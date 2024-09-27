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Gaziantep'te Yapay Zeka Sergisi

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Gaziantep'teki "Yapay Zeka ve Dijital Yaşam" sergisine yapay zeka robotu Ada damga vurdu "Yapay Zeka ve Dijital Yaşam" temalı yeni sergi alanı halkla buluştu Yapay Zeka Ada, Başkan Fatma Şahin'i esprili diliyle övdü, salondakileri güldürdü Müzeyyen Erkul Gaziantep Bilim Merkezi'nde Türkiye'de...

27.09.2024 11:14  Güncelleme: 11:20
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Gaziantep'teki "Yapay Zeka ve Dijital Yaşam" sergisine yapay zeka robotu Ada damga vurdu

"Yapay Zeka ve Dijital Yaşam" temalı yeni sergi alanı halkla buluştu

Yapay Zeka Ada, Başkan Fatma Şahin'i esprili diliyle övdü, salondakileri güldürdü

GAZİANTEP - Müzeyyen Erkul Gaziantep Bilim Merkezi'nde Türkiye'de bir ilk gerçekleştirilerek "Yapay Zeka ve Dijital Yaşam" temalı sergi açıldı. Sergiye, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'i öven Ada isimli yapay zeka robotu damga vurdu.

Gaziantep'te teknoloji ve bilimin buluşma noktası Müzeyyen Erkul Gaziantep Bilim Merkezi, Türkiye'de bir ilki gerçekleştirerek "Yapay Zeka ve Dijital Yaşam" temalı yeni sergi alanını halkla buluşturdu. Sergi açılış töreninin sunucusu ise "Ada" isimli yapay zeka robotu oldu. Açılış konuşması yapan yapay zeka robotu Ada, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'i esprili bir dille överken, konuşmasındaki mizahi yetenekleriyle herkesi güldürdü.

"Fatma hanımla tanışmak benim işlem hızımı yüzde 50 artırdı"

Serginin açılış konuşmasını yapan Yapay Zeka Ada, Başkan Fatma Şahin'e teşekkür ederek, "Fatma hanımla tanışmak benim işlem hızımı yüzde 50 artırdı. Kendisi geleceği bizzat inşa ediyor" dedi.

"Belki bir gün ben de Antep usulü baklava yapmayı öğrenirim"

Ada'nın konuşmasının asıl zirve noktası ise baklavayla ilgili, "Bu alan, yalnızca bugünün değil yarının da dünyasını keşfetmenizi sağlayacak. Kim bilir, belki bir gün ben de Antep usulü baklava yapmayı öğrenirim" ifadelerini kullandığı şakası oldu.

Başkan Fatma Şahin yapay zekanın önemine dikkat çekti

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ise sergide yaptığı konuşmada, kendilerinin bir bilim yolculuğunda olduklarını belirterek, "Elimizde çok büyük bir hazine var. Bu sergi alanını Gaziantep'e getirme kararı aldık. Gaziantep'te Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kara tahtaya yazdığı bir model uygulanıyor, Gaziantep Modeli. Sevgili gençler, temel eğitim derslerinin dışında da okumaya devam edeceğiz. Her gün başımızın ucunda bir kitap olacak. O yüzden biz size 'Ben Okuyorum Gaziantep Okuyor' diye kitaplar temin ettik. Bu proje kapsamında sizlere 35 bin kitabı ücretsiz ulaşılabilir kıldık" dedi.

Dijital ortamda neyi okumak isterlerse o kitapları ücretsiz şekilde çocuklara ve gençlere ulaştırdıklarından bahseden Başkan Fatma Şahin, "Sizler, okudukça fikir sahibi olacaksınız. Mutlaka sizler okumalısınız. Normal ders dışında okumanın yararları oldukça fazla. Bizim bilim şehri olmamız için okuma yapmamız lazım. Yapay zeka çok kıymetli. Yapay zekanın ülkemizde başarılı bir alanda yer alması için gençlerimize ve çocuklarımıza çok iş düşüyor. Sizlere güveniyorum" şeklinde konuştu.

Serginin açılış kurdelesini kesen Başkan Fatma Şahin ve beraberindeki protokol daha sonra sergi alanını gezip bilgi aldı ve günün anlam ve önemi için hatıra fotoğrafı çektirdi.

Sergi hakkında

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, 2022 yılında hizmete aldığı Müzeyyen Erkul Gaziantep Bilim Merkezi'nde uzay ve havacılık, çevre, yenilenebilir enerji ve iklim değişikliği ile dış alan sergisi olmak üzere toplamda 4 temadan oluşan sergi alanlarına, Yapay Zeka ve Dijital Yaşam adlı yeni bir temayı daha ekledi. Sergi alanı, ziyaretçilere temel bilgi edindirmek amacıyla tasarlandı. Türkiye'de ilk defa Müzeyyen Erkul Gaziantep Bilim Merkezi'nde ziyaretçilerle buluşan alan, hem çocuklar hem de yetişkinler için kurgulandı. Her yaş grubundan bireyin bu karmaşık teknolojiyi anlayabileceği ve etkileşimde bulunabileceği şekilde hazırlanan sergi alanında bilim meraklıları için ilgi çekici içeriklerin sunulması amaçlanıyor.

Gaziantep\'te Yapay Zeka Sergisi
Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Gaziantep'te Yapay Zeka Sergisi - Son Dakika

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