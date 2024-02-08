Gaziantep Kent Arşivi ve Araştırma Merkezi, Cumhuriyet\'in 100. Yılında Gaziantep\'i Tanıtan Kitapları Tanıttı

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Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Gaziantep Kent Arşivi ve Araştırma Merkezi, "Cumhurbaşkanlığı Osmanlı Devlet Arşivleri Belgeleri Işığında Ayıntab" serisinin ilk yayınları olan "Salgın Hastalıklar ve Doğal Afetler" ile "İskan ve Göç" kitaplarıyla Bellek Dergisi'nin Cumhuriyet'in 100'üncü yılına özel "Cumhuriyet'in 100'üncü Yılında Gaziantep" özel sayısının lansmanı yapıldı.

Kentin geçmişine ışık tutan, Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Turizm Daire Başkanlığı'na bağlı olarak önemli araştırmalar yaparak, belgeleri kullanıma sunan Gaziantep Kent Arşivi ve Araştırma Merkezi, yeni serisinin ilk kitaplarını tanıttı. 10 ciltlik bir külliyat olması planlanan Cumhurbaşkanlığı Osmanlı Devlet Arşivleri Belgeleri Işığında Ayıntab Serisi'nin ilk kitaplarının lansmanı Panorama 25 Aralık Müzesi'nde yapıldı. Lansman toplantısında ayrıca merkezin yılda iki defa çıkartacağı Gaziantep Bellek Dergisi'nin Cumhuriyet'in yüzüncü yılına özel sayısı da tanıtıldı.

Antep'e Gazilik Unvanı verilişinin 103'üncü yıl dönümünde düzenlenen lansmana Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Erdem Güzelbey, Kent Konseyi Başkanı Dr. Samet Bayrak, Bellek Dergisi'ne katkı sunan yazarlar ve araştırmacılar katıldı.

Kitaplardaki belgeler kentin geçmişini aktarıyor

Osmanlı Devlet Arşivleri'nde Gaziantep ile ilgili siyasi, idari, eğitim, sosyal, dini konularda yapılan araştırmalar ışığında Gaziantep Kent Arşivi ve Araştırma Merkezi'nin yayınladığı ilk kitap olan Salgın Hastalıklar ve Doğal Afetler, araştırmacılar ve meraklılarına değerli bilgiler sunuyor. Kitapta o dönemki adı Ayıntab olan Gazi şehirde Osmanlı İmparatorluğu hakimiyetinde kentte yaşanan salgın hastalık ve doğal afetleri aktaran 126 belgeye yer veriyor. Merkez tarafından yapılan çalışmada resmi belgelerin tam transkripsiyonuna kitapta yer veriliyor.

Serinin ikinci kitabı olarak tanıtılan İskan ve Göç adlı çalışmada ise Gaziantep'e Osmanlı Dönemi'nin farklı tarihlerinde meydana gelmiş olan göç ve iskan hareketlerine, bölgede bulunan aşiretler ve göç ile gelen gruplarla ilgili Osmanlı İmparatorluğu'nun Halep Vilayetine bağlı şehrin merkez ve taşra arasındaki resmi belgelerini okuyucularına tam transkripsiyonuyla sunuyor.

Bellek dergisi, gelecek kuşaklara kent hafızasını aktaracak

Lansmanda tanıtılan bir diğer eser, Gaziantep Kent Arşivi ve Araştırma Merkezi tarafından yılda iki sefer yayınlanacak Gaziantep Bellek Dergisi'nin "Cumhuriyet'in 100. Yılında Gaziantep" özel sayısı oldu. Gazi şehrin zengin kent belleğinin aktarıldığı özel sayı, 10 farklı yazarın katkılarıyla 120 sayfadan oluşuyor. Dergi, kentin birçok değerini multidisipliner zeminde tanımlanması ve değerlendirilmesini amaçlıyor.

"Gaziantep, Türkiye'nin en önemli kent arşivlerinden birisine sahip"

Lansman programında konuşma yapan Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Erdem Güzelbey, 2018 yılında kurulan Kent Arşivi ve Araştırma Merkezi'nin çalışma alanlarına değinerek, "Gaziantep Büyükşehir Belediyesi olarak sanat etkinliklerinin yanında kitaplarımızla, sempozyumlarla ve çalıştaylarla sahada bunu desteklemeye çalışıyoruz. Birçok arşivi kendi bünyemize kattık. Osmanlı, Cumhurbaşkanlığı ve Devlet Arşivleri gibi birçok arşivi kendi bünyemize kattık. Dijital arşiv ve kütüphanelerimizi oluşturduk. Bunlarla araştırmacılarımıza kent ile ilgili bilgi isteyenlere bir merkez haline dönüşüyor ve her geçen gün büyüyoruz. Gaziantep, Türkiye'nin en önemli kent arşivlerinden birisine sahip. Biz, birçok şehre de örnek durumdayız" dedi.

"Gaziantep'in hafızasını yaşatmaya ve yeni neslin geçmişiyle doğru bir bağ kurmasını hedefliyoruz"

Erdem Güzelbey konuşmasının devamında çıkan kitaplar ve dergiler hakkında katılımcılara bilgi vererek, "Kent Arşivi, daha akademik çalışmaları kitap ve dergi haline getiriyor. Gaziantep'i sizlere daha iyi anlatabilmek için bilgi toplayıp arşivliyoruz. Sadettin Öktem'in dediği gibi hız ve haz dönemi yaşıyoruz. O kadar hızlı yaşıyoruz ki bir taraftan da sahip olduğumuz değerlerin farkına varmıyor ve onları kaybediyoruz. Osmanlı Arşivlerini bu kapsamda değerlendirerek 10 ciltlik bir külliyat haline dönüştürmeyi düşündük. Bugün 2 cildin lansmanını gerçekleştiriyoruz. Biz, yaşadığımız şehirde bellek olarak iç içe yaşıyoruz ama farkında değiliz. Bu farkındalığı oluşturmaya çalışıyoruz. Bellek dergimizin hakemli dergi olması için çalışıyoruz ve 1-2 yıl sonra bu hedefe ulaşacağımıza inanıyoruz. Gaziantep'in hafızasını yaşatmaya ve yeni neslin geçmişiyle doğru bir bağ kurmasını hedefliyoruz" diye konuştu. - GAZİANTEP