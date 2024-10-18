Gaziantep\'te Filistin şehitleri için yürüyüş düzenlendi

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Gaziantep'te bir araya gelen STK'lar, soykırımcı İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında hayatını kaybeden Yahya Sinvar ve Filistinliler için yürüyüş düzenledi.

İran'ın başkenti Tahran'da düzenlenen suikast sonucu şehit olan Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye'nin yerine geçen Yahya Sinvar'ın, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında katledilmesine tepki için bir araya gelen STK'lar ve vatandaşlar, akşam namazının ardından ellerindeki Türk ve Filistin bayraklarıyla Ulu Cami'den Şehitler Abidesine kadar yürüdü.

Yahya Sinvar ve Filistinliler için dua edildi

Yürüyüş esnasında vatandaşlar, sık sık tekbir getirdi. Yürüyüşe katılanlar, Yahya Sinvar ve Filistinliler için dua etti. Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan program, açılış konuşmaları ve basın açıklaması ile devam etti.

Yahya Sinvar için gıyabi cenaze namazının kılınmasının ardından Gaziantep Kudüs Platformu adına Bülbülzade Vakfı Mütevelli Kurulu Üyesi Mahmut Kaçmazer basın açıklamasını okudu. Gazze'de soykırımın 377 gündür devam ettiğini belirten Kaçmazer, "Bu bir yıllık süreçte nice şehitler kazanıldı. Kazandığımız şehitlerden biri de Hamas lideri Yahya Sinvar oldu. Bugün bizler burada aziz komutan Yahya Sinvar'ın şehadetini tebrik etmek ve tıpkı onun gibi şehit olmayı Rabbimizden niyaz etmek için toplandık" dedi.

Basın açıklamasının ardından toplanan kalabalık sessiz bir şekilde dağıldı. - GAZİANTEP