Gaziantep\'te Ziraat Türkiye Kupası Finali Esnafı Sevinç İçinde Bıraktı

Gaziantep'te oynanan ve Galatasaray'ın Trabzonspor'u yenerek kazandığı Ziraat Türkiye Kupası final maçı için kente gelen taraftarların yaptığı alışveriş esnafın yüzünü güldürdü.

Türkiye'nin ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin tarihi, gastronomisi ve kültürel mirasıyla ünlü şehri olan Gaziantep, Galatasaray ile Trabzonspor'u ağırlamanın gururunu yaşadı.

Ziraat Türkiye Kupası finali müsabakasında Galatasaray ile Trabzonspor, Gaziantep'te karşı karşıya geldi. Gaziantep Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda, Galatasaray'ın Trabzonspor'u 3-0 yenerek kazandığı maç için Gaziantep'e gelen takım taraftarları, yaptıkları alış verişle esnafı memnun etti.

Türkiye'nin önemli turizm şehri olan ve yılın 12 ayı boyunca yerli ve yabancı turistlerin uğrak noktası olmaya devam eden Gaziantep'te esnaf, maç için Gaziantep'e gelen ve maç öncesinde kentin tarihi mekanlarını gezen takım taraftarlarını en güzel şekilde ağırladı.

Karşılaşma öncesinde Gaziantep'e gelen takımın taraftarları özellikle tarihi Almacı Pazarı'nı, Bakırcılar Çarşısı'nı ve Kültür Yolu üzerinde bulunan hanları, iş yerleri ile Gaziler Caddesi'ni hınca hınç doldurdu.

Taraftarların çarşılarda oluşturduğu yoğunluk esnafı mutlu ederken, takım taraftarlarının çarşıları ve tarihi mekanları gezerken, kentin önemli lezzetleri olan baklava, Antep fıstığı, katmer, beyran ve kelle paça, kebap çeşitleri, menengiç kahvesinin yanı sıra kurutmalık sebzeler ile doğal baharatları tercih ettiği görüldü.

Final maçı kentte turizm hareketliliğinin yaşanmasına neden olurken, esnaf Kurban Bayramı öncesi adeta çifte bayram yaşadı. Türkiye Kupası maçının Gaziantep'te oynanmasından dolayı çok mutlu olduklarını ve Kurban Bayramı öncesi yaşanan yoğunluktan dolayı memnun kaldıklarını belirten esnaf, maçın kentte oynanmasını sağlayan yetkililere teşekkür etti.

Final maçının kentte önemli bir moral kaynağı olduğunu ifade eden tarihi Bakırcılar Çarşısı esnafından yemeni ustası Ahmet Pektaş, "Esnaf olarak adeta bayram yaşadık. Şehrimize gelen misafirler, yemek yiyorlar, çay içiyorlar ve alışveriş yapıyorlar. Yapılan alışverişler bize yansıdı. Kurban Bayramı öncesi çarşımızın kalabalık olması ve sporseverlerin alış veriş yapması esnaf için bayram oldu. Alış veriş güzeldi ve hareketli geçti" dedi.

Galatarasay ve Trabzonspor maçının ekonomik anlamda esnafa çok büyük katkı sağladığını belirten tarihi Tahmis kahvesi Mehmet Hilmi Bağcı, "Türkiye Kupası final maçının Gaziantep'te oynanmasından dolayı mutlu olduk. Final maçının şehrimizde oynanmasına vesile olan Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Başkanımız Fatma Şahin'e teşekkür ediyoruz. Galatarasay ve Trabzonspor maçı için şehrimize gelen sarı-kırmızı ve bordo-mavili taraftarların Gaziantep'te buluşması bizim için önemli oldu. Tarihi Tahmis Kahvesi kardeşliğin ve dostluğun buluştuğu nokta oldu. Kahvemize gelenler rahatlıkla kahvelerini içiyorlar ve rahatlıkla sohbetlerini edebiliyorlar. Bizde bu durumdan dolayı mutlu oluyoruz. Esnafımız mutlu, taraftarlar mutlu, Gaziantep mutlu ve tüm Türkiye mutlu oldu" şeklinde konuştu.

Final maçının Gaziantep'te oynanmasının en çok esnafı memnun ettiğini belirten baklava ustası Selim Bağcı da, "Galatarasay ve Trabzonspor taraftarlarına çok teşekkür ediyorum. Dostluğun ve kardeşliğin şehri Gaziantep'e hoş geldiler. Gaziantep'te caddeler ve sokaklar Galatarasay ile Trabzonspor bayrakları ile cıvıl cıvıl oldu. Galatarasay ve Trabzonspor taraftarlarının şehrimize gelmeleri bize de yaradı. TFF Başkanımıza, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Başkanımıza, Gaziantep Ticaret Odası Başkanımıza teşekkür ediyoruz. Türkiye Kupası final maçının Gaziantep'te oynanması bizim için iyi oldu. Maç için Gaziantep'e 30 bini aşkın taraftar geldi. Bizde maç için Gaziantep'e gelen misafirlerimizi güzel bir şekilde ağırlıyoruz" diye konuştu. - GAZİANTEP