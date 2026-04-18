Gaziantep CHP İl Başkanı Açar: "Ana Muhalefet Olarak Şehrin Büyümesine Katkı Sağlamaya Hazırız"

(GAZİANTEP)- Gaziantep CHP İl Başkanı Vakkas Açar, kent konseylerinin şehir yönetiminde daha etkin rol alması gerektiğini vurgulayarak, "Bu şehir ancak ortak akılla büyür, ana muhalefet olarak buna katkı sağlamaya her zaman hazırız" dedi.

CHP İl Başkanı Vakkas Açar, Gaziantep Kent Konseyi'nin 6. dönem 3. seçimli olağan genel kuruluna katıldı. Turizmden imar politikalarına, gastronomiden sosyal planlamaya kadar birçok başlıkta değerlendirmelerde bulunan Açar, kent konseylerinin, hiçbir bireysel menfaat gözetmeden şehrin bugünü ve geleceği için çalıştığını ifade etti. Yaklaşık iki saat süren toplantıda konseyin gerçekleştirdiği çalışmaların ve katkıların detaylı şekilde dinlendiğini belirten Açar, ortak akıl vurgusu yaparak, "Bu şehrin büyümesine, gelişmesine ve ilerlemesine katkı sunmak çok kıymetli" dedi. Açar, konseyin kuruluşundan bugüne kadar görev almış başkanlara, yönetimlere ve komisyonlara teşekkür ederek emeklerinin değerli olduğunu dile getirdi.

"Birinci önceliğimiz, şehrin büyümesine katkı sunmak"

Gaziantep'in üretkenliği, girişimciliği ve zengin kültürel yapısıyla hem Türkiye'de hem de uluslararası arenada adından söz ettiren bir şehir olduğunu dile getiren Açar, şehirde yaşamanın ve bu şehir için çalışmanın kendileri için bir onur ve gurur kaynağı olduğunu ifade etti. Açar, ana muhalefet partisi temsilcisi olarak önceliklerinin sadece eleştirmek olmadığını belirterek, "Birinci önceliğimiz muhalefet etmek değil; bu şehrin gelişmesine, ilerlemesine ve büyümesine katkı sunmaktır" diye konuştu. Açar, eleştirilerinin de bu amaç doğrultusunda yapıldığını söyledi. Kent konseylerinin farklı görüşlerin bir araya geldiği, zengin ve üretken yapılar olduğunu ifade eden Açar, bu yapının daha etkin kullanılmasının gerektiğini dile getirdi. Konsey bünyesinde çok sayıda komisyon bulunduğunu hatırlatan Açar, bu komisyonların daha sistematik çalışması gerektiğini söyledi.

"İdareler, kent konseyinin önerilerini dikkate almalı"

Vakkas Açar, bir kentin mutlaka "sosyal doku haritasına" sahip olması gerektiğini belirterek, konsey çalışmalarının bu veri üzerinden şekillendirilmesi gerektiğini söyledi. Açar, şehrin her köşesinden haberdar olan, sorunları yerinde tespit eden ve çözüm önerileri geliştiren bir konsey yapısının önemine dikkat çekti. Kent konseylerinin en önemli işlevlerinden birinin ilgili kurumlara öneriler sunmak olduğunu belirten Açar, bu önerilerin sadece dinlenmekle kalmaması gerektiğini vurguladı. Açar, "İdareler, kent konseyinin önerilerini dikkate almalı ve hayata geçirmelidir. Aksi durumda bu yapıların etkisi sınırlı kalır" ifadelerini kullandı.

"Esnaf bu muameleyi hak etmiyor"

Başta Büyükşehir Belediyesi olmak üzere tüm yetkili kurumlara çağrıda bulunan Açar, kent konseyinin önerilerinin dikkate alınmasını ve uygulamaya geçirilmesini istedi. Turizm konusuna da değinen Açar, Gaziantep'in turizm potansiyelinin yüksek olmasına rağmen mevcut turist sayısının bu potansiyelin gerisinde kaldığını ifade etti. Yıllık turist sayısının artmasına rağmen hala istenilen seviyede olmadığını belirtti. Turizmin en önemli itici gücünün gastronomi olduğuna dikkat çeken Açar, ziyaretçilerin büyük bölümünün kısa süreli ve yemek odaklı seyahatler gerçekleştirdiğini söyledi. Açar, özellikle Gaziantep baklavası üzerinden mesajlar vererek, baklavanın sadece bir ticari ürün değil, aynı zamanda yüzyıllardır süregelen bir kültürün temsilcisi olduğunu vurguladı. Son dönemde bu alanda faaliyet gösteren esnafa yönelik yaşanan olumsuzluklara da değinen Açar, kent konseyinin bu tür konularda daha net ve güçlü bir duruş sergilemesi gerektiğini ifade etti. Açar, "Bu değerleri yaşatan esnaf bu muameleyi hak etmiyor" diyerek, tepkisini dile getirdi.

Sağlıklı şehirleşme vurgusu

Göreve geldiği günden bu yana geçen yaklaşık altı aylık süreçte kent konseyinin çalışmalarını yakından takip ettiğini belirten Açar, sınırlı sayıda açıklama gördüğünü ifade etti. Açar, özellikle Oğuzeli bölgesinde tarım arazilerinin imara açılmasına yönelik yapılan açıklamayı olumlu bulduğunu ve bu nedenle konsey yönetimini tebrik ettiğini söyledi. Ancak bu tür açıklamaların devamının gelmesi gerektiğini vurgulayan Açar, yapılan değerlendirmelerin sadece açıklama düzeyinde kalmaması, sonuçlarının da takip edilmesi gerektiğini ifade etti. Gaziantep Büyükşehir Belediye Meclisi gündemine de değinen Açar, son aylarda gündemin büyük bölümünü imar değişikliklerinin oluşturduğunu vurguladı. Yaklaşık 90 gündem maddesinin büyük çoğunluğunun imar tadilatlarından oluştuğunu belirten Açar, bu durumun sağlıklı bir şehirleşme anlayışıyla örtüşmediğini dile getirdi.

Sürekli plan değişikliği yapılmasının şehre uzun vadede katkı sağlamayacağını ifade eden Açar, kent konseyinin bu konuda daha aktif bir rol üstlenmesi gerektiğini vurguladı. Bir şehrin sadece konut ve ticari alanlarla büyüyemeyeceğini belirten Açar, yeşil alanlar, sosyal donatı alanları, eğitim ve sağlık yatırımlarının da en az bunlar kadar önemli olduğunu söyledi. Şehirdeki yapılaşma anlayışına da dikkat çeken Açar, birçok binanın altında emlak ofislerinin bulunmasını örnek göstererek, bu durumun şehir planlaması açısından düşündürücü olduğunu ifade etti.

Ortak akıl vurgusu

Gaziantep'in coğrafi konumu itibarıyla büyük bir avantaja sahip olduğunu belirten Açar, sağlık turizmi alanında önemli bir potansiyelin bulunduğunu söyledi. Şehirde bulunan üniversite ve şehir hastanesinin önemli hizmetler sunduğunu ifade ederek, bu kapasitenin daha da geliştirilmesi gerektiğini vurguladı. Konuşmasının sonunda kent konseylerinin daha aktif, daha üretken ve daha sorgulayan bir yapıya dönüşmesi gerektiğini yineleyen Açar, siyasi aktörlerin de bu sürece destek vermesi gerektiğini ifade etti. Açar, Gaziantep'in ancak ortak akılla büyüyebileceğinin altını çizdi.