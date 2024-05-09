Gaziantep Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından Vakıf Haftası etkinlikleri düzenlendi

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Gaziantep Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından "Vakıflar Haftası" çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Gaziantep Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından Vakıf Haftası Etkinlikleri Kapsamında; Gaziantep Valisi Kemal Çeber ziyaret edildi. Ayrıca "Geçmişten Geleceğe Köprü" sergisi ve Gizem Doğan Yaşam Kamp alanında piknik düzenlenmiş olup, katılan tüm öğrencilere ek 1 adet burs ödemesi gerçekleştirdi. Türkiye'de 6 Mayıs-12 Mayıs tarihleri, Vakıf Haftası olarak kutlanıyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü de Vakıf Haftası'nın başlangıcında bir kutlama mesajı yayımladı. Yayımlanan mesajda vakıf kurucuları, çalışanları ve yardımseverlere yaptıkları çalışmalar ve ortaya koydukları dayanışma için teşekkür edildi.

Vakıflar Haftası ile ilgili açıklamada bulunan Gaziantep Vakıflar Bölge Müdürü Adem Bozkurt, "Kadim vakıf kültürünü yaşatan vakıflarımızın Vakıf Haftası kutlu olsun. Dileklerimle sözüme başlamak istiyorum. Bu yılki Vakıflar Haftasını: Vakıflar Genel Müdürlüğü, 6 Mayıs- 12 Mayıs arasında Gelenekten Geleceğe Vakıf Medeniyetinin 100. Yıl teması ile kutlanmaktadır. Vakıf kültürünün toplumsal dayanışmanın mihenk taşı olduğunun altı çizilirken "Vakıflarımızı ve vakıf kültürümüzü yaşatmak geçmişe borcumuz, geleceğe karşı sorumluluğumuzdur. Geçmişten Geleceğe Köprü mottomuz ile bu sene Vakıf Haftasında Vakıflar Genel Müdürlüğü 100. Yılına özel 201 eserimizin açılışını yapmanın gururunu yaşıyoruz. Kadim vakıf kültürünü yaşatan vakıflarımızın Vakıf Haftası kutlu olsun" dedi. - GAZİANTEP