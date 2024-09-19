Nazilli\'de Gaziler Günü Kutlandı

Yerel

Aydın'ın Nazilli ilçesinde 19 Eylül Gaziler Günü nedeniyle anma ve kutlama etkinlikleri düzenlendi.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e mareşal rütbesi ve gazi unvanı verilişinin yıl dönümü ve Gaziler Günü nedeniyle bir dizi program gerçekleştirildi. Nazilli İstasyon Meydanında bulunan Atatürk anıtına Nazilli Kaymakamlığı, Garnizon Komutanlığı, Belediye Başkanlığı ve Gaziler Derneği çelenklerinin sunumu ile başlayan törenler saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti. Etkinliklere Nazilli Kaymakamı Huriye Küpeli Kan, CHP Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül, Belediye Başkanı Ertuğrul Tetik, Cumhuriyet Başsavcısı Murat Dilsiz, Baro temsilcisi Av. Emel Şahin, İlçe Emniyet Müdürü Şafak Yıldırım, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Ahmet Refik Özsoy, Garnizon Komutanı Ulaştırma Albay Nisan Köprülü, Muharip Gaziler Derneği Nazilli Şube Başkanı Hasan Karataş, şehit ve gazi yakınları, siyasi parti temsilcileri, daire müdürleri ve amirleri katıldı. Çelenk koyma törenin ardından Başkan Hasan Karataş günün anlam ve önemini anlatan bir konuşma yaptı. Buradaki programın ardından Eğriboyun Mezarlığındaki şehit ile gazi mezarları ziyaret edildi, dualar okundu ve çiçekler kondu.

"Gurur ve şeref günümüz"

Muharip Gaziler Derneği Nazilli Şube Başkanı Hasan Karataş, konuşmasında Gaziler Günü'nün gurur ve şerefle hatırlandığı bir gün olduğunu belirterek, "19 Eylül Gaziler Günü, bu toprakların vatan olmasında ve bekası uğrunda canlarını adayanların gurur ve şerefle hatırlandığı ve anıldığı bir gündür. Üzerinde yaşadığımız coğrafyanın bizler için bir vatana dönüşmesi, bayrağımızın özgürce dalgalanması şehitlerimizin ve gazilerimizin emsalsiz fedakarlıklarının eseridir. Tarihin her döneminde hür yaşamayı, bağımsızlık ve istiklalini canı pahasına korumayı ilke edinen aziz milletimiz, bu uğurda şehit ve gazi olmayı büyük bir onur ve gurur kaynağı saymıştır. Ülkemizde şehidi ve gazisi olmayan aile yok gibidir. Aziz milletimizin asırlardır Anadolu toprakları üzerinde verdiği varoluş mücadelesinin şifresi "Ölürsem şehit, kalırsam gazi deyişinde saklıdır. Ülkemiz, dün olduğu gibi bugün de dış destekli terör örgütlerinin, Doğu Akdeniz'de Suriye ve Irak'ta sömürücü emperyalist devletlerin tehdidi altındadır. Asil Türk milletinin bağrından çıkan, şanlı ve şerefli Türk ordusu dün olduğu gibi yarın da vatanımızın, hürriyet ve bağımsızlığımızın en büyük güvencesi ve dayanağıdır. İnanıyoruz ki kan dökülerek vatan olan bu topraklar, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Türk milleti tarafından en kutsal emanet olarak korunacaktır" dedi.

Başkan Tetik'e gazi rozeti taktı

Etkinliğin son ziyareti Türkiye Muharip Gaziler Derneği Nazilli Şubesi'ne yapıldı. Gazilerle uzun süre sohbet eden protokol üyeleri dernek faaliyetleri hakkında Başkan Karataş'tan bilgi aldı. Ziyarette ayrıca Nazilli Belediye Başkanı Ertuğrul Tetik'e Gaziler Derneği Başkanı Hasan Karataş tarafından Gazi rozeti takıldı. - AYDIN