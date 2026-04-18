Üye Girişi
Son Dakika Logo

Gaziantep CHP İl Başkanı Açar: "Ana Muhalefet Olarak Şehrin Büyümesine Katkı Sağlamaya Hazırız"

18.04.2026 15:57  Güncelleme: 17:18
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(GAZİANTEP)- Gaziantep CHP İl Başkanı Vakkas Açar, kent konseylerinin şehir yönetiminde daha etkin rol alması gerektiğini vurgulayarak, "Bu şehir ancak ortak akılla büyür, ana muhalefet olarak buna katkı sağlamaya her zaman hazırız" dedi.

CHP İl Başkanı Vakkas Açar, Gaziantep Kent Konseyi'nin 6. dönem 3. seçimli olağan genel kuruluna katıldı. Turizmden imar politikalarına, gastronomiden sosyal planlamaya kadar birçok başlıkta değerlendirmelerde bulunan Açar, kent konseylerinin, hiçbir bireysel menfaat gözetmeden şehrin bugünü ve geleceği için çalıştığını ifade etti. Yaklaşık iki saat süren toplantıda konseyin gerçekleştirdiği çalışmaların ve katkıların detaylı şekilde dinlendiğini belirten Açar, ortak akıl vurgusu yaparak, "Bu şehrin büyümesine, gelişmesine ve ilerlemesine katkı sunmak çok kıymetli" dedi. Açar, konseyin kuruluşundan bugüne kadar görev almış başkanlara, yönetimlere ve komisyonlara teşekkür ederek emeklerinin değerli olduğunu dile getirdi.

"Birinci önceliğimiz, şehrin büyümesine katkı sunmak"

Gaziantep'in üretkenliği, girişimciliği ve zengin kültürel yapısıyla hem Türkiye'de hem de uluslararası arenada adından söz ettiren bir şehir olduğunu dile getiren Açar, şehirde yaşamanın ve bu şehir için çalışmanın kendileri için bir onur ve gurur kaynağı olduğunu ifade etti. Açar, ana muhalefet partisi temsilcisi olarak önceliklerinin sadece eleştirmek olmadığını belirterek, "Birinci önceliğimiz muhalefet etmek değil; bu şehrin gelişmesine, ilerlemesine ve büyümesine katkı sunmaktır" diye konuştu. Açar, eleştirilerinin de bu amaç doğrultusunda yapıldığını söyledi. Kent konseylerinin farklı görüşlerin bir araya geldiği, zengin ve üretken yapılar olduğunu ifade eden Açar, bu yapının daha etkin kullanılmasının gerektiğini dile getirdi. Konsey bünyesinde çok sayıda komisyon bulunduğunu hatırlatan Açar, bu komisyonların daha sistematik çalışması gerektiğini söyledi.

"İdareler, kent konseyinin önerilerini dikkate almalı"

Vakkas Açar, bir kentin mutlaka "sosyal doku haritasına" sahip olması gerektiğini belirterek, konsey çalışmalarının bu veri üzerinden şekillendirilmesi gerektiğini söyledi. Açar, şehrin her köşesinden haberdar olan, sorunları yerinde tespit eden ve çözüm önerileri geliştiren bir konsey yapısının önemine dikkat çekti. Kent konseylerinin en önemli işlevlerinden birinin ilgili kurumlara öneriler sunmak olduğunu belirten Açar, bu önerilerin sadece dinlenmekle kalmaması gerektiğini vurguladı. Açar, "İdareler, kent konseyinin önerilerini dikkate almalı ve hayata geçirmelidir. Aksi durumda bu yapıların etkisi sınırlı kalır" ifadelerini kullandı.

