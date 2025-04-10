Gaziantep'te Proje Pazarı Etkinliği - Son Dakika
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Gaziantep'te Proje Pazarı Etkinliği

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Öğrenciler, Gaziantep'teki proje pazarı etkinliğinde yenilikçi projelerini sergiledi.

10.04.2025 13:44
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Gaziantep'te öğrenciler Proje Pazarı'nda projelerini sergiledi

GAZİANTEP - Gaziantep İslam Bilim ve Teknik Üniversitesi ve SANKO Üniversitesi iş birliğinde Gaziantep Genç İnovasyon Proje Pazarı & Ideathon Etkinliği düzenlendi. Etkinlikte öğrenciler projelerini sergiledi

Gaziantep İslam Bilim ve Teknik Üniversitesi, SANKO Üniversitesi ve Gaziantep Ticaret Odası iş birliğiyle, üniversite öğrencilerini sanayiyle buluşturmayı amaçlayan "Gaziantep Genç İnovasyon Proje Pazarı & Ideathon Etkinliği" düzenlendi. Etkinlik kapsamında proje geliştiren öğrenciler, kurulan stantlarda çalışmalarını sergileyerek ziyaretçilere bilgi verdi. Bu etkinlik ile öğrencilerin yenilikçi fikirlerini sanayicilerle buluşturarak yatırım almaları ve projelerini hayata geçirmeleri hedefleniyor.

"Dijital dönüşüm ülkemiz için çok önemli"

Düzenlenen programla ilgili detaylı bilgi veren Gaziantep İslam Bilim ve Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şehmus Demir, dijital dönüşümün dünya ve Türkiye için çok önemli olduğunu söyleyerek, "Bugün tabii bizim ev sahipliğimizde ancak SANKO Üniversitemizle ortak bir şekilde ve Gaziantep Ticaret Odasıyla ortak bir şekilde bu organizasyonu yapmış bulunuyoruz. Dolayısıyla yoğun emeklerinden dolayı kendilerine de ayrıca teşekkür ediyorum. Önemli bir etkinlik proje pazarı çünkü dijital dönüşüm artık gerçekten ülkemiz için ve dünya için çok çok önemli. Gaziantep sanayi kenti olması nedeniyle çok çok önemli. ve dijital dönüşüm bildiğiniz üzere sadece teknolojik gelişmelerle sınırlandırılacak veya bu konuyla sınırlı tutulacak bir konu artık hiçbir şekilde değil. Dijital dönüşüm artık hayatın tüm alanlarında, sağlık alanında, eğitim alanında, sosyal alanda, kültürel alanda, mimari alanda, her alanda karşımızda. Dolayısıyla sadece teknolojiyle veya teknolojik gelişmelerle ilişkilendirilmesi ve bu konuyla artık sınırlı tutulma imkanı da hiçbir şekilde yok. Onun için maksimum düzeyde artık dijital dönüşümü hızlı bir şekilde özellikle Gaziantep olarak sanayisiyle, üniversiteleriyle bir şekilde yapmak durumundayız. Bu bizim için artık bir zorunluluk diye düşünüyorum" dedi.

"Bu projenin amacı öğrencilerimizi teşvik etmek"

Projenin amacına değinen Prof. Dr. Demir, "Dijital dönüşüm acilen ve işbirliği de arttırılarak çünkü kurumlar arası işbirliğimizi de artık çok daha önceden olduğundan farklı bir şekilde çok daha hızlı ve etkin bir şekilde yönetmek durumundayız. Ancak bu şekilde başarılı oluruz. Dünyanın gittiği yönde artık bu özellikle ifade etmek istiyorum. İnşallah öğrencilerimizin oluşturduğu. Bu projeler burada iş adamlarıyla karşı karşıya gelerek sanayiye ve iş dünyasına en azından kazandırılmış olur. Bu projenin amacı aynı zamanda zaten öğrencilerimizi teşvik etmek bu anlamda. Orijinal görüşler ortaya koyup proje etkinliklerini arttırmak, proje yeteneklerini geliştirmek ve en azından uluslararası seviyeye onların yükselmesine katkıda bulunmak, motive etmek. Asıl amaç da bu zaten hepimizin ortak bir şekilde geliştirmek. Bunu düzenleme sebeplerimizden bir tanesi en önemlisi bu diyebilirim. Dolayısıyla proje hazırlayan öğrencilerimizi samimiyetle ve içtenlikle tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.

"Projelerinizi geliştirmenize ve hayata geçirmenize destek olmak için yanınızda olacağız"

Öğrencilerin yanında olarak projelerini ve fikirlerini hayata geçirmeleri konusunda destek olacaklarını aktaran SANKO Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Güner Dağlı, "Bu yapacak yenilikçi fikirleri ve projeleri bu ülkenin geleceği için çok büyük önem arz etmektedir. İşte bu nedenle Büyük Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün vatanın bütün ümidi ve geleceği size, genç nesillerin anlayış ve enerjisine bağlanmıştır sözünden aldığımız ilhamla, projelerinizi geliştirmenize ve hayata geçirmenize destek olmak için her zaman yanınızda olacağız. Bu etkinlik dijital dönüşüm ve yenilikçi düşüncenin gücünü bir kez daha ortaya koyacaktır. Aynı zamanda sanayi ile akademiyi buluşturan, mentorlukla desteklenen ve geleceğe yön veren bir köprü olacaktır. Yani bir ekip işi olacaktır" ifadelerine yer verdi.

"Gençlerin fikirlerini projeye dönüştürmelerini sağlamak için birçok alanda çalışma yürütüyoruz"

Gaziantep Ticaret Odası olarak gençlerin girişimcilik ekosistemine katılmasını teşvik etmek, fikirlerini projeye dönüştürmelerini sağlamak için birçok alanda çalışma yürüttüklerini belirten Gaziantep Ticaret Odası Başkanı Tuncay Yıldırım, "Bugün burada olmanız geleceği şekillendirmeye aday olduğunuzun bir göstergesidir. Ayrıca vizyon sahibisiniz. Çünkü biliyorsunuz ki doğru insanlarla kurulan doğru bağlantılar bir fikri hayata geçirmenin en önemli adımlarından biridir. Burada tanıştığınız, fikirlerinizi paylaştığınız, birlikte çalıştığınız insanlar belki de gelecekteki yol arkadaşlarınız olacaktır. En önemlisi de zamanın ruhunu kavramış durumdasınız ve bu da bu yüzden, işte bu tam da bu yüzden buradasınız. Peki, yaşadığımız çağın ruhunu üç kelimeyle anlatacak olsak. Benim cevabım kesinlikle şu olurdu. Dönüşüm, yapay zeka ve sürdürülebilirlik. Bugün burada toplamamızın nedeni, sebebi de tam olarak bu. Sizlerin geleceğini, geleceği inşa edecek fikirlerinizi desteklemek. Gaziantep girişimciliğin ve üreticiliğin başkentidir. Ticaretin ve sanayinin kalbinin attığı bu şehirde inovasyona, teknolojiye ve genç girişimciye verdiğimiz destekler, geleceğe yaptığımız en büyük yatırım olacaktır. Gaziantep Ticaret Odası olarak gençlerin girişimcilik ekosistemine katılmasını teşvik etmek, fikirlerini projeye dönüştürmelerini sağlamak için birçok alanda çalışma yürütüyoruz. İşte bu yüzden değerli paydaşlarımız Gaziantep İstanbilim ve Teknoloji Üniversitesi ve SANKO Üniversitesi ile birlikte üç gün süren proje etkinliğini hayata geçirmiş bulunuyoruz. Çünkü biliyoruz ki bu şehir sadece, sanayisiyle değil gençlerin fikirleriyle de büyüyecektir" diye konuştu.

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Kaynak: İHA

Etkinlikler, Teknoloji, Gaziantep, Yerel, Son Dakika

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