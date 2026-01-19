Gaziosmanpaşa'da karla mücadele için ekipler 7/24 sahada - Son Dakika
Gaziosmanpaşa'da karla mücadele için ekipler 7/24 sahada

19.01.2026 17:09  Güncelleme: 17:15
İstanbul'da etkili olan kar yağışı sonrası Gaziosmanpaşa Belediyesi, 40 araç ve 150 personelle sahada çalışmalara devam ediyor. Ana arterlerin açık kalması için yoğun çaba sarf eden ekipler, yayalar için kaldırımları ve durakları temizliyor, ayrıca dondurucu soğukta vatandaşlara sıcak çorba ikramında bulunuyor.

İstanbul'da etkili olan şiddetli kar yağışının yaşamı olumsuz etkilememesi adına Gaziosmanpaşa Belediyesi, 40 araç ve 150 personel ile ilçenin dört bir yanında gece gündüz çalışma yürütüyor.

Karla mücadele hazırlıklarını günler öncesinden tamamlayan Gaziosmanpaşa Belediyesi, ilçeyi etkisi altına alan kar yağışının ulaşımı ve günlük yaşamı aksatmaması için sahada küreme ve tuzlama çalışması gerçekleştiriyor. İlk etapta ana arterlerin açık kalmasını sağlayan ekipler, ara sokaklarda yol güvenliği adına çalışmalar yürütüyor. Buzlanma riskine karşı tuzlama çalışmaları sürerken, trafik yoğunluğunun oluşabileceği noktalara özel önlemler alınıyor.

Yayalar için meydanlarda, kaldırımlarda, park ve yeşil alanlarda biriken karlar temizlenmeye devam ediyor. Özellikle vatandaşların yoğun olarak kullandığı duraklar, cami önleri ve yürüyüş yollarında herhangi bir sorun yaşanmaması için belediye ekipleri küreme çalışmalarını aralıksız şekilde sürdürüyor.

Gaziosmanpaşa Belediyesi, dondurucu soğukların etkili olduğu sabah saatlerinde işe gitmek için yola çıkan vatandaşlara sıcak çorba ikramlarını sürdürüyor. İlçenin çeşitli noktalarında gerçekleştirilen ikramlarla bir nebze de olsa ısınan Gaziosmanpaşalılar, uygulamayı memnuniyetle karşılıyor.

Gaziosmanpaşa'da kar yağışından etkilenen vatandaşlar, 444 0 467 numaralı Gaziosmanpaşa Belediyesi Çağrı Merkezi'nden 7/24 destek talep edebiliyor. Gaziosmanpaşalılar, kış şartlarında ulaşım, sağlık, sokak hayvanlarının tedavisi ve bakımı gibi her türlü acil durumda ihbar ve taleplerini belediyeye iletebiliyor. Vatandaşların talepleri, ilgili birimlere iletilerek, hızlı çözüm üretiliyor. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Gaziosmanpaşa Belediyesi, Gaziosmanpaşa, Yerel Yönetim, Hava Durumu, İstanbul, Ulaşım, Yerel, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
