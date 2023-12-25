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Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okullarında Gaziantep'in Kurtuluşu Kutlandı - Son Dakika
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Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okullarında Gaziantep'in Kurtuluşu Kutlandı

Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okullarında düzenlenen bir dizi etkinlikle Gaziantep'in düşman işgalinden kurtuluşunun 102.yıl dönümü kutlandı.

Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okullarında Gaziantep\'in Kurtuluşu Kutlandı
25.12.2023 - 17:16,
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Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okullarında düzenlenen bir dizi etkinlikle Gaziantep'in düşman işgalinden kurtuluşunun 102.yıl dönümü kutlandı. Antep Savunmasının öğrenciler tarafından sahneye taşındığı etkinliklerde konukların duygulu anlar yaşadığı gözlerden kaçmadı.

Gaziantep'in düşman işgalinden kurtuluşunun 102. Yılı etkinlikleri kapsamında Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okullarında bir dizi etkinlik düzenlendi. GKV Özel İlkokulu öğrencileri tarafından hazırlanan etkinliklerde Antep'in düşmanlar tarafından işgali ve işgal sırasında yaşanan olaylarla gerek kadın gerekse çocukların Antep Savunmasında üstendikleri roller dramalar şeklinde sahneye yansıtıldı. Konukların zaman zaman duygulandığı etkinlikler sırasında öğrenciler tarafından sahnelenen oyunlar büyük beğeni gördü. Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okullarında 25 Aralık Gaziantep'in Düşman İşgalinden Kurtuluşu etkinliklerine Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okulları Genel Müdür İsmet Tiryaki'nin yanı sıra GKV Özel Okullarında görev yapan okul müdürleriyle idari ve akademik kadro katıldı. Velilerin yoğun ilgi gösterdiği etkinlikler saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı. Gaziantep Kolej Vakfı Özel İlkokulu Müdürü Ali Dirgen yaptığı açılış konuşmasında "Gaziantep halkı birlik ve beraberlik içinde kenetlenerek hürriyetinden asla ödün vermeyeceğini tüm dünyaya haykırmış ve Atamızın " Türk'üm diyen her şehir, her kasaba ve en küçük Türk köyü Gazianteplileri kahramanlık misali olarak alabilirler" övgüsüne mazhar olmuştur. Ulu önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk Antep mücadelesinin önemini "Ben nasıl Anteplilerin gözlerinden öpmeyeyim onlar yalnız Antep'i değil Anadolu'yu da kurtardılar" sözleriyle vurgulamıştır. Ülkemizi değiştiren, şehitlerimizin Şahinbey'in, Şehitkamil'in ve Karayılanların hatıraları önünde saygıyla eğiliyorum" dedi.

Gaziantep Kolej Vakfı Özel İlkokulu 2. sınıf öğrencilerinin hazırladığı, "25 Aralık Gaziantep'in Kurtuluşu" adlı drama gösterisi ardından "2.sınıf öğretmenlerinin hazırladığı" oratoryo, "2.sınıf öğrencilerinin hazırladığı" koro ve Gaziantep savunmasını anlatan film gösteriminin ardından halkoyunları ekiplerinin gösterileriyle son buldu. Tören sonunda öğrencileri kutlayan Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okulları Genel Müdürü İsmet Tiryaki gösterdikleri yüksek performanstan dolayı teşekkür etti. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA
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