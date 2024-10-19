Gaziantep'te Hacıbaba Parkı Tamamlanıyor - Son Dakika
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Gaziantep'te Hacıbaba Parkı Tamamlanıyor

Gaziantep\'te Hacıbaba Parkı Tamamlanıyor

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından inşa edilen Hacıbaba İçme Suyu Arıtma Tesisi'nin bir bölümü olarak planlanan Hacıbaba Parkı'nın yapım çalışmaları yüzde 90 oranında tamamlandı. 2 bin 300 metrekarelik alanda çocuk oyun alanı, spor sahası ve sosyal etkinlik alanlarıyla bölgeye yeşil alan kazandıracak.

19.10.2024 13:53  Güncelleme: 13:55
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Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından planlanan Hacıbaba İçme Suyu Arıtma Tesisi'nin bir bölümü Hacıbaba Parkı oluyor.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından planlanan Hacıbaba İçme Suyu Arıtma Tesisi'nin bir bölümü Hacıbaba Parkı oluyor. Yapım çalışmaları yüzde 90 oranında tamamlanırken, park yakın zamanda vatandaşların kullanımına açılacak. 2 bin 300 metrekarelik alanıyla bölgedeki yeşil alan ihtiyacını karşılayacak park, sosyal hayatı canlandıracak bir merkez olması hedefleniyor.

Bölgenin ihtiyacına yanıt verecek yeni park

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'in yeşil alanları genişletmeye yönelik vizyonuyla planlanan Hacıbaba Parkı, bölgedeki yeşil alan eksikliğini gidermek ve vatandaşlara keyifli vakit geçirebilecekleri bir alan sunmak amacıyla hayata geçiriliyor. Hacıbaba İçme Suyu Arıtma Tesisi"nin bir bölümünün vatandaşa açılarak başlatılan parkın yapım çalışmaları yüzde 90 oranında tamamlanırken, geri kalan kısmının da hızla tamamlanarak kısa sürede hizmete sunulması hedefleniyor. Toplam 2 bin 300 metrekarelik alanda yer alacak parkta, çocukların güvenle oynayabileceği bir çocuk oyun alanı, yetişkinlerin spor yapabileceği bir basketbol sahası ve geniş yeşil alan bulunacak. Parkın sosyal hayatı canlandıracak bir merkez olması hedefleniyor. Ayrıca, "Haydi Çaya" konseptiyle vatandaşlara çay servisi yapılması planlanarak parkın sosyal buluşmalar için cazip bir nokta olması sağlanacak.

Yeşil Gaziantep hedefine katkı

Fatma Şahin'in liderliğinde sürdürülen "Yeşil Gaziantep" projesi kapsamında hayata geçirilen Hacıbaba Parkı, şehrin yeşil alan ihtiyacına önemli bir katkı sunacak. Bu proje, doğayla iç içe mekanlar oluşturarak bölge halkının yaşam kalitesini artırmayı amaçlıyor.

Bölgedeki sosyal ve yeşil alan ihtiyacı karşılanıyor

Hacıbaba Parkı'nın planlanması, bölge halkının uzun süredir dile getirdiği sosyal alan eksikliğine yanıt verecek. Park, sadece bir yeşil alan olarak değil, aynı zamanda çocukların oyun oynayabileceği ve sosyalleşebileceği, yetişkinlerin ise spor yapıp dinlenebileceği bir yaşam alanı olarak hizmet verecek. Parka yakın yaşayan bölge sakinleri, bu yeni alanın sağladığı sosyal ve yeşil imkanlardan oldukça memnun görünüyor. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Gaziantep'te Hacıbaba Parkı Tamamlanıyor - Son Dakika

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