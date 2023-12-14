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Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nden genç sanatçı Aslıhan Kuşoğlu Öztürk'ün sergisi - Son Dakika
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Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nden genç sanatçı Aslıhan Kuşoğlu Öztürk'ün sergisi

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Aslıhan Kuşoğlu Öztürk'ün 'Yol' sergisi, 21 Aralık'a kadar ziyaretçilere açık olacak. Serginin açılışına birçok protokol üyesi ve sanatsever katıldı.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi\'nden genç sanatçı Aslıhan Kuşoğlu Öztürk\'ün sergisi
14.12.2023 - 15:58,
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Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından görücüye çıkan genç sanatçı Aslıhan Kuşoğlu Öztürk'ün eserlerinden oluşan "Yol" sergisinin kapıları, 21 Aralık'a kadar ziyarete açık olacak.

Gaziantep Sanat Merkezi'ndeki toplamda 41 eserin görücüye çıktığı serginin açılışına, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekilleri Mehmet Berk, Halil Uğur ve Kıbrıs Başkonsolosu Kerem İzmen, Slowenya Fahri Konsolosu Mizyal Karabiber Nacaroğlu, Genel Sekreter Yardımcısı Oya Alpay, Kültür ve Turizm Daire Başkanı Hüseyin Ateş ve sanatseverler katıldı.

Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mehmet Berk sanatçı Aslıhan Kuşoğlu Öztürk'ü tebrik ederek, "Aslıhan Hanım bu işi çok güzel icra eden sanatçılarımızdan, kendisine yolu yürümeye devam et diyorum. Bahtın güzel yolun açık olsun diyorum" dedi.

"Hepinizi yola davet ediyorum"

Daha önce gerçekleştirmiş olduğu "Na Mevcut" sergisinden bahsederek bugünkü serginin içeriğini anlatan Aslı Kuşoğlu Öztürk ise, "Tamam olan yol, yolu sanattan geçen, esasında yolun kendisini icra eden, yolun kendisinde yürüyen herkes için bilinen bir şeydir ki aslında 'na mevcut' yani olmayan olmadığını düşündüğümüz her şey bir kutbun bir yarısıdır, bir diğer yarısı da mevcut yani var olandır. Ama esasında bunların hepsi tektir. Esasında insan tamamen çaresiz bir şekilde dünyaya gelen bir varlıktır. Ceylan yavruları, at yavruları biraz daha hızlı bir şekilde kendi başının çaresine bakabilir şekilde hayata gelirken, insan daha zorlu süreçten geçiyor ve kendi içinde sadece fiziki olarak bu zorluğu yaşamıyor aynı zamanda varoluşsal olarak da çok fazla sıkıntı yaşıyor. 'Ben neden dünyaya geldim?' bu temel bir sorudur. Bunun dışında 'ben nereye gidiyorum?', 'Bu yol nereye çıkıyor?' Tek bir amaç değil birçok amaç. Bu yol bizi bir noktadan bir noktaya taşımıyor. Çok daha farklı yerlere götürüyor. Sanatçıya ise bambaşka bir yol düşüyor. Sanatçı yolun kendisini bir de kayıt altına alıyor. İnsanın içinde yaşadıklarını sanatçı çok daha derin hissediyor ve bunları kayıt altına alıyor. Yolda olmanın cazibesine bırakmamız lazım kendimizi, ben öyle bıraktım. Size de aynısını tavsiye ediyorum. Hepinizi yola davet ediyorum" diye konuştu.

Konuşmaların ardından protokol üyeleri sergiyi gezerek, günün anlam ve önemi için hatıra fotoğrafı çektirdi. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA
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