"Esnaf bu muameleyi hak etmiyor"

Başta Büyükşehir Belediyesi olmak üzere tüm yetkili kurumlara çağrıda bulunan Açar, kent konseyinin önerilerinin dikkate alınmasını ve uygulamaya geçirilmesini istedi. Turizm konusuna da değinen Açar, Gaziantep'in turizm potansiyelinin yüksek olmasına rağmen mevcut turist sayısının bu potansiyelin gerisinde kaldığını ifade etti. Yıllık turist sayısının artmasına rağmen hala istenilen seviyede olmadığını belirtti. Turizmin en önemli itici gücünün gastronomi olduğuna dikkat çeken Açar, ziyaretçilerin büyük bölümünün kısa süreli ve yemek odaklı seyahatler gerçekleştirdiğini söyledi. Açar, özellikle Gaziantep baklavası üzerinden mesajlar vererek, baklavanın sadece bir ticari ürün değil, aynı zamanda yüzyıllardır süregelen bir kültürün temsilcisi olduğunu vurguladı. Son dönemde bu alanda faaliyet gösteren esnafa yönelik yaşanan olumsuzluklara da değinen Açar, kent konseyinin bu tür konularda daha net ve güçlü bir duruş sergilemesi gerektiğini ifade etti. Açar, "Bu değerleri yaşatan esnaf bu muameleyi hak etmiyor" diyerek, tepkisini dile getirdi.

Sağlıklı şehirleşme vurgusu

Göreve geldiği günden bu yana geçen yaklaşık altı aylık süreçte kent konseyinin çalışmalarını yakından takip ettiğini belirten Açar, sınırlı sayıda açıklama gördüğünü ifade etti. Açar, özellikle Oğuzeli bölgesinde tarım arazilerinin imara açılmasına yönelik yapılan açıklamayı olumlu bulduğunu ve bu nedenle konsey yönetimini tebrik ettiğini söyledi. Ancak bu tür açıklamaların devamının gelmesi gerektiğini vurgulayan Açar, yapılan değerlendirmelerin sadece açıklama düzeyinde kalmaması, sonuçlarının da takip edilmesi gerektiğini ifade etti. Gaziantep Büyükşehir Belediye Meclisi gündemine de değinen Açar, son aylarda gündemin büyük bölümünü imar değişikliklerinin oluşturduğunu vurguladı. Yaklaşık 90 gündem maddesinin büyük çoğunluğunun imar tadilatlarından oluştuğunu belirten Açar, bu durumun sağlıklı bir şehirleşme anlayışıyla örtüşmediğini dile getirdi.

Sürekli plan değişikliği yapılmasının şehre uzun vadede katkı sağlamayacağını ifade eden Açar, kent konseyinin bu konuda daha aktif bir rol üstlenmesi gerektiğini vurguladı. Bir şehrin sadece konut ve ticari alanlarla büyüyemeyeceğini belirten Açar, yeşil alanlar, sosyal donatı alanları, eğitim ve sağlık yatırımlarının da en az bunlar kadar önemli olduğunu söyledi. Şehirdeki yapılaşma anlayışına da dikkat çeken Açar, birçok binanın altında emlak ofislerinin bulunmasını örnek göstererek, bu durumun şehir planlaması açısından düşündürücü olduğunu ifade etti.

Ortak akıl vurgusu

Gaziantep'in coğrafi konumu itibarıyla büyük bir avantaja sahip olduğunu belirten Açar, sağlık turizmi alanında önemli bir potansiyelin bulunduğunu söyledi. Şehirde bulunan üniversite ve şehir hastanesinin önemli hizmetler sunduğunu ifade ederek, bu kapasitenin daha da geliştirilmesi gerektiğini vurguladı. Konuşmasının sonunda kent konseylerinin daha aktif, daha üretken ve daha sorgulayan bir yapıya dönüşmesi gerektiğini yineleyen Açar, siyasi aktörlerin de bu sürece destek vermesi gerektiğini ifade etti. Açar, Gaziantep'in ancak ortak akılla büyüyebileceğinin altını çizdi.

