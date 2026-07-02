Gaziantep Büyükşehir\'den deprem bölgesindeki işitme kayıplı çocuklara umut olan proje

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ile Almanya merkezli Duy Beni Derneği iş birliğinde hayata geçirilen ve depremden etkilenen çocukların yaşamına umut olan Duy Beni Projesi kapsamında, 6 Şubat depremlerinden etkilenen 11 ilde yaşayan işitme kayıplı 44 çocuk yeniden sesle buluştu.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023 depremlerinin ardından işitme cihazlarını kaybeden, cihazları kullanılamaz hale gelen veya ekonomik nedenlerle yeni cihaz temin edemeyen 0-18 yaş arasındaki 44 çocuğa toplam 88 adet işitme cihazı ile bir yıllık ihtiyaçlarını karşılayacak 2 bin 640 adet pil desteği sağlandı. Böylece çocukların eğitim, iletişim ve sosyal yaşamlarını kesintisiz sürdürebilmeleri için önemli bir destek sunuldu.

Program kapsamında işitme cihazı desteğinden yararlanan çocuklar ve aileleri, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu'nda düzenlenen programda Başkan Fatma Şahin ile bir araya geldi. Programda çocuklara bir yıllık kullanım ihtiyaçlarını karşılayacak işitme cihazı pilleri teslim edilirken, projeye katkı sunan Duy Beni Derneği temsilcilerine desteklerinden dolayı teşekkür plaketi takdim edildi.

Programın en duygusal anlarını ise ailelerin paylaşımları oluşturdu. Destekten yararlanan aileler, çocuklarının yeniden duymaya başlamasının kendileri için tarifsiz bir mutluluk olduğunu belirterek Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ile projeye katkı sunan tüm paydaşlara teşekkür etti. Aileler, projenin yaşamlarında oluşturduğu olumlu değişimi salondaki katılımcılarla paylaştı.

"Hepimiz engelsiz bir şekilde yolumuza devam ediyoruz çünkü biz birbirimizi hissediyoruz"

Programda konuşan Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, gerek bakanlığı gerekse belediye başkanlığı döneminde engelli bireylere yönelik yürütülen çalışmalara değinerek, "Engel, elde, ayakta, gözde, kulakta değil, engel, yaşanmayan, gözde, nasırlaşmış kalptedir. Hepimiz engelsiz bir şekilde yolumuza devam ediyoruz çünkü biz birbirimizi hissediyoruz. Bir insanın canın yanıyorsa insan olur, ama başkasının canının yandığını hissediyorsa insanoğludur. Birlikte başaracağız. Biz istiyoruz ya başaracağız. 'Sesimi duyan var mı?' denilen 6 Şubat'ta birbirimizin kalbinin sesini duyduk. Gözlüğü kırılanın gözlüğü takma dişi kırılanın dişini, işitme engellilerin cihazını yapma, onurunu, şerefini imkanını veren Rabbime şükürler olsun. Şu anda sevgi diliyle hepimiz çok güzel birlikteyiz" dedi.

Duy Beni Derneği Başkanı Odyolog Emel Bozçelik ise projenin hayata geçirilmesinde emeği geçen tüm kişi ve kurumlara, özellikle Başkan Fatma Şahin'e desteklerinden dolayı teşekkür etti.

Duy Beni Derneği Kulak Burun Boğaz Uzmanı Alparslan Koç, Başkan Fatma Şahin'i çalışmalardan dolayı tebrik ederek, "Bir hayali gerçekleştirdik. Senelerce böyle bir dokunuşu kendi memleketimize, kendi yavrularımıza yapma hayali ile yaşadık. Bu hayal için seve seve çalıştık. Benim en büyük gururum bu ekibin parçası olmam" dedi.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Abdullah Aksoy ise derneğe ve hayırseverlere desteklerinden dolayı teşekkür ederek, "Derneğin çocuklarımıza bu desteği vermeleri takdire şayan. Beraberliğimiz yeni tesislerimizde tecrübe paylaşımı ile devam edecek" diye konuştu.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Zehra Ünal da Büyükşehir Belediyesinin uluslararası iş birliklerinde güven veren ve örnek gösterilen bir kurum haline geldiğini belirterek, yürütülen projelerin bunun en önemli göstergelerinden biri olduğunu ifade etti.

Engelli Yaşlı ve Sağlık Hizmetleri Daire Başkanı Yusuf Çelebi ise projenin önemine değinen ifadelerde bulunarak, işbirliği için teşekkür etti.

Büyükşehir projenin tüm koordinasyonunu üstlendi

Gaziantep Büyükşehir Belediyesinin koordinasyonunda yürütülen uluslararası dayanışma örneği proje kapsamında Almanya'dan gelen gönüllü Kulak Burun Boğaz uzmanları, odyologlar ve teknik ekip tarafından çocukların ayrıntılı işitme değerlendirmeleri gerçekleştirildi. İşitme testlerinin ardından kulak kalıpları alınırken, çocuklara uygun işitme cihazlarının uygulama ve programlamaları tamamlandı.

Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen koordinasyon sayesinde ailelere cihazların doğru kullanımı, bakımı ve takip süreçlerine ilişkin kapsamlı bilgilendirmeler yapılarak çocukların işitme cihazlarından en yüksek verimi almaları hedeflendi.

Çocukların eğitimine ve sosyal hayatına kalıcı destek

Proje kapsamında sağlanan destekle çocukların yeniden işitme duyusuna kavuşmaları, konuşma ve dil gelişimlerinin desteklenmesi, eğitim hayatına daha güçlü ve kesintisiz katılmaları, sosyal iletişim becerilerinin geliştirilmesi ve yaşam kalitelerinin artırılması hedefleniyor.

İşitme cihazlarının kesintisiz kullanılabilmesi amacıyla teslim edilen bir yıllık pil desteğiyle çocukların cihazlarını düzenli kullanmaları sağlanırken, uzun vadeli takip ve değerlendirme süreciyle gelişimlerinin sürdürülebilir şekilde desteklenmesi amaçlanıyor. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ile Duy Beni Derneği iş birliğinde yürütülen proje, depremden etkilenen çocukların geleceğine dokunan örnek bir sosyal destek modeli olarak öne çıkıyor. - GAZİANTEP