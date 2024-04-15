Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, İskenderun'a destek veriyor - Son Dakika
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Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, İskenderun'a destek veriyor

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, İskenderun\'a destek veriyor

Depremin vurduğu Hatay'ın İskenderun ilçesinin yeniden ayağa kalkması için Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nden destek geldi. İskenderun Belediye Başkanı Mehmet Dönmez'in göreve gelmesiyle hızlanan çalışmalara Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nden destek geldi.

15.04.2024 19:54  Güncelleme: 19:57
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Depremin vurduğu Hatay'ın İskenderun ilçesinin yeniden ayağa kalkması için Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nden destek geldi.

Asrın felaketinde yerle bir olan Hatay'ın İskenderun ilçesinde depremin yaraları sarılıyor. İskenderun Belediye Başkanı Mehmet Dönmez'in göreve gelmesiyle hızlanan çalışmalara Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nden destek geldi. Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Halil Uğur ve GASKİ Genel Müdürü Hüseyin Sönmezler, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'in görevlendirmesi ile İskenderun'u ziyaret etti. Başkan Şahin tarafından görevlendirilen ekip, İskenderun Belediyesinde düzenlenen toplantıda Başkan Mehmet Dönmez ve daire müdürlerinden ilçedeki son durum hakkında bilgi aldı. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ekibi, toplantının adından Başkan Dönmez'in koordinasyonunda İskenderun sahili, Mete Aslan Bulvarı ve Çay Mahallesi başta olmak üzere kentin farklı noktalarında incelemelerde bulundu. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nin her zaman İskenderun Belediyesi'nin yanında olacağını belirten Başkan Vekili Halil Uğur ve GASKİ Genel Müdürü Hüseyin Sönmezler, deprem sonrası İskenderun'un ayağa kaldırılmasında tüm güçleri ile Başkan Dönmez'e destek vereceklerini belirttiler.

İskenderun Belediye Başkanı Mehmet Dönmez, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'e, Başkan Vekili Halil Uğur'a ve GASKİ Genel Müdürü Hüseyin Sönmezler'e teşekkür ederek, "Ricamızı kırmayarak İskenderun'u ayağa kaldırmak için bizlere destek olmalarından dolayı çok mutluyum. Fatma Şahin başkanımızla görüştük, Gaziantep Belediyesi'nin desteğine ihtiyacımız olduğunu belirttik ve hemen harekete geçtiler. Kendilerine çok teşekkür ediyorum. Hafta içi İskenderun'a gelmesini bekliyoruz. Bizleri kardeş belediye olarak gören Gaziantep'i yanımızda görmekten mutluyuz" dedi. - HATAY

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, İskenderun'a destek veriyor - Son Dakika

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