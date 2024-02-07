Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Yarıyıl Tatilinde 20 Bin Çocuğa Sanat ve Eğlence Programı Sundu

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, 2023-2024 Eğitim Öğretim Yılı'nın yarıyıl tatilinde çocuklara ve gençlere sanat, bilim ve eğlence dolu bir programlarından 20 bin 655 çocuk yararlandı.
Tatil boyunca çocukların zamanlarını verimli değerlendirebilmesi için Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Turizm Daire Başkanlığı'na bağlı 8 merkezde 260'dan fazla atölyede uzman eğitmenler birbirinden farklı etkinlikler düzendi.
Eni'nin kalbi çocuk operası çocuklarla buluştu
Yarıyıl tatili için özel olarak Devlet Opera ve Balesi Müdürlüğü tarafından sahnelenen "Eni'nin Kalbi" Çocuk Operası, Onat Kutlar Sahnesi, İslahiye Gençlik Merkezi, Nurdağı Kaymakamlığı ve Çocuk Sanat Merkezi'nde çocuklarla buluştu. Duyguları konu alan, sevgiye farklı açılardan bakan iki çocuğun maceralarını konu alan opera, Gazi şehirde yaptığı 5 gösterimde 860 çocuğa ulaşıldı.
Çocuk Sanat Merkezi, çocuk kütüphaneleri, Gaziantep Oyun ve Oyuncak Müzesi, Müzeyyen Erkul Gaziantep Bilim Merkezi'nde sanat, bilim ve el becerilerini ön planda tutan atölyeler çocuklara eğlenceli dakikalar yaşatırken, yapılan farklı etkinlikler de düzenlendi.
Teknogaraj'da yarışma düzenlendi
TeknoGaraj Akademi'de kurulan Teknoloji Kulübü'nde düzenlenen birinci kur yarışmasında, 6 Şubat Depremlerinin yıl dönümünde yapılan yarışma deprem teması üzerine kuruldu ve 40 öğrenci TeknoGaraj'da geliştirdikleri deprem tespit devreleri ile yarıştılar. Bilim Filmleri Günleri kapsamında ise Aslan Hürkuş 3: Anka Adası, Görevimiz Hürkuş ve Aziz Sancar filmleri tatil süresince çocuklarla buluştu. Film üzerine sohbetler yapılarak, fikir alışverişinde bulunuldu. - GAZİANTEP
Gümüşhane'nin Kürtün ilçesinde aç kalan bir kurt, yerleşim yerine inip sokak köpeğini parçaladıktan sonra bir kısmını yiyip, kalan parçalarını da götürdü. Olay güvenlik kamerasına yansıdı.
Bolu'da arkadaşının evine pencereden girerek biriktirdiği 60 bin lirayı çalan hırsız yakayı ele verdi.
Irak'ın başkenti Bağdat'ta Şiilerin yoğun yaşadığı Mestel'de bir araca dron saldırısı düzenlendi. Araç alevler içerisinde kalırken, saldırıda Şii milis gücü Haşdi Şabi'nin komutanlarından Abu Bakır es-Saadi öldürüldü. Irak hükümetinden konuya ilişkin açıklama yapılmazken, saldırıyı henüz üstlenen de olmadı.
Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Gaziantep FK'yi deplasmanda Batshuayi'nin attığı gollerle 2-0 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi.
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun her biri 45 gün sürecek üç aşamalı esir takası ve ateşkes önerisini reddetmesinin ardından Hamas'tan ilk açıklama geldi. Hamas Siyasi Büro Üyesi Usame Handan yaptığı açıklamada, "Gazze'de ateşkes için sunduğumuz teklifte Mısır, Katar, Türkiye, Rusya ve BM'nin her türlü anlaşmada garantör olmalarını talep ettik." dedi.
Hamas'ın İsrail'e her biri 45 gün sürecek üç aşamalı esir takası ve ateşkes önerisine İsrail'den yanıt geldi. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Hamas'ın önerisini reddederek Gazze'de yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı Refah bölgesine saldırı hazırlığı için orduya emir verdiklerini söyledi. Netanyahu, "Zafere ulaşacağız. Bu yıllar değil sadece aylar içinde olacak. Tam bir zaferden başka seçenek yok. İsrail ordusu Gazze'de aktif olmaya devam edecek." dedi.
Azerbaycan'daki cumhurbaşkanı seçimini, İlham Aliyev yüzde 92,1 oyla kazandı. Aliyev'i arayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı seçiminde kazandığı zafer nedeniyle tebrik etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şanlıurfa İlçe Belediye Başkan Adayları Tanıtım Toplantısı'nda adaylarını tanıttı. Toplantı sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yakın durarak poz vermek isteyen partililer, birbirleriyle mücadele ederek kısa süre bir itişme yaşadılar.
Son Dakika › Yerel › Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Yarıyıl Tatilinde 20 Bin Çocuğa Sanat ve Eğlence Programı Sundu - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?