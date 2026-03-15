Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Natura Dünyası Gençlerbirliği ile Beşiktaş karşı karşıya geldi. Eryaman Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Beşiktaş, 2-0'lık skorla kazandı.
15. dakikada Gençlerbirliği 10 kişi kaldı. Yere düşerken Djalo'ya müdahale eden Koita, VAR uyarısının ardından kırmızı kart görerek oyun dışı kaldı.
23. dakikada sağ kanatta gelişen Gençlerbirliği atağında Zuzek'in ortasında Goutas'ın kafa vuruşunda top, kaleci Ersin Destanoğlu'nda kaldı.
45+1. dakikada Cerny'nin sol kanattan yaptığı korner vuruşunda Djalo'nun kafa vuruşunda top, Velho'nun müdahalesinin ardından kornere çıktı.
Beşiktaş, 56. dakikada 1-0 öne geçti. Ceza sahasına yönelen Oh'un şutunda kaleci Velho şutu kurtardı ama önüne düşen topa düzgün bir vuruş yapan Olaitan, topu ağlara gönderdi.
Beşiktaş, 66. dakikada nefis bir golle farkı ikiye çıkardı. Orkun Kökçü, sol kanatta çizgiye neredeyse sıfır noktadan kullandığı frikikte topu doğrudan ağlara gönderdi.
Karşılaşmanın geri kalan bölümünde başka gol olmadı ve mücadeleyi Beşiktaş kazandı. Bu sonuçla birlikte Beşiktaş, 49 puana yükselerek dördüncü sıradaki konumunu sürdürdü. Gençlerbirliği ise 25 puanda kalarak alt sıralardan kurtulamadı. Ligin bir sonraki maç haftasında Beşiktaş, kendi sahasında Kasımpaşa'yı ağırlayacak. Gençlerbirliği, TÜMOSAN Konyaspor deplasmanında 3 puan mücadelesi verecek.
Son Dakika › Spor › Beşiktaş, 10 kişi kalan rakibi karşısında sürprize izin vermedi - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?