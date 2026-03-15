Günler sonra ortaya çıkan Netanyahu\'nun paylaştığı videodaki detaylar tartışma yarattı

15.03.2026 23:09
ABD ve İsrail ile İran arasındaki savaş devam ederken, "öldüğü" iddialarıyla gündeme gelen İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu günler sonra ortaya çıktı. Ancak kahve içtiği sırada kaydedilen görüntülerini paylaşarak iddiaları yalanlayan Netanyahu'nun yeni videosundaki bazı detaylar ise yapay zekâ tartışmalarını yeniden alevlendirdi.

ABD ve İsrail ile İran arasındaki savaş devam ederken 'öldüğü' yönündeki iddialar ile uluslararası kamuoyunun gündemine oturan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, günler sonra ortaya çıktı.

KAHVE İÇTİĞİ ANLARI PAYLAŞTI

Resmi sosyal medya hesabından bir işletmede kahve içtiği anlara ilişkin görüntüleri paylaşan Netanyahu, öldüğü iddialarını yalanladı. İsrail Başbakanı, "basın toplantısının yapay zeka ile üretildiği ve videoda altı parmağı göründüğü" iddialarına karşı ellerini havaya kaldırarak parmaklarını da gösterdi. İsrail halkına dışarı çıkıp temiz hava alma tavsiyesinde bulunan Netanyahu, buna karşın "korunaklı alanlara" yakın kalmaları gerektiğini söyledi.

YAPAY ZEKA İDDİASI YENİDEN ALEVLENDİ

Ancak yeni videodaki bazı detaylar da yapay zeka tartışmalarını alevlendirdi. Popüler bir yapay zeka tespit uygulaması, Netanyahu'nun paylaştığı videonun yüzde 96,9 oranında yapay zeka ile oluşturulduğunu ve gerçek olmadığını ileri sürdü.

KASA EKRANINDAKİ TARİH DİKKAT ÇEKTİ

İddiaları güçlendiren bir diğer detay ise Netanyahu'nun kahve içtiği işletmedeki kasa ekranında yer alan tarih oldu. Ekrandaki tarihin 15 Mart 2024'ü gösterdiği görüldü.

"KAHVE SEVİYESİ HİÇ AZALMIYOR" İDDİASI

Öte yandan bazı sosyal medya kullanıcıları Netanyahu'nun sürekli olarak içmesine rağmen bardaktaki kahve seviyesinin azalmadığını ve sallanmasına rağmen bardaktaki kahvenin dökülmediğini de öne sürdü.

SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.03.2026 23:33:34. #7.12#
