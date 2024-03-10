Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Gazze için 5 Tır Yardım Malzemesi Gönderdi - Son Dakika
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Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Gazze için 5 Tır Yardım Malzemesi Gönderdi

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Gazze için 5 Tır Yardım Malzemesi Gönderdi

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nin katkısı ve koordinasyonunda Gazze için hazırlanan 5 tır insani yardım malzemesi, düzenlenen törenle yola çıktı. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Gazze'de zulüm gören insanların ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla iş adamlarıyla bir araya gelerek 115 ton insani yardım malzemesi hazırladı. Yardım malzemeleri, 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda düzenlenen törenle Gazze'ye gönderildi.

10.03.2024 14:40  Güncelleme: 14:46
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Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nin katkısı ve koordinasyonunda Gazze için hazırlanan 5 tır insani yardım malzemesi, düzenlenen törenle yola çıktı.

Gazze'de zulüm gören insanların ihtiyaçlarını bir nebze de olsa karşılamak için "Gaziantep Modeli" çerçevesinde iş adamlarıyla bir araya gelen Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, 95 tonu gıda olmak üzere toplam 115 ton insani yardım malzemesi hazırladı. 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda düzenlenen basın açıklaması sonrası 5 tır Gazze için yola çıktı. Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, törende yaptığı konuşmada çocukların öldüğü ve öldürüldüğü dünyada hiçbir insanın masum olmadığını belirterek, "Bugün burada bir duruş göstermek, burada safımızı belli etmek için 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'ndayız. 100 yıl önce ecdad, zerdali çekirdeği ile direnmiş, Antep'i gazi yapmıştır. Gazze'de yaşananları en iyi Gazi'nin çocukları bilir. Gazi'nin çocukları, kurtuluşun en önemli simgesi olmuştur. Bu bölgede Urfa şanlı, Maraş kahraman olmuştur. Bölgedeki bu direniş bütün Türkiye'ye sirayet etmiş ve kurtuluş mücadelesi sonunda Cumhuriyetimiz kurulmuştur" dedi.

Yaşam hakkının en temel hak olduğunu ifade eden Başkan Şahin, "BM'nin İnsan Hakları Beyannamesi bugün çalışsaydı Gazze'deki çocuklar yaşayacaktı. İnsanların canı bize emanet. Malı, ailesi ve inancı bize emanet. 2 milyonluk şehre böyle bakarken, o gün Suriye'deki çocuklar öldürülürken de bu dünya sessizdi. Bu durum Ukrayna'da da aynıydı, yine çocuklarımız öldü. Bu sessiz kalış bugün Gazze'de hakim. Yaşatanlar ve öldürülenler mücadelesinde yaşatanların yanındayız. Önce insan, insanı yaşat ki devlet yaşasın anlayışıyla hareket ediyoruz" ifadelerini kullandı.

"Gaziantep'in Gazze'ye yaptığı bu yardım dilerim diğer şehirlere de örnek olur"

Gaziantep'in Gazze'ye yaptığı bu yardımın diğer şehirlere de örnek olmasını dileyen Başkan Şahin, "Bu bir başlangıç. Hayırseverlerimize çok teşekkür ediyorum. Bir telefonla bu yardıma destek oldular. Herkes hayat sınavında. Gazi şehrin bu örnek davranışının sürmesini ve hayırda yarışmasını temenni ediyorum. Gazzeli çocukların yaşadığı, insanlığın yaşadığı bir dünyayı yaşatmak için bugün buradayız. Safımızı belli etmek için buradayız. Rabbim hayırlarınızı kabul buyursun" ifadelerine yer verdi.

Gazze'de yaşanan insanlık dramına işaret ederek 'Sözün bittiği yerdeyiz' diyen Gaziantep Valisi Kemal Çeber ise, "Duygularımızı nasıl ifade edeceğimizi bilmiyoruz. Büyük bir dram yaşıyouz. İçimiz parçalanıyor. Dünya, dünya tarihinin görmediği kadar büyük bir zulmü izliyor. Ama biz Gaziantep olarak neler yapabiliriz diye gayret içerisindeyiz. Bugün biz sadece 5 tır göndermiyoruz, bugün bir şeylerin ölmediğini haykırmak istiyoruz" şeklinde konuştu.

AK Parti Grup Başkanvekili ve Gaziantep Milletvekili Abdülhamit Gül, Ramazan'ın arifesinde hayırlı bir iş için bir arada olduklarını belirterek, "Gazze için hazırlanan 5 tırlık yardım malzemesi için başta Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'e ve ekibine, daha sonra emeği geçen tüm hayırseverlerimize çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Programa Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Gaziantep Valisi Kemal Çeber, AK Parti Grup Başkan Vekili ve Gaziantep Milletvekili Abdülhamit Gül, Gaziantep İl Müftüsü Dr. Hüseyin Hazırlar, şehrin önde gelen iş adamları, STK'lar ve vatandaşlar katıldı.

Ramazan ayı boyunca Gazze'nin ihtiyaçlarının bir kısmını karşılayabilmek için yardım toplamaya devam edileceği ve 300 tırlık yardımın Gaziantep gemisi ile Filistin ve Gazze halkına ulaştırılacağı öğrenildi. Yardımda bulunmak isteyen hayırseverlerin ise belediyeyle irtibata geçebileceği bildirildi. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

İnsan Hakları, Yerel, Politika, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Gazze için 5 Tır Yardım Malzemesi Gönderdi - Son Dakika

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