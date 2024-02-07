Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Yarıyıl Tatilinde 20 Bin Çocuğa Sanat ve Eğlence Programı Sundu

Yerel

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, 2023-2024 Eğitim Öğretim Yılı'nın yarıyıl tatilinde çocuklara ve gençlere sanat, bilim ve eğlence dolu bir programlarından 20 bin 655 çocuk yararlandı.

Tatil boyunca çocukların zamanlarını verimli değerlendirebilmesi için Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Turizm Daire Başkanlığı'na bağlı 8 merkezde 260'dan fazla atölyede uzman eğitmenler birbirinden farklı etkinlikler düzendi.

Eni'nin kalbi çocuk operası çocuklarla buluştu

Yarıyıl tatili için özel olarak Devlet Opera ve Balesi Müdürlüğü tarafından sahnelenen "Eni'nin Kalbi" Çocuk Operası, Onat Kutlar Sahnesi, İslahiye Gençlik Merkezi, Nurdağı Kaymakamlığı ve Çocuk Sanat Merkezi'nde çocuklarla buluştu. Duyguları konu alan, sevgiye farklı açılardan bakan iki çocuğun maceralarını konu alan opera, Gazi şehirde yaptığı 5 gösterimde 860 çocuğa ulaşıldı.

Çocuk Sanat Merkezi, çocuk kütüphaneleri, Gaziantep Oyun ve Oyuncak Müzesi, Müzeyyen Erkul Gaziantep Bilim Merkezi'nde sanat, bilim ve el becerilerini ön planda tutan atölyeler çocuklara eğlenceli dakikalar yaşatırken, yapılan farklı etkinlikler de düzenlendi.

Teknogaraj'da yarışma düzenlendi

TeknoGaraj Akademi'de kurulan Teknoloji Kulübü'nde düzenlenen birinci kur yarışmasında, 6 Şubat Depremlerinin yıl dönümünde yapılan yarışma deprem teması üzerine kuruldu ve 40 öğrenci TeknoGaraj'da geliştirdikleri deprem tespit devreleri ile yarıştılar. Bilim Filmleri Günleri kapsamında ise Aslan Hürkuş 3: Anka Adası, Görevimiz Hürkuş ve Aziz Sancar filmleri tatil süresince çocuklarla buluştu. Film üzerine sohbetler yapılarak, fikir alışverişinde bulunuldu. - GAZİANTEP