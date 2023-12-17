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Gaziantep'te 85 yaşındaki teneke ustası - Son Dakika
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Gaziantep'te 85 yaşındaki teneke ustası

Gaziantep'te yaşayan 85 yaşındaki Mehmet Aydın Erkabalcı, 65 yıldır teneke ustalığı yapıyor. Mesleğine aşık olduğunu söyleyen Erkabalcı, işini yapmazsa huzur bulamadığını vurguladı.

Gaziantep\'te 85 yaşındaki teneke ustası
17.12.2023 - 10:51,
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Gaziantep'te yaşayan 85 yaşındaki Mehmet Aydın Erkabalcı, 65 yıldır teneke ustalığı yapıyor. Mesleğine aşık olduğunu söyleyen Erkabalcı, işini yapmazsa huzur bulamadığını vurguladı.

Gaziantep'te yaşayan 85 yaşındaki Mehmet Aydın Erkabalcı, 65 yıldır kapı eşiğinde tenekecilik yaparak geçimini sağlıyor. Mesleğini tutkuyla ve geleneklere bağlı kalarak icra ettiğini belirten Erkabalcı, tarihi 15. yüzyıla dayanan tenekenin günümüzde pek çok nesnenin yapımında kullanıldığını ifade etti. Gaziantep'in son tenekecisi olduğunu söyleyen Erkabalcı, 3 metrekalik dükkanında kova, huni, soba, soba borusu, tatlı kalıpları, gaz ve yağ tenekeleri, konserve kutuları, kumbaralar ve daha pek çok gereç yaptığını ifade etti.

"1960 yılından beri ustalık yapıyorum"

Yıllara meydan okuyan son teneke ustası Erkabalcı, çocukluğundan beri bu mesleği aşkla yaptığını belirterek, "1960 yılından beri ustalık yapıyorum. Baba mesleği sayılır. Çocukluğumdan beri bu mesleği yapıyorum. Bunları kendim yapıyorum. Hazır hiçbir şey yok hepsi bana ait emekler. Siparişlerim var onları yapıyorum" dedi.

"Yurt dışına Amerika'ya bile yapıp satıyorum"

85 yaşında olmasına rağmen işini titizlikle yaptığını ve bu yüzden yurt içi ve yurt dışından talebin çok olduğunu söyleyen Erkabalcı, "Yurt dışına Amerika'ya bile yapıp satıyorum. Gücümün yettiği şeyleri yapıyorum. Bu işi sadece ben yapıyorum. Başka kişiler de yapıyor ama bizimki gibi yapamıyorlar. Kadayıf dökeceğini yurt dışında çalışanlar çok talep ediyor. Almanya, Fransa gibi ülkelerden çok talep oluyor" ifadelerini kullandı.

"Paranın azı çoğu yok iş görmek de sevaptır"

Ustasından aldığı nasihati unutamadığını ifade eden Erkabalcı, " Ustam derdi ki, 'paranın azı çoğu yok iş görmek de sevaptır'. Bunu unutamıyorum. Bu yüzden de yalnızca ben yapıyorum bu işi diye kimseden fazla ücret almıyorum" dedi.

"Mesleğin yüzüne bakan yok"

Erkabalcı, mesleği gelecek nesillere aktaramayacağını ve kendisinden sonra öğrenmek isteyen kimsenin olmadığını söyleyerek, "Mesleği devam ettirmek istiyorum. Ama öğrenmek isteyen kimse yok. Önceden okul tatillerinde özellikle çok çırak gelirdi. Şimdi bu mesleğin yüzüne bakan yok. Çocuklar aylak aylak geziyor. Meslek hevesi kimsede kalmadı" diye konuştu. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA
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