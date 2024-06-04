Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı ve Vali, Huzurlu Yaylası'nda çilek hasadına katıldı - Son Dakika
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Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı ve Vali, Huzurlu Yaylası'nda çilek hasadına katıldı

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ve Gaziantep Valisi Kemal Çeber, İslahiye ilçesinde bulunan Huzurlu Yaylası'nda çilek hasadına katıldı. Başkan Şahin, bölgenin çilek üssü haline gelmesi için çalışmaların devam edeceğini belirtti.

04.06.2024 17:36
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Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ve Gaziantep Valisi Kemal Çeber, endemik özellikleriyle yayla turizmine kazandırılması planlanan İslahiye ilçesinde bulunan Huzurlu Yaylası'nda yayla çileği hasadına katıldı.

Eşsiz doğası, endemik bitki zenginliği ve Akdeniz içerisinde Karadeniz'in ikliminin yaşandığı bin 500 rakımlı Huzurlu Yaylası'nı ziyaret eden Başkan Fatma Şahin ve Vali Çeber, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, GAP İdaresi ve Tarım İl Müdürlüğü destekleriyle yürütülen projeden yararlanan çiftçilerle tarlada bölgeye özgü yayla çileği hasadına katıldı.

"Yeni hedef ihracat"

Ekim için gerekli mazotun, malzemelerin, sulama sistemlerinin, gübrenin ve fidenin sağlandığı, eğitimlerin verildiği projeden yararlanan çiftçilerle bir araya gelen Başkan Şahin, destekler ve yeni çalışmalarla bölgenin çilek üssü haline gelmesi için çalışmaların devam edeceğini aktardı. Kadınların çilek üzerinden kooperatifleşmesi için çalışmaların devam ettiğini söyledi. Çiftçilerle sohbetinde yeni hedef yayla çileğinin ticaretinin başlamasıyla ihracat olarak belirlendi.

"Huzurlu Yaylası'nda hep birlikte huzur bulacağız"

Hasat ve ziyaretler sonrası açıklamada bulunan Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Huzurlu Yaylası'nın önemi ve eşsizliğine dikkat çekerek, "İslahiye Belediye Başkanı Kemal Vural ve ekibinin yaylanın yolunun açılmasında çok büyük emeği oldu valimiz ve İçişleri Bakanlığı ve Büyükşehir'inde destekleriyle. Yol açıldı şu anda İslahiye'den 25 km sonra bin 500 rakıma çıkıyorsunuz. Muhteşem bir coğrafya var. Bizde bu çilekleri GAP'la birlikte çalıştık çok güzel bir ürünün çıkmasına vesile olduk. Hakikaten şu ana kadar yediğim en lezzetli çilek. Görüntü muhteşem. Çilekteki büyüklük, içerik, lezzet, şifa, aroma getireceği gelirle en sonunda aile ekonomisi büyütecek. Kadınlarımız burada kooperatif kuruyorlar. Kooperatiflerle aile ekonomisi, ilçe ekonomisi güçleniyor ve yeşil ekonomi bu muhteşem çilekle bütün dünyaya lezzetini ve şifasını gönderiyor. Herkesi Huzurlu Yaylası'na bekliyoruz. Huzurlu Yaylası'nda hep birlikte huzur bulacağız" ifadelerini kullandı.

" Türkiye'de kalitesi bakımından sayılı bir çilek üretimi yapılıyor burada"

İslahiye Belediye Başkanı Kemal Vural ise desteklerinden dolayı Başkan Fatma Şahin ve ekibine teşekkür ederek, "Huzurlu Yaylamızda bu çileklerin değerlenmesi için büyük katkısı var Büyükşehir Belediyesi'nin var yetiştirilmesinden bugüne kadar. Yapılan yeni yolla beraberde artık biliyorsunuz ihracat yapılabilmesi için bir tır kadar ürün toplaması lazım. Yolu da en kısa sürede bitiriyoruz. Bölge ekonomisine çok büyük katkısı olacak. Türkiye'de kalitesi bakımından sayılı bir çilek üretimi yapılıyor burada" diye konuştu. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı ve Vali, Huzurlu Yaylası'nda çilek hasadına katıldı - Son Dakika

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