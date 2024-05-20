Gaziosmanpaşa\'da 19 Mayıs Atatürk\'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı Kutlamaları

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Gaziosmanpaşa'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı, Emre Aydın konseri ile kutlandı. Vatandaşların konsere ilgisi yoğun olurken Emre Aydın, en sevilen şarkılarını Gaziosmanpaşa'lı gençler için söyledi.

Gaziosmanpaşa Belediyesi tarafından 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları kapsamında "Gençlik Konseri" etkinliği düzenlendi. Gaziosmanpaşa Belediyesi Bahçesi'nde düzenlenen konserde sahne alan sanatçı Emre Aydın, en sevilen şarkılarını Gaziosmanpaşa'lı gençler için söyledi. Etkinliğe Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe ve çok sayıda vatandaş katıldı. Başkan Bahçetepe, konser öncesi gençler ile fotoğraf çekildi. Konser sırasında sahneye çıkan Başkan Bahçetepe, sanatçı Emre Aydın'a çiçek takdim etti.

"Gençler, sizler bu ülkenin en değerli varlıklarısınız"

Konser öncesi konuşma yapan Başkan Bahçetepe, "Bugün burada Türk milletinin bağımsızlık meşalesinin ilk yakıldığı, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a adım attığı bu mutlu günde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutlamak için buradayız. 1. Dünya Savaşı'ndan sonra Anadolu'nun her yeri işgal edildiğinde, milletimiz çaresiz kaldığında Gazi Mustafa Kemal Atatürk, 16 Mayıs 1919'da İstanbul'dan Bandırma Vapuruyla 19 Mayıs'ta Samsun'a ulaştığında, işte o tarihte Samsun'dan doğan güneş tüm Anadolu'yu aydınlatmaya başladı. Gazi Mustafa Kemal Atatürk o gün milletimizin esaret altında yaşamayacağını tüm dünyaya ilan etti. O gün vatan sevgisi ile dolu kahramanlarımızın önderliğinde özgürlük ve bağımsızlık için verilen destansı mücadelenin ilk adımı Samsun'da atıldı. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde başlayan bu kutlu yürüyüş, bizlere sadece bağımsız bir vatan değil, aynı zamanda aydınlık yarınlara ulaşmanın yolunu da açmıştır. Bu mücadele Türk milletinin onur ve haysiyetini koruma kararlılığıyla kadın, erkek, genç ve yaşlı demeden herkesin fedakarlığıyla kazanılmış bir mücadeledir. Bu zafer milletimizin bağımsızlık ve özgürlük aşkının, direniş ve diriliş ruhunun en büyük kanıtıdır. Bugün burada Atatürk'ün gençlere armağan etmiş olduğu bugün aynı zamanda gençlerimizin azim ve kararlığını, yaratıcılıklarını ve ülkemizi olan inançlarını yürekten selamlıyorum. Gençler, sizler bu ülkenin en değerli varlıklarısınız. Türkiye'nin özlediği aydınlık yarınlara sizlerin sayesinde ulaşacağız. Atatürk, 'Ey yükselen yeni nesil, istikbal sizindir. Cumhuriyet'i biz kurduk, O'nu yükseltecek ve sürdürecek sizlersiniz' demiştir. Bu özel günde sevilen sanatçımız Emre Aydın konseri ile bu çoşkuyu doruklara taşıyacağız" dedi. - İSTANBUL