar, insan kafatası ve iskelet parçaları buldu. Kemiklerin incelenmek üzere polis ekiplerince alınmasının ardından bölgede kemik parçalarının çıkmaya devam ettiğini belirten mahalle sakinleri, tedirgin olduklarını ifade ederek, alanda kapsamlı kazı yapılmasını talep etti.

Kocaeli'nin Körfez ilçesine bağı Güney Mahallesi'nde yer alan bir sitenin sakinlerinden Gören Özbudak, bahçede fidan dikip kablo düzenlemesi yaptığı sırada toprağın altında kemik parçaları olduğunu fark etti.

TOPRAĞI EŞELEDİĞİNDE KORKUNÇ MANZARAYLA KARŞILAŞTI

İlk etapta hayvan kemiği olduğunu düşünen Özbudak, toprağı eşelediğinde insan kafatasıyla karşılaştı. İhbar üzerine olay yerine polis ve olay yeri inceleme ekipleri sevk edildi. Ekiplerin bölgede yaptığı çalışmada, bir kişiye ait olduğu değerlendirilen kafatası ve iskelet parçalarına rastlandı. Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından kemikler, incelenmek üzere muhafaza altına alındı. Yapılan ilk araştırmalara göre alanda geçmişte eski bir mezarlığın bulunduğu ve çıkan kemik parçalarının da bu mezarlığa ait olduğunun değerlendirildiği belirtildi.

"İLK ÖNCE HAYVAN KEMİĞİ ZANNETTİM"

Site sakinlerinden Gören Özbudak, kemik parçalarının çıkmaya devam ettiğini ve mahallelinin tedirgin olduğunu söyledi. Bahçede yaptıkları çalışma sırasında tesadüfen kemiklere denk geldiklerini anlatan Özbudak, "Dün site sakini bir arkadaşla bahçeye fide ektik. Kablo düzeltecektik. O sırada bir şey fark ettim. İlk önce hayvan kemiği zannettim, çubukla baktım insan kafatası olduğunu gördüm. Polislere haber verdik. Geldiler kafatasını aldılar. Site sakinleri olarak tedirgin olduk. Çocuklar tedirgin oldu, dışarı çıkamıyorlar. Gece işten gelen kadınlar da korkudan bu tarafa doğru bakamıyorlar" dedi.

MAHALLELİ TEDİRGİN

İlk incelemelerde alanın geçmiş yıllarda eski bir mezarlık olabileceği ihtimali üzerinde durulmasına rağmen bu iddiaya katılmadıklarını söyleyen Özbudak, "Burada eskiden ikamet etmiş yaşlı insanlar var. Ben de 51 yaşındayım, böyle bir şeye şahit olmadım. Çocukluğumda buralarda oynardım. Yaşlı insanlar da burada mezarlık olduğuna dair bir şeye şahit olmadı. Kafa iskeletinden ziyade gövde iskeletleri de dökülmeye başladı. Mahalleli tedirgin oldu" diye konuştu.

Site sakinleri, şüphelerin ve korkunun giderilmesi için yetkililerden kapsamlı kazı ve araştırma yapılmasını istedi.

Kaynak: İHA

Kocaeli, Güncel, Körfez, Polis, Yaşam, Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İran’ın en büyük destekçisinin komutanı öldürüldü İran'ın en büyük destekçisinin komutanı öldürüldü
İran, İsrail’e bilgi sızdıran 20 ajanı kıskıvrak yakaladı İran, İsrail'e bilgi sızdıran 20 ajanı kıskıvrak yakaladı
İsviçre, ABD’nin İran’a yönelik saldırılarla ilgili 2 keşif uçuşu talebini reddetti İsviçre, ABD'nin İran'a yönelik saldırılarla ilgili 2 keşif uçuşu talebini reddetti
Formula 1 Bahreyn ve Suudi Arabistan yarışlarını iptal etti Formula 1 Bahreyn ve Suudi Arabistan yarışlarını iptal etti
Elleri ve ayakları bantlanarak akranları tarafından darbedildi Elleri ve ayakları bantlanarak akranları tarafından darbedildi
ABD basınından İsrail iddiası: Önleyici füze stoku kritik derecede azaldı ABD basınından İsrail iddiası: Önleyici füze stoku kritik derecede azaldı
Bomba iddia: Netanyahu, Zelenski’den görüşme talebinde bulundu Bomba iddia: Netanyahu, Zelenski'den görüşme talebinde bulundu
Savaşta 16. gün İran “Netanyahu öldürülecek“ dedi, Trump’tan Hark Adası için olay sözler geldi Savaşta 16. gün! İran "Netanyahu öldürülecek" dedi, Trump'tan Hark Adası için olay sözler geldi
Bu bir ilk Netanyahu askeri kabine toplantısına katılmadı Bu bir ilk! Netanyahu askeri kabine toplantısına katılmadı
Meteoroloji alarm verdi 19 il için sarı kodlu kritik uyarı Meteoroloji alarm verdi! 19 il için sarı kodlu kritik uyarı
Fenomen Ayşegül’ün ölümüne “cinayet“ diyen arkadaşı gözaltına alındı Fenomen Ayşegül'ün ölümüne "cinayet" diyen arkadaşı gözaltına alındı

22:39
Murat Kaytaz: Sergen Yalçın’a serum bağlandı
Murat Kaytaz: Sergen Yalçın'a serum bağlandı
22:13
İsrail, Lübnan’a fosfor bombası attı
İsrail, Lübnan'a fosfor bombası attı
21:53
Beşiktaş, 10 kişi kalan rakibi karşısında sürprize izin vermedi
Beşiktaş, 10 kişi kalan rakibi karşısında sürprize izin vermedi
21:38
Katy Perry, klip çekiminde alevler içinde kaldı
Katy Perry, klip çekiminde alevler içinde kaldı
21:06
İsrail’in F-35I uçakları İran’a doğru yola çıktı
İsrail'in F-35I uçakları İran'a doğru yola çıktı
20:36
Hakan Safi’den Kerem Aktürkoğlu için soruşturma iddiasına yanıt
Hakan Safi'den Kerem Aktürkoğlu için soruşturma iddiasına yanıt
19:56
Irak alev alev Dört bir yanda saldırılar var
Irak alev alev! Dört bir yanda saldırılar var
18:21
“Öldü“ denilen Netanyahu günler sonra ortaya çıktı
"Öldü" denilen Netanyahu günler sonra ortaya çıktı
18:17
ABD Enerji Bakanı: Savaş birkaç hafta içinde sona erecek
ABD Enerji Bakanı: Savaş birkaç hafta içinde sona erecek
18:09
İranlıları sadece füzeler öldürmüyor: Etkisi on yıllarca sürecek
İranlıları sadece füzeler öldürmüyor: Etkisi on yıllarca sürecek
18:02
Devrim Muhafızları’nın Uzay Ensitüsü bir kez daha vuruldu
Devrim Muhafızları'nın Uzay Ensitüsü bir kez daha vuruldu
