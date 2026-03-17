Gaziantep\'te bayram öncesi denetimler artırıldı

17.03.2026 10:15  Güncelleme: 10:16
Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Ramazan Bayramı öncesinde fiyat etiketi, gıda güvenliği ve hijyen denetimlerini artırdı. Zabıta ekipleri, esnafların ve tüketicilerin haklarını korumak amacıyla denetimlerini yoğunlaştırdı.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı ekipleri, Ticaret İl Müdürlüğü ile birlikte şehir genelinde fiyat etiketi, gıda güvenliği ve hijyen konularında denetim yapıyor. Artan alışveriş ve yeme içme hareketliliği nedeniyle sahadaki kontroller yoğunlaştırıldı. Kurallara aykırı uygulamalara karşı mevzuat çerçevesinde cezai işlem yapılıyor.

"Bayram öncesi daha sıkı bir çalışma yürütüyoruz"

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanı Salih Yıldırım, Ramazan süresince ekiplerin sahada görev yaptığını söyledi. Yıldırım, "Biz, Ramazan süresince tüm ekiplerimizle sahada yer aldık. Biz 2 bini aşkın iş yerine denetim yaptık. Fiyat etiketi, tarihi geçmiş ürünler, ücret tarifeleri gibi konularda denetimlerimizi sürdürüyoruz. Özellikle Ramazan Bayramı'nın yaklaşması dolayısıyla daha sıkı bir çalışma yürütüyoruz. Buradaki amaç, esnafı korumak aslında. Bir tarafta fırsatçılık bir tarafta adil esnaflar yer alıyor" dedi.

Fırsatçılığa karşı denetimleri artırdıklarını ifade eden Yıldırım, "Biz fırsatçılara yönelik denetimlerimizi artırarak onları devre dışı bırakıyoruz. Böylece adil esnafımızı korumak istiyoruz. Biz eğer esnafımızı yeri geldiğinde denetimlerle bunaltıyorsak da onlar artık bizi anlıyor. Amacımız, fırsatçılara yönelik denetimi artırarak hem tüketicinin hem de işletmenin haklarını korumak" diye konuştu.

Denetimlerin özellikle ana arterlerde yoğunlaştığını belirten Yıldırım, usulsüzlük tespit edilen işletmelere cezai işlem uygulandığını aktararak, "Burada 4 bin TL'den başlayıp 150 bin TL'ye ulaşan ürün odaklı yaptırımlarımız oluyor" ifadelerini kullandı.

"Amacımız, tüketicimizin ekonomik menfaatini korumak"

Gaziantep Ticaret İl Müdürü Burhan Kahraman ise tüketicinin ekonomik menfaatini korumak, dürüst esnafı desteklemek ve adil ticaret ortamını sağlamak amacıyla Ramazan ayında ve bayram öncesinde denetimlerin sıklaştırıldığını belirtti. Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleriyle birlikte yürütülen çalışmalarda özellikle tatlıcılar, kasaplar, fırınlar, baklavacılar ve bayram şekeri satan işletmelere ağırlık verildiğini ifade eden Kahraman, Ramazan ayı boyunca 2 bin 150 işletmede yaklaşık 172 bin ürünün denetlendiğini ve bu kapsamda yaklaşık 2 milyon 500 bin lira idari para cezası uygulandığını söyledi. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

Tecavüzcülere böyle kucak açtılar Tecavüzcülere böyle kucak açtılar
Kazı ekibi şaştı kaldı 1500 yıllık mozaikteki mesaj herkesi hayrete düşürdü Kazı ekibi şaştı kaldı! 1500 yıllık mozaikteki mesaj herkesi hayrete düşürdü
Savaş planları altüst etmişti Petrol krizini çözecek Türkiye hamlesi Savaş planları altüst etmişti! Petrol krizini çözecek Türkiye hamlesi
Define kazısı Yaptı, çıkanı görünce sevinçten havaya uçtu Define kazısı Yaptı, çıkanı görünce sevinçten havaya uçtu
İstanbul’un göbeğinde kan donduran cinayet Öldürdü, 3 parçaya böldü, kokmasın diye kireç döktü İstanbul'un göbeğinde kan donduran cinayet! Öldürdü, 3 parçaya böldü, kokmasın diye kireç döktü
Boş kaleye gol atamadı Boş kaleye gol atamadı

11:03
Rakamlar ortada Fenerbahçe şampiyonluğu hep bu ayda havlu atıyor
Rakamlar ortada! Fenerbahçe şampiyonluğu hep bu ayda havlu atıyor
10:55
Görüntüyü izleyen herkes aynı yorumu yapıyor
Görüntüyü izleyen herkes aynı yorumu yapıyor
10:14
Camide siyaset tartışması: Eleştirilerin hedefi bu kez muhalefet
Camide siyaset tartışması: Eleştirilerin hedefi bu kez muhalefet
09:44
Trump’ın “Alma onuru benim olacak“ dediği Küba karanlığa gömüldü
Trump'ın "Alma onuru benim olacak" dediği Küba karanlığa gömüldü
09:41
Kadir Gecesi Fatih Camii’nde dikkat çeken anlar Kadınlar başörtülerini bıraktı
Kadir Gecesi Fatih Camii'nde dikkat çeken anlar! Kadınlar başörtülerini bıraktı
08:45
Mücteba Hamaney saldırıdan nasıl sağ çıktı Kanlı sabahla ilgili bilinmeyen detay sızdı
Mücteba Hamaney saldırıdan nasıl sağ çıktı? Kanlı sabahla ilgili bilinmeyen detay sızdı
Advertisement
