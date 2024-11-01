Gaziantep'te Tohum Takas ve Doğa Dostu Tarım Etkinliği Başladı

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Büyükşehir'in Tohum Takas ve Doğa Dostu Tarım Etkinliği başladı

Başkan Şahin etkinliğin ilk gününde stantları gezdi

GAZİANTEP - Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, tohum zenginliğini koruyarak gelecek kuşaklara aktarmak ve halkın doğaya, tarıma olan ilgisini artırmak amacıyla Tohum Takas ve Doğa Dostu Tarım Etkinliği'ni başlattı.

Etkinliğin ilk gününde Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, etkinlik alanında çocuklarla birlikte stantları gezdi ve "Al Götür Üret ver (Ata Tohumları)" atölyesinde çocuklara tohum dağıtımı yaptı.

Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Daire Başkanlığı'nın organize ettiği etkinlikte, Şerife Aksoy'un da aralarında bulunduğu birçok uzman atölye çalışmaları, fide dikimi etkinlikleri, tohum takasları, söyleşiler ve eğlenceli aktiviteler gerçekleştirdi.

Festival Parkı'nda düzenlenen ve halkın yoğun ilgi gösterdiği etkinliğe, ortaokul ve meslek lisesi tarım bölümünde okuyan öğrenciler de katıldı. Çocuklar, stantlardaki atölyelere katılarak tarım ve ziraat çalışmaları hakkında deneyim kazandı. Etkinlik, 2 Kasım'da da devam edecek.

Etkinlik alanında Büyükşehir Belediyesine ait "Haydi Tarladan Sofraya", "Akıllı Tarım Uygulamaları" ve "Çilek Fidesi Üretimi" gibi atölye ve stantların yanı sıra şehir dışından gelen kuruluşların stant ve atölyeleri de yer alıyor.

"Gaziantep'in tarımsal zenginliğini koruma ve sürdürülebilir tarıma geçiş yolunda önemli bir adım"

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Arif Seçkin, etkinliğin açılış konuşmasında, Gaziantep'in tohum zenginliğini korumak, gelecek nesillere aktarmak ve tarımın önemine dikkat çekmek amacı taşıdığını belirtti.

Doğayla dost tarım yöntemlerini desteklediklerini vurgulayan Seçkin, "Etkinlik boyunca, Büyükşehir Belediyesi olarak kurduğumuz stantlarda çilek fidesi üretimi, Tarladan Sofraya, Ata Tohumları stantlarımız ve akıllı tarım uygulamalarımızla birlikte kompost gibi sürdürülebilir dönüşüm projelerimizi halkımızla paylaşıyoruz. Kadın kooperatiflerinin doğal ürünlerini sergilediğimiz alanlar ve çocuklar için hazırlanan sanat atölyeleri ile doğal yaşama dair değerlerimizi aktarıyoruz. Bu etkinlik, Gaziantep'in tarımsal zenginliğini koruma ve sürdürülebilir tarıma geçiş yolunda çok önemli bir adımdır. Doğayla uyum içinde sürdürülebilir bir tarımsal geleceği inşa edebileceğimize inanıyoruz" dedi.

"Geleceğin teminatı sizlersiniz"

Tarımsal Hizmetler Daire Başkanı Kenan Seçkin ise etkinliğe katılan çocuklara seslenerek, gelecekte tarımın sürdürülebilirliğini sağlamanın önemini vurguladı. Seçkin, "Bugün sizlere toprağı, tohumu ve geleceği anlatmak için atölyeler oluşturduk. Bilim insanları, bölgemizin çölleşme tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu öngörüyor. Sizler, burada öğrendiğiniz bilgilerle geleceğin teminatı olacaksınız. Keşke tüm öğrencilerimizi yapabilirsek, tarımın gelecekte nasıl bir yol izleyeceğini öğrenebilse. Okulunuza döndüğünüzde burada öğrendiklerinizi mutlaka arkadaşlarınıza anlatın. Sizlerle gelecekte bir projemiz olacak" şeklinde konuştu.

Açılış konuşmalarının ardından katılımcılara plaketler takdim edildi, ziyaretçilerle birlikte stantlar gezildi.

Etkinlikler katılımcılara keyifli dakikalar yaşattı

Etkinliğin ilk gününde "Şerife Aksoy ile Güne Merhaba", "Fırat Can Tokuri ile Mikro Yeşillik Atölyesi", "Önder Mergan ile Zehirsiz Tarım Mümkün", "Agrohomeopati Söyleşisi", "Kezban Alacık ile Çocuklarla Tohum Topu Yapımı Atölyesi", "Yıldız Kurt ile Aromaterapi Atölyesi" gibi çeşitli atölyeler ve söyleşiler yer aldı. İkinci gün ise "Berker Çiftçi ile Tohum Alma ve Saklama Teknikleri", "Yıldız Kurt ile Aromaterapi Atölyesi", "Şerife Aksoy ve Neslihan Balamir ile Ekşi Mayalı Sohbetler" gibi etkinlikler düzenlenecek. Çilek fidesi dikimi, kompost ile yeşil dönüşüm atölyesi, Çocuk Sanat Merkezi Atölyesi ve Bilim Merkezi atölyeleri gün boyu sürecek.