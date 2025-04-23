Gaziantep Büyükşehir, Türkiye'nin ilk su verimliliğine sahip parkını açtı

Kuzeyşehir 23 Nisan parkı ile çocuklar bayramı doğayla iç içe kutladı,

GAZİANTEP - Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Türkiye'nin ilk su verimliliğine sahip ve kuraklık şartlara dayanıklı Kuzeyşehir 23 Nisan Parkı'nı 40 günde tamamlayarak şehre kazandırdı.

Küresel ısınma ile birlikte yaşanan iklim değişikliği nedeniyle Büyükşehir Belediyesi yatırımlarını kuraklığa karşı şekillendiriyor. Su yönetiminin öneminin arttığı günlerde, Gazi şehrin uydu kentlerinden biri olan Kuzeyşehir'de tasarımıyla ön plana çıkan Kuzeyşehir 23 Nisan Parkı, ekolojik şehircilik anlayışının yeni sembolü olacak.

Parkta gri sular arıtılarak tekrar kullanılıyor

Geçirimli beton sistemi ve modern drenaj hattıyla su tasarrufu sağlayan ve kaybı önleyen park, gri suların arıtılarak tekrar kullanılmasına imkan sağlıyor. Park içindeki WC'lerde lavabo altı arıtma sistemiyle gri suyun arıtılıp rezervuarlarda yeniden değerlendiriliyor. Park içindeki WC'lerde ayrıca tasarruflu musluk ve klozetlerde ise kademeli sifon kullanıldı.

Bitkiler kuraklığa dayanıklı iklime uygun olarak seçildi

Projede bitkiler ise su ihtiyacı ve iklime uygunlukları açısından araştırılarak park projesine dahil edildi. Kentin ekolojik isteklerine uyum sağlayan, su kullanımında kademeli kullanımlar sağlanarak tüketimde kontrol sağlandı. Parkta 10 bin kurakçıl bitki ve 120 ağaç yerleştirilirken ayrıca kaya bahçeleri oluşturuldu. Bankların tamamı ise geri dönüşümden yapıldı.

Yapımı yaklaşık bir buçuk ay süren ve Gaziantep'in yeşil şehir altyapısını güçlendirecek parkın açılış töreni öncesi, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Gaziantep Valisi Kemal Çeber, Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz ve İl Emniyet Müdürü Celal Özcan parkı birlikte inceledi.

Başkan Fatma Şahin burada yaptığı konuşmada, Kuzeyşehir'i inşa etmeden önce Türk kültürüne uygun, komşuluk ilişkisinin güçlü olacağı bir mahalle tasarlamayı planladıklarını anlatarak, "Projeyi çalıştık. 5,5 milyon metrekarede çalışmaya başladık. Şunu gördük; ahirette iman, dünyada mekan çok kıymetli. Ama baktık ki, sosyal tesis lazım, sağlık ocağı lazım, GASMEK lazım. Bunların hepsini tek tek hayata geçirdik" dedi.

"Su tasarrufu çok önemli"

Kuzeyşehir 23 Nisan Parkı'nın şehirde çok özel bir yerinin olacağını kaydeden Başkan Fatma Şahin, "Modern hattı sayesinde park, su kaybını önlüyor. Gri sular arıtılıyor tekrar kullanılıyor. Su tasarrufu çok önemli. Ocak ayında bir damla yağmur yapmadı. Küresel ısınma kuraklık hat safhada. Buzullar eriyor. Su petrol ve doğalgaz kadar önemli. Buradaki peyzajın her biri az su isteyen türden. Hepsini özel çalıştık" diye konuştu.

Kuzeyşehir için ikinci müjdeyi duyan çocuklar, sevincini başkan şahin ile paylaştı!

Kuzeyşehir için ikinci bir müjde veren Başkan Şahin, 200 bin metrekarelik Kuzeyşehir Millet Bahçesi'nin bu yılın sonunda biteceğini açıkladı. Şahin konuşmasını sürdürürken müjdeyi öğrenen çocuklar, sevincini Başkan Şahin ile paylaşmak için kürsü alanına koştu. Sıcak bir ortamın gözlerden kaçmadığı bu anda çocukların mutluluğu gözlerinden okunuyordu.

Daha sonra konuşmasına devam eden Şahin,"Millet bahçemizin içerisinde çocuklarımız neler istiyorsa koyduk. Açık ve kapalı spor alanlarından çocuk oyun alanlarına kadar her şeyi düşündük. Kuzeyşehir mutlu şehir olacak. Hayırlı uğurlu olsun" ifadelerini kullandı.

Kuzeyşehir ne hak ediyorsa alacak

Gaziantep Valisi Kemal Çeber, bugünün 23 Nisan olduğunu hatırlatarak, "Çocuklarımızın ve milletimizin bayramını ben de canı gönülden kutluyorum. Çok özel bir parkımız Kuzeyşehir'de hizmete girdi. Kuzeyşehir bizim üzerinde en çok çalıştığımız bölgelerden bir tanesi. Çok kısa bir zamanda altyapısı ve üstyapısını tamamladığımız bir mahalle Kuzeyşehir. Bu mahalle neyi hak ediyorsa alacak" şeklinde konuştu.

"Kuzeyşehir'in Fatma Şahin'le birlikte İkinci İbrahimli yapmaya söz verdik"

Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'in Kuzeyşehir'i inşa ederken çok heyecanlı olduğunu hatırlatarak, "Bu heyecanı hala kendisinin gözlerinde görebiliyoruz. Kendisi gibi çok güzel bir park inşa etmiş buraya. Ben burada emeği geçen herkese ilçem adına çok teşekkür ediyorum. Başkanımız, çıtayı çok yükseltti. Biz kendisiyle yarış içerisinde değiliz. Geçen gün oturduk; bu mahalle adına yapılması gerekenleri birlikte konuştuk. Kuzeyşehir'in derdiyle benim kadar dertlenen birisi. Sizin dertlerinizi biz çok iyi biliyoruz. Birlikten kuvvet doğar. El ele omuz omuza, Fatma Şahin'le birlikte Kuzeyşehir'i ikinci İbrahimli yapmaya söz verdik" diye konuştu.

Kuzeyşehir'de gerçekleştirilen Baby Run etkinliği de renkli anlara sahne oldu. Burada ebeveynlerinin eşliğinde parkuru başarıyla tamamlayıp derece alan bebekler için ödül töreni tertip edildi.

Açılış töreninde etkinliklerin ardından Kuzeyşehir 23 Nisan Parkı için kurdele kesimi gerçekleştirildi.