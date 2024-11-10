Gaziantep\'te Atatürk\'e Saygı Duruşu

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Gaziantep'te 10 Kasım Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 86. yıl dönümü dolayısıyla vatandaşlar araçlarından inerek saygı duruşunda bulundular.

Türkiye'nin dört bir yanında, 10 Kasım'da Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 86. yıl dönümü dolayısıyla anma törenleri düzenlendi. Saat 09.05'te sirenlerin çalmasıyla, Gaziantep'teki ana yollarda seyir halindeki polisler, sürücüler, araçlarını durdurarak saygı duruşuna geçti. Bazı vatandaşlar araçlarından inerek caddede Atatürk'ü anarken, çevrede bulunan yayalar da saygı duruşuna katıldı. - GAZİANTEP