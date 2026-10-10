Gaziantep'te 10 Ekim katliamının 11. yılında 104 kişi anıldı, adalet istendi - Son Dakika
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Gaziantep'te 10 Ekim katliamının 11. yılında 104 kişi anıldı, adalet istendi

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Gaziantep\'te 10 Ekim katliamının 11. yılında 104 kişi anıldı, adalet istendi
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Gaziantep Emek ve Demokrasi Platformu, 10 Ekim katliamının 11. yılında Yeşilsu Parkı'nda basın açıklaması yaptı. Ömer Parlakçı, IŞİD saldırısında 104 kişinin öldüğünü, 500'den fazla kişinin yaralandığını ve gerçek sorumluların yargılanmadığını söyledi.

Haber: Jiyan ERKILIÇ

(GAZİANTEP) - Gaziantep Emek ve Demokrasi Platformu, 10 Ekim Ankara Gar Katliamı'nın 11'inci yılında Yeşilsu Parkı'nda basın açıklaması yaptı. Platform adına açıklamayı okuyan Ömer Parlakçı, "Katliam göz göre göre gelmiştir. Gerçek sorumlular yargılanmamıştır. Bu nedenle vicdanlar rahat değildir. 10 Ekim davasında adalet sağlanmamıştır" dedi.

Gaziantep Emek ve Demokrasi Platformu, 10 Ekim Ankara Gar Katliamı'nın 11'inci yılında Yeşilsu Parkı'nda basın açıklaması yaptı. Sivil toplum kuruluşları ve siyasi parti temsilcilerinin katıldığı açıklamada, katliamda yaşamını yitirenler anılırken emek, barış ve demokrasi mücadelesinin sürdürüleceği vurgulandı.

Platform adına açıklamayı okuyan Ömer Parlakçı, 11 yıl önce barış, emek ve demokrasi taleplerini yükseltmek için Ankara Garı önünde buluştuklarını belirterek, "IŞİD'in gerçekleştirdiği çifte bombalı saldırı sonucunda 104 arkadaşımızı, yoldaşımızı, canımızı yitirdik. 500'den fazla arkadaşımız yaralandı. Aradan 11 yıl geçti; acımız ilk günkü kadar taze, öfkemiz ilk günkü kadar diri" ifadelerini kullandı.

Parlakçı, "Bu katliam; bu topraklarda barışı kalıcı kılmak isteyenlere, savaşın değil müzakerenin, silahın değil diyaloğun egemen olmasını isteyenlere yönelik alçakça bir saldırıdır. Aynı zamanda emeğinin hakkını isteyen, eşit, özgür ve demokratik bir ülkede yaşamak isteyen herkesin iradesine yönelmiş bir saldırıdır" dedi.

"TOPLUMSAL ADALETİN TESİS EDİLMEDİĞİ BİR BARIŞ EKSİK VE KIRILGANDIR"

Barışın yalnızca silahların susmasından ibaret olmadığını vurgulayan Parlakçı, "Barış, yalnızca silahların sustuğu bir çatışmasızlık hali değildir, adaletin, eşitliğin ve bir arada kardeşçe yaşama iradesinin adıdır. Demokrasinin, eşit yurttaşlığın ve toplumsal adaletin tesis edilmediği bir barış, eksik ve kırılgan bir barıştır" diye konuştu.

10 Ekim'de yaşamını yitirenlerin düşünce ve ifade özgürlüğü, örgütlenme ve toplanma hakkı için mücadele ettiğini kaydeden Parlakçı, katliamın emekçilerin barış ve demokrasi talebini susturma girişimi olduğunu söyledi. Ülkede yoksulluğun ve gelir dağılımındaki adaletsizliğin arttığını belirten Parlakçı, kayyum uygulamalarına, seçilmiş belediye başkanlarının tutuklanmasına ve görevden alınmasına, gazetecilerin, siyasetçilerin ve öğrencilerin tutuklanmasına dikkati çekti.

Demokrasinin yalnızca sandıktan ibaret olmadığını vurgulayan Parlakçı, "Demokratik ortam, konuşabildiğimiz, örgütlenebildiğimiz, itiraz edebildiğimiz, farklı kimliklerimizle eşit ve özgürce var olabildiğimiz bir düzendir" dedi.

"KATLİAM GÖZ GÖRE GÖRE GELDİ"

Katliamın üzerinden 11 yıl geçmesine rağmen adaletin sağlanmadığını belirten Parlakçı, faillerin bir kısmı cezalandırılmış olsa da katliamın arkasındaki asıl sorumluların yargılanmadığını savundu. Parlakçı, "Katliam göz göre göre gelmiştir. Tüm istihbarat bilgilerine rağmen önlem almayanlar, güvenlik bürokrasisindeki ihmaller, katliama giden yoldaki denetimsizlik ve sorumsuzluklar ortaya çıkarılmamıştır. Gerçek sorumlular yargılanmamıştır. Bu nedenle vicdanlar rahat değildir. 10 Ekim davasında adalet sağlanmamıştır" ifadelerini kullandı.

Katliamın tüm sorumlularının açığa çıkarılması ve ihmali bulunan kamu görevlilerinin yargılanması için mücadeleden vazgeçmeyeceklerini vurgulayan Parlakçı, "Emeğin, barışın ve demokrasinin egemen olduğu bir Türkiye'yi mutlaka kuracağız" dedi.

Kaynak: ANKA
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