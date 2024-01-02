Gaziantep Ticaret Borsası Sof Domatesi\'ni Coğrafi İşaretle Tescilledi

Gaziantep Ticaret Borsası (GTB) görünümü, lezzeti ve aromasıyla Gaziantep mutfağında çok özel bir yeri bulunan, kentin bilinen en eski yerel domates çeşidi 'Sof Domatesi'ni coğrafi işaretle tescilledi.

Tescilli ürün sayısı bakımından Türkiye'de ilk sırada yer alan Gaziantep, Sof Domatesi ile birlikte bu alandaki toplam ürün sayısını 103'e çıkardı. GTB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akıncı, Türk Patent ve Marka Kurumu'nun Resmi Coğrafi İşaret ve Geleneksel Ürün adı Bülteninin 164. sayısında, Sof Domatesinin işlenmiş ve işlenmemiş meyve/sebzeler ürün grubunda mahreç işareti ile Gaziantep adına tescil edildiğini açıkladı.

Sof Domatesinin, Gaziantep'in bilinen en eski yerel domates çeşidi olduğunu kaydeden Akıncı, sof yaylasındaki köylerde yetiştirilen Gaziantep'e özgü bu domates çeşidinin sulu, iri, dilimli yapısı ve lezzetiyle diğer domateslerden farklılık gösterdiğini söyledi.

Sof domatesinin Gaziantep mutfağında özel bir yeri bulunduğuna işaret eden Akıncı, iklimsel nedenlere bağlı olarak üretimi ancak belli bölgelerde yapılabilen ürünün rekoltesinin de sınırlı miktarda gerçekleştirildiğini ifade etti. Akıncı, Sof Domatesini tescilleyerek hem kentin tarım ekonomisine katkı sunmayı hem de üretimi teşvik ederek, asırlık bir lezzeti yaşatmayı hedeflediklerini dile getirdi.

Gaziantep'in 103. tescilli ürünü

UNESCO Gastronomi kenti Gaziantep'in toplam coğrafi işaretli ürün sayısını 103'e çıkardığını aktaran Akıncı, Gaziantep Ticaret Borsasının ise bu çalışmalara 24 tescilli ürünle katkı sağladığını söyledi.

Gaziantep'in zengin bir mutfak kültürüne ev sahipliği yaptığını vurgulayan Akıncı, "Biz bu topraklarda yetiştirilen tüm ürünleri ata mirası korunması gereken değerler olarak görüyoruz. Bu nedenle kadim kültürümüzün ayrılmaz birer parçası olan bu değerleri korumak, yaşatmak ve geleceğe taşımak amacıyla coğrafi işaret tescil çalışmaları sürdürüyoruz. Borsa olarak Gazi şehrimiz adına şu ana kadar 24 ürünümüzü tescilledik, 3 ürünümüz içinde AB tescili başvurusunda bulunduk. Türkiye'de bulunduğu şehir adına en fazla coğrafi tescil çalışması yapan borsalar arasında ilk sıralarda yer alıyoruz. Şehrimiz adına kendimize görev addettiğimiz tescil çalışmalarımıza 2024 yılında da aynı kararlılıkla devam edeceğiz. Sof Domatesinin tescilinin Gaziantep'imize ve üreticilerimize hayırlı, uğurlu olmasını temenni ediyorum" dedi. - GAZİANTEP