Kaynak: ANKA

Vakkas Açar, Gaziantep, Yerel, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Galatasaray’a küfür ettiği iddia edilmişti Kocaelispor Başkanı Recep Durul’a ağır ceza Galatasaray'a küfür ettiği iddia edilmişti! Kocaelispor Başkanı Recep Durul'a ağır ceza
Gençlerbirliği’nden Galatasaray maçı öncesi hakem uyarısı: Gözümüz üzerinde Gençlerbirliği'nden Galatasaray maçı öncesi hakem uyarısı: Gözümüz üzerinde
Bakan Tekin’den 81 İl Müdürüne talimat: Güvenlikten taviz verilmeyecek Bakan Tekin’den 81 İl Müdürüne talimat: Güvenlikten taviz verilmeyecek
7.5 milyon abonesi olan “Minecraft Parodileri“ isimli hesaba erişim engellendi 7.5 milyon abonesi olan "Minecraft Parodileri" isimli hesaba erişim engellendi
Maç sonundaki sevinci ortalığı savaş alanına çevirdi Maç sonundaki sevinci ortalığı savaş alanına çevirdi
’Başhekim ve sekreteri darp edildi’ iddiasına Sağlık Bakanlığından soruşturma 'Başhekim ve sekreteri darp edildi' iddiasına Sağlık Bakanlığından soruşturma
İzmir’de okul saldırısı hazırlığı iddiası: 8 öğrenci gözaltına alındı İzmir'de okul saldırısı hazırlığı iddiası: 8 öğrenci gözaltına alındı
Real Madrid’de gidecek ve kalacaklar belli oluyor Arda Güler detayı dikkat çekti Real Madrid'de gidecek ve kalacaklar belli oluyor! Arda Güler detayı dikkat çekti
Mesud Pezeşkiyan: İsrail ateşkese mecbur kaldı Mesud Pezeşkiyan: İsrail ateşkese mecbur kaldı

16:49
Hürmüz’ün yeniden kapatılmasına Trump’tan ilk yorum: Bize şantaj yapamazlar
Hürmüz'ün yeniden kapatılmasına Trump'tan ilk yorum: Bize şantaj yapamazlar
15:58
Milyonların beklediği kritik ipucu geldi: İşte memur ve emekliyi temmuzda bekleyen zam
Milyonların beklediği kritik ipucu geldi: İşte memur ve emekliyi temmuzda bekleyen zam
15:41
Engelli işçiye eziyet davasında 3 sanığa tahliye
Engelli işçiye eziyet davasında 3 sanığa tahliye
15:16
Bu anket çok konuşulur: İşte son yerel seçime göre el değiştiren illerimiz
Bu anket çok konuşulur: İşte son yerel seçime göre el değiştiren illerimiz
14:47
Mansur Yavaş, Özgür Özel’e seslendi: Dünyayı ayağa kaldırmamız lazım, zamanı geldi hatta geçiyor
Mansur Yavaş, Özgür Özel'e seslendi: Dünyayı ayağa kaldırmamız lazım, zamanı geldi hatta geçiyor
14:35
Sadettin Saran, Ederson’un mesajlaşma grubuna attığı mesajı açıkladı
Sadettin Saran, Ederson'un mesajlaşma grubuna attığı mesajı açıkladı
14:31
Firari şüphelinin ağabeyiyle yapılan görüşme dosyada Cinayeti itiraf eden biri var
Firari şüphelinin ağabeyiyle yapılan görüşme dosyada! Cinayeti itiraf eden biri var
14:25
Kayıp olarak aranan 16 yaşındaki satranç milli takım oyuncusu ölü bulundu
Kayıp olarak aranan 16 yaşındaki satranç milli takım oyuncusu ölü bulundu
13:59
İran dini lideri Hamaney: İran donanması savaşa hazır
İran dini lideri Hamaney: İran donanması savaşa hazır
13:56
Hürmüz Boğazı’nı geçmeye çalışan 2 gemiye ateş açıldı
Hürmüz Boğazı'nı geçmeye çalışan 2 gemiye ateş açıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.04.2026 17:18:34. #.0.4#
SON DAKİKA: Gaziantep CHP İl Başkanı Açar: "Ana Muhalefet Olarak Şehrin Büyümesine Katkı Sağlamaya Hazırız" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.