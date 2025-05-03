Gaziantep Doğal Yaşam Parkı'na 'Yırtıcı Adası' ve 'Afrika Savanı' Geliyor - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Gaziantep Doğal Yaşam Parkı'na 'Yırtıcı Adası' ve 'Afrika Savanı' Geliyor

Gaziantep Doğal Yaşam Parkı\'na \'Yırtıcı Adası\' ve \'Afrika Savanı\' Geliyor

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, 2025'in sonuna kadar Gaziantep Doğal Yaşam Parkı'nda 'Yırtıcı Adası' ve 'Afrika Savanı' projelerinin hayata geçirileceğini duyurdu. Bu projelerle ziyaretçi sayısının artırılması hedefleniyor.

03.05.2025 10:34  Güncelleme: 10:37
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Gaziantep Doğal Yaşam Parkı'na yapılacak olan "Yırtıcı Adası" ve "Afrika Savanı" ile hayvanat bahçesine ziyaretçi sayısını artırmayı hedeflediklerini söyledi.

Türkiye'nin en büyük, Avrupa'nın üçüncü ve dünyanın dördüncü büyük hayvanat bahçesi konumunda olan Gaziantep Doğal Yaşam Parkı'nda 2025'in sonuna "Yırtıcı Adası" ve "Afrika Savanı" kurulacak.

Çalışmaların hızlı bir şekilde başlatıldığı Gaziantep Doğal Yaşam Parkı'nda 6 bin metrekarelik bir alanı kapsayacak olan "Yırtıcı Adası" projesiyle birlikte aslanlar ve kaplanlar doğal yaşam alanlarını andıran geniş bir arazide serbestçe dolaşabilecek.

Yırtıcı Adası'nda aslanlar ve kaplanlar için yeşil alan, kayalık yükseltiler ve göletler yer alacak. Bahçeyi ziyarete gelen ziyaretçiler, geniş güvenlik camlarının ardından yırtıcı hayvanların gündelik yaşamlarına yakından tanıklık edebilecek.

Fiziksel temasın tamamen engelleneceği alanda, hayvanlarla göz göze gelinen anlar ziyaretçilerine unutulmaz bir deneyim sunacak. Yırtıcı Adası projesi hayata geçirildiğinde Afrika'ya gitmeye gerek kalamayacak.

Ayrıca Doğal Yaşam Parkı'nda bir milyon metrekarelik devasa alana Afrika kökenli türler için 6 bin metrekarelik özel bir yaşam alanı oluşturulacak. Gerçek savan şartlarına yakın bir ortamın oluşturulmasının hedeflendiği bu alanda zebra, antilop, deve kuşu ve zürafa gibi birçok tür bir arada, doğal etkileşim içinde yaşayabilecek.

Doğal bitki örtüsü, iklimlendirme sistemleri ve su kaynaklarıyla Afrika savanlarını andıracak şekilde tasarlanacak olan alanda, hayvanların sosyal davranışlarını sürdürebilmeleri için etkileşimli alanlar oluşturulacak.

Gaziantep Doğal Yaşam Parkı'nda kurulacak olan "Afrika Savanı" ve "Yırtıcı Adası" projeleri ile ilgili bilgi veren Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, "Projeler hayata geçtiğinde Afrika'ya gitmeye gerek kalamayacak" dedi.

Kentin gözde mekanlarından biri olan Doğal Yaşam Parkı'nda açılacak olan "Afrika Savanı" ve "Yırtıcı Adası" ile hayvanat bahçesine ziyaretçi sayısının artıracağını belirten Şahin, yılda 5 milyonun üzerinde ziyaretçinin ziyaret ettiği Doğal Yaşam Parkı'nı yılda 10 milyon kişinin ziyaret etmesini hedeflediklerini söyledi.

Gaziantep Doğal Yaşam Parkı'nın çok özel bir mekan olduğunu belirten Şahin, "Gaziantep Doğal Yaşam Parkı, Avrupa'da ve dünyada doğal yaşam adına en güzel yerlerden bir tanesidir. Burada bir buçuk milyon metrekare alan var. Her hayvanın doğal yaşam alanı belirliyoruz. Her hayvanın yaşam standartlarına göre ve onların mutlu olacağı mekanları ayarlıyoruz. Doğa dostu ve insan dostu bir şehiriz. Bunun sonunda da çok büyük bir emek var. 81 ilden misafirlerimiz geliyor. Gaziantep'ten de ziyaretçilerimiz geliyorlar. Gaziantep'te ilk başkan olduğumda Safari Parkı açtık. Birbiriyle uyumlu hayvanların kafeslerini kaldırdık ve birlikte yaşamaya başladılar. Daha sonra Tropik Kelebek Bahçesini ve Uğur Böceği Bahçesini açtık. Doğa ve Zooloji Müzemizi açtık. Tropik Koi Balık Bahçesini açtık. Koi balıkları Japonya'dan ve Çin'den gelen ve biberonla beslenen balıklar, o bölümü de açtık. Gaziantep'e yeniden gelinmesi için bir neden daha var" dedi.

Gaziantep Doğal Yaşam Parkı'nın Avrupa'dan en yüksek doğurganlık oranına sahip olduğunu ifade eden Şahin, "Günün sonunda hayvanlar mutlu, ziyaretçilerimiz mutlu, çocuklarımız parkımızı gezdiği zaman mutlu, anne babalar mutlu ve biz de bu mutluluktan istifade ediyoruz. Hizmetlerimizi devam ettiriyoruz. Şimdi sırada çok önemli bir çalışma var. Genelde insanlar kaplanı ve aslanı görmek için Afrika'ya gidiyorlar. Tabi çok uzak bir mesafe ve çok pahalı oluyor. Herkesin bu fırsatı yakalaması mümkün değil. Şimdi biz üç ay sonra bir cam tünel yapacağız. İnsanlar camların içinden geçecek. Aslanları ve kaplanları serbest bırakacağız. Ziyaretçilerimiz cam tünelden geçerken aslanlar ve kaplanları görecek. Çocuklarımız için yeni bir heyecan ve yeni bir güzellik olacak. Ekip hızlı bir şekilde çalışıyor. Ondan sonra da Afrika Savanı yapacağız. Birbiriyle uyumlu Afrika hayvanlarını kafeslerden çıkarıp, onlar için birlikte yaşamaları sağlayacağımız bir alan oluşturacağız" diye konuştu. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Fatma Şahin, Fatma Şahin, gaziantep, Hayvanlar, Afrika, Turizm, Çevre, Yerel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yerel Gaziantep Doğal Yaşam Parkı'na 'Yırtıcı Adası' ve 'Afrika Savanı' Geliyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Trump’tan çok konuşulacak plan Tüm parayı bir sektöre akıtacak Trump'tan çok konuşulacak plan! Tüm parayı bir sektöre akıtacak
Ordu’da istinat duvarından site bahçesine düşen otomobilin sürücüsü öldü Ordu'da istinat duvarından site bahçesine düşen otomobilin sürücüsü öldü
Hande Erçel ve Hakan Sabancı’dan ortalığı sarsan poz Hande Erçel ve Hakan Sabancı'dan ortalığı sarsan poz
Almanya’da araç kalabalığın arasına daldı: 3’ü ağır 8 yaralı Almanya'da araç kalabalığın arasına daldı: 3'ü ağır 8 yaralı
Kulüp tarihinde bir ilk İran Süper Ligi’nde şampiyon Tebriz Traktör Kulüp tarihinde bir ilk! İran Süper Ligi'nde şampiyon Tebriz Traktör
Siverek’te işçi konteynerlerinde yangın çıktı Siverek'te işçi konteynerlerinde yangın çıktı
Yiyecek arayan ayı mezarlığa dadandı Mezarı tahrip etti, cenazeyi mezardan çıkardı Yiyecek arayan ayı mezarlığa dadandı! Mezarı tahrip etti, cenazeyi mezardan çıkardı
Zeynep Naz Sarıkaya’nın ölümüne ilişkin korkunç detay ortaya çıktı Efe Şayık 82,8 kilometre... Zeynep Naz Sarıkaya'nın ölümüne ilişkin korkunç detay ortaya çıktı! Efe Şayık 82,8 kilometre...
Bakan Bayraktar: Bu ay içinde yeni bir müjde paylaşabiliriz Bakan Bayraktar: Bu ay içinde yeni bir müjde paylaşabiliriz
Cemil Önal cinayetinde yeni detay Öldürüleceğini savcılığa bildirmiş Cemil Önal cinayetinde yeni detay! Öldürüleceğini savcılığa bildirmiş
1 Mayıs gösterilerinde gözaltına alınanlar hakkında karar verildi Taksim çağrısına tutuklama 1 Mayıs gösterilerinde gözaltına alınanlar hakkında karar verildi! Taksim çağrısına tutuklama

Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.05.2025 20:38:05. #7.12#
SON DAKİKA: Gaziantep Doğal Yaşam Parkı'na 'Yırtıcı Adası' ve 'Afrika Savanı' Geliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.