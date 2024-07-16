Gaziantep'te 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Programı Düzenlendi - Son Dakika
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Gaziantep'te 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Programı Düzenlendi

Gaziantep\'te 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Programı Düzenlendi

Gaziantep'te 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 8. yıl dönümü dolayısıyla anma ve kutlama programı düzenlendi. Programda konuşan Gaziantep Valisi Kemal Çeber ve Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, hain darbe girişimine karşı milletin destansı mücadelesini vurgulayarak, şehitleri anma ve anlamak gerektiğini belirttiler. Programa çok sayıda vatandaş katıldı.

16.07.2024 03:02  Güncelleme: 03:04
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Gaziantep'te 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 8. yıl dönümü dolayısıyla anma ve kutlama programı düzenlendi.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 8. yıl dönümü kapsamında Türkiye'nin dört bir yanında olduğu gibi Gaziantep'te de kutlama ve anma programı düzenlendi. Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı okunmasıyla devam etti.

Alanda toplanan yüzlerce vatandaş ellerindeki bayraklarıyla sloganlar eşliğinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarını dinledi. Kum sanatı, konser ve sinevizyon gösterisiyle devam eden program, 00.13'te sela okunmasıyla sona erdi.

"Alçaklara fırsat verilmedi"

Programda açıklamalarda bulunan Gaziantep Valisi Kemal Çeber, 15 Temmuz 2016 tarihinde alçaklara fırsat verilmediğini ifade ederek, "Bu ülkede tarihin hiçbir döneminde alçaklara fırsat verilmediği gibi 15 Temmuz'da da fırsat vermeyen bu aziz milletin bir evladı olmaktan gurur duyuyorum. Cumhurbaşkanımızın bir sözüyle meydanları doldurmayı becerebilen bu devletin bir kamu görevlisi olmaktan valisi olmaktan gurur duyuyorum. 6 bin 317 şehit ile Kurtuluş Mücadelesi'nin İstiklal Mücadelesi'nin kıvılcımını yakan gazi şehri İngiliz ve Fransıza yar etmeyen 15 Temmuz'da da olduğu gibi bugün de meydanları dolduran gazi şehrin valisi olmaktan gurur duyuyorum. Bütün şehitlerimizi rahmetle anıyorum. Ebediyete anan gazilerimizi rahmetle anıyorum. Hayatta olan gazilerimize sağlık diliyorum. Rabbim bize bir kez daha böyle ihanetler yaşatılmasın diye dua ediyorum" dedi.

"15 Temmuz'u anlamak için canını hiç düşünmeden veren şehitleri anlamanız lazım"

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ise 15 Temmuz 2016 gecesi hain darbe girişimine kentteki herkesin karşı çıktığını ve darbecilere fırsat verilmediğini söyleyerek, "15 Temmuz'u anlamak için canını hiç düşünmeden veren şehitleri anlamanız lazım. 15 Temmuz'u anlamak için Fatih Sultan Mehmet'i anlamak gerek. 15 Temmuz'u anlamak için Recep Tayyip Erdoğan'ı anlamak lazım. Cumhur İttifakı'nı anlamak için adam gibi adam Devlet Bahçeli'yi anlamak lazım. O kadar önemli günlere şahidiz ki. Gazze'de çocuklar ölüyor ve öldürülüyor. Neredesiniz çocuk hakları savunucuları. Bizde ırkta üstünlük yoktur. Bizde tende üstünlük yoktur. Bizde üstünlük takvadadır. Bu aziz millet bu duruşuyla çocukların öldüğü bu sürece durun diyebilmektedir" ifadelerini kullandı.

Diğer konuşmacılar ise hain darbe girişimine karşı milletin destansı bir mücadele ortaya koyduğunu ifade ederek 15 Temmuz tarihinin öneminden bahsetti.

Gaziantep Valiliği ve Büyükşehir Belediye koordinasyonu ile 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda düzenlenen programa Vali Kemal Çeber, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, 5'inci Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Erdin Kaya, İl Emniyet Müdürü Mustafa Celal Özcan, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Halil Şen, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, kurum amirleri, kent protokolü ve çok sayıda vatandaş katıldı. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Gaziantep'te 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Programı Düzenlendi - Son Dakika

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