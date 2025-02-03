Gaziantep'te Tatil Yoğunluğu - Son Dakika
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Gaziantep'te Tatil Yoğunluğu

Gaziantep\'te Tatil Yoğunluğu

Gaziantep, yarıyıl tatilinde yerli turistlerle dolup taşarken, tarihi çarşılar ve lezzetler ilgi gördü.

03.02.2025 13:23
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Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden olan Gaziantep'in tarihi çarşılar ile mekanlarında 15 günlük yarıyıl tatili süresince yoğunluk oluştu. Dün itibariyle sona eren ara tatil sürecinde gastronomi, kültür, turizm ve tarih kentine akın eden yerli turistler, hem alışveriş yaptı hem eşsiz lezzetleri tattı hem de tarihi mekanlarda vakit geçirdi.

Türkiye genelinde 15 günlük ara tatil süreci, ders zilinin çalmasıyla sona erdi. Yarıyıl tatilinde en çok ziyaret edilen merkezlerden biri de gastronomi, kültür, turizm ve tarih kenti Gaziantep oldu. Kente akın eden yerli ve yabancı turistler, Gaziantep'in simgesi konumundaki tarihi Bakırcılar Çarşısı, Almacı Pazarı ve Kültür Yolu üzerindeki diğer çarşılarda yoğunluğu oluşturdu. Yarıyıl tatilini fırsat bilen misafirler tarafından ziyaret edilen Gaziantep'in tarihi çarşılarında yaşanan yoğunluk esnafın da yüzünü güldürdü.

Turistler hem alışveriş yaptı hem de hem de tarihi mekanlarda vakit geçirdi

Farklı illerden Gaziantep'e gezmeye gelen ziyaretçiler, başta Antep fıstığı olmak üzere baklava, kurutmalık ve çeşitli baharat ile kuruyemişlerin satıldığı alışverişin merkezi konumundaki Kültür Yolu üzerindeki tarihi çarşılarda hem alışveriş yaptı hem de kültür turizminde önemli bir yere sahip mekanlarda tarihle iç içe vakit geçirdi. Başta Bakırcılar Çarşısı ile Almacı Pazarı'nı ziyaret eden turistler, bol bol fotoğraf ve video çekti. Kentte bulunan çok sayıda müzeyi de ziyaret eden turistler, bölgedeki tarihi mekanlara hayran kaldı. Yarıyıl tatili nedeniyle Gaziantep'i gezmeye gelen ziyaretçiler, kentin tarihi çarşıları ve hanları başta olmak üzere müzelerinin mutlaka ziyaret edilmesi gerektiğini dile getirdi.

"Okullar tatil olduğu için biraz daha kalabalık var"

Yarıyıl tatili nedeniyle Gaziantep'in turistik mekanlarında ve tarihi çarşılarında ziyaretçi yoğunluğu yaşandığını belirten tarihi Almacı Pazarı esnafı Fatih Özsefil, "Normalde hafta içinde oturuyorduk. Okullar tatil olduğu için biraz daha kalabalık var. İşlerimiz biraz daha yoğunlaştı. Gaziantep'imizin de bir ismi var. Tüm şehirlerden gelenler var. Burası tarihi çarşı olduğu için çocuklar da geliyorlar. Çarşıya gelen ziyaretçiler hem fotoğraf çekiliyorlar hem yemek yiyorlar hem de alışveriş yapıyorlar. Biz de esnaf olarak bu durumdan memnunuz" dedi.

"Tarihi bir şehir olduğu için Gaziantep'i gezmeye geldik"

Arkadaşlarıyla birlikte Şanlıurfa'dan Gaziantep'e gezmeye geldiğini belirten Gamze Nur Şahin ise "Gaziantep tarihi bir şehir olduğu için Gaziantep'i gezmeye geldik. Gaziantep gezilecek bir şehir ve lezzetleri çok güzel. Onun için Gaziantep'i gezmeye geldim. Baklavası, Bakırcılar Çarşısı, kalesi çok güzel. Biz Gaziantep'i çok beğendik" şeklinde konuştu.

"Gaziantep'i gezmek 1-2 güne sığmıyor"

Denizli'den Gaziantep'i gezmeye geldiklerini belirten Gizem Korkusuz da, "Gaziantep, eskiye dayanan kültürlere sahip ve biz kültürümüzü de severek Bakırcılar Çarşısı'nı geziyoruz. Gaziantep'in tarihi eser ile dolu müzeleri var. Tarihimize önem vermek önemlidir. O yüzden Gaziantep'te gezilecek çok mekan var. Gaziantep'i gezmek hiçbir şekilde 1-2 güne sığmıyor. Gaziantep'i gezmek için gerçekten bir ay ayırmak ancak yeterli olabilir. Binbir çeşit lezzetleri var. Herkesin gelip Gaziantep'i görmesini tavsiye ederim. Gaziantep'in harika yemekleriyle aşırı ünlü olduğu söylendi, biz de geldik ve denedik. Zaten yemekleri de yemekle bitmiyor. Herkesin misafirperverliği o kadar güzel ki burada bütün kapılar açık" diye konuştu.

Gaziantep'i çok beğendiklerini belirten Murat Korkusuz ise şehrin yemek kültürünü de tarihi yerlerini de beğendiklerini ve herkesin mutlaka Gaziantep'i ziyaret etmesini tavsiye ettiğini ifade etti. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Gaziantep'te Tatil Yoğunluğu - Son Dakika